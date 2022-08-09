《異動股》信義光能升近３％突破１００天線，報１２﹒９８元

《經濟通通訊社９日專訊》信義光能（００９６８）升２﹒６９％，報１２﹒９８元，升穿
１００天線（１２﹒８２１元），最高價１３﹒０２元，最低價１２﹒５元；成交
１５１５﹒６９萬股，成交金額１﹒９４億元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入
８３８﹒８６萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１３７７﹒７４萬元，加權平均
成交價１２﹒８２５元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額１８９９﹒６５萬
元，加權平均成交價１２﹒８２９元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅７﹒８１％。
現時，恒生指數報２０２２０，升１７４點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報６８８２，
升６１點或０﹒９％；恒生科技指數報４３５５，升２０點或０﹒４７％；主板成交
４７６﹒２１億元。
上證綜合指數報３２４６，升１０點或０﹒３１％，成交２４２５﹒２２億元人民幣。
深證成份指數報１２３２６，升２３點或０﹒１９％，成交１４７０﹒２３億元人民幣。
基本資料
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現價 １２﹒９８０ 變動 ＋２﹒６９％
最高價 １３﹒０２０ 最低價 １２﹒５００
成交股數 １５１５﹒６９萬股 成交金額 １﹒９４億
１０天平均 １２﹒７０８ 歷史波幅％ ４３﹒８０８
２０天平均 １２﹒５２４ 加權平均價 １２﹒７７０
５０天平均 １２﹒７６２ ＲＳＩ１４ ５５﹒３２７
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入８３８﹒８６萬元；暫
連升３日，累計升幅７﹒８１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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信義光能（００９６８） １２﹒９８０ ＋２﹒６９
協鑫新能源（００４５１） ０﹒１４１ ＋２﹒１７
北京能源國際（００６８６） ０﹒２２４ －０﹒８８
卡姆丹克太陽能（００７１２） ０﹒２７５ －１﹒７９
水發興業能源（００７５０） １﹒０８０ －０﹒９２
陽光能源（００７５７） ０﹒３３５ －１﹒４７
順風清潔能源（０１１６５） ０﹒０４８ ＋２﹒１３
北控清潔能源集團（０１２５０） ０﹒０８０ ＋１﹒２７
新特能源（０１７９９） ２１﹒８００ ＋６﹒３４
協鑫科技（０３８００） ３﹒１８０ ＋１﹒９２
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（ｅｄ）
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