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00968 信義光能
即時 按盤價 升12.660 +0.020 (+0.158%)
大手異動

09/08/2022 11:45

《異動股》信義光能升近３％突破１００天線，報１２﹒９８元

　　《經濟通通訊社９日專訊》信義光能（００９６８）升２﹒６９％，報１２﹒９８元，升穿
１００天線（１２﹒８２１元），最高價１３﹒０２元，最低價１２﹒５元；成交
１５１５﹒６９萬股，成交金額１﹒９４億元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入
８３８﹒８６萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１３７７﹒７４萬元，加權平均
成交價１２﹒８２５元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額１８９９﹒６５萬
元，加權平均成交價１２﹒８２９元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅７﹒８１％。
　　現時，恒生指數報２０２２０，升１７４點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報６８８２，
升６１點或０﹒９％；恒生科技指數報４３５５，升２０點或０﹒４７％；主板成交
４７６﹒２１億元。
　　上證綜合指數報３２４６，升１０點或０﹒３１％，成交２４２５﹒２２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３２６，升２３點或０﹒１９％，成交１４７０﹒２３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１２﹒９８０　變動　　　　＋２﹒６９％
　　最高價　　　　　　１３﹒０２０　最低價　　　１２﹒５００
　　成交股數　　１５１５﹒６９萬股　成交金額　　　１﹒９４億
　　１０天平均　　　　１２﹒７０８　歷史波幅％　４３﹒８０８
　　２０天平均　　　　１２﹒５２４　加權平均價　１２﹒７７０
　　５０天平均　　　　１２﹒７６２　ＲＳＩ１４　５５﹒３２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入８３８﹒８６萬元；暫
連升３日，累計升幅７﹒８１％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信義光能（００９６８）　　　　　１２﹒９８０　＋２﹒６９
　　協鑫新能源（００４５１）　　　　　０﹒１４１　＋２﹒１７
　　北京能源國際（００６８６）　　　　０﹒２２４　－０﹒８８
　　卡姆丹克太陽能（００７１２）　　　０﹒２７５　－１﹒７９
　　水發興業能源（００７５０）　　　　１﹒０８０　－０﹒９２
　　陽光能源（００７５７）　　　　　　０﹒３３５　－１﹒４７
　　順風清潔能源（０１１６５）　　　　０﹒０４８　＋２﹒１３
　　北控清潔能源集團（０１２５０）　　０﹒０８０　＋１﹒２７
　　新特能源（０１７９９）　　　　　２１﹒８００　＋６﹒３４
　　協鑫科技（０３８００）　　　　　　３﹒１８０　＋１﹒９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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