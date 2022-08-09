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02313 申洲國際
即時 按盤價 升79.050 +0.100 (+0.127%)
大手異動

09/08/2022 13:01

《大手成交》申洲國際一手約１０５萬股交叉盤，涉資８３０６萬元

　　《經濟通通訊社９日專訊》申洲國際（０２３１３）於１：００ｐｍ錄得１手１０４﹒７４
萬股交叉盤，每股造７９﹒３元，較上日收市價高０﹒４４％，涉資８３０５﹒８８萬元。
　　申洲國際現價升０﹒４４％，報７９﹒３元；成交４０５﹒４１萬股，成交金額３﹒２１億
元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入２０３７﹒１６萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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