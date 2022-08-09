《經濟通通訊社９日專訊》申洲國際（０２３１３）於１：００ｐｍ錄得１手１０４﹒７４
萬股交叉盤，每股造７９﹒３元，較上日收市價高０﹒４４％，涉資８３０５﹒８８萬元。
申洲國際現價升０﹒４４％，報７９﹒３元；成交４０５﹒４１萬股，成交金額３﹒２１億
元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入２０３７﹒１６萬元。（ｒｗ）
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09/08/2022 13:01
《大手成交》申洲國際一手約１０５萬股交叉盤，涉資８３０６萬元
《經濟通通訊社９日專訊》申洲國際（０２３１３）於１：００ｐｍ錄得１手１０４﹒７４
萬股交叉盤，每股造７９﹒３元，較上日收市價高０﹒４４％，涉資８３０５﹒８８萬元。
申洲國際現價升０﹒４４％，報７９﹒３元；成交４０５﹒４１萬股，成交金額３﹒２１億
元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入２０３７﹒１６萬元。（ｒｗ）
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下一篇新聞︰08/08/2022 09:46 《異動股》申洲國際（０２３１３）跌近３％，報７９﹒１元
05/08/2022 09:33 《異動股》申洲國際等２家公司上午９：３２異動
05/08/2022 09:31 《異動股》十方控股等３家公司上午９：３０異動
04/08/2022 10:10 《異動股》申洲國際（０２３１３）升近３％，報８１﹒２５元
02/08/2022 10:22 《異動股》威訊控股等２家公司上午１０：２１異動
01/08/2022 10:12 《異動股》申洲國際（０２３１３）跌逾３％，報８０﹒０５元
|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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