《異動股》脈資資源漲逾４４％突破１０天線，報０﹒２６元

《經濟通通訊社９日專訊》脈資資源（０８１８６）升４４﹒４４％，報０﹒２６元，升穿
１０天線（０﹒２３２元），最高價０﹒２６元，最低價０﹒２元；成交１４﹒５萬股，成交金
額３﹒０７萬元；主動買沽比率９６：４，資金淨主動買入２﹒８２萬元。現時最大淨被動賣出
券商為大唐資本證券，金額１﹒６６萬元，加權平均成交價０﹒２０８元。
現時，恒生指數報２００９７，升５２點或０﹒２６％；恒生中國企業指數報６８３８，升
１７點或０﹒２５％；恒生科技指數報４３１７，跌１７點或０﹒４１％；主板成交
５６２﹒７８億元。
上證綜合指數報３２４５，升８點或０﹒２５％，成交２７７０﹒８億元人民幣。
深證成份指數報１２３１１，升９點或０﹒０８％，成交１６６８﹒０１億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒２６０ 變動 ＋４４﹒４４％
最高價 ０﹒２６０ 最低價 ０﹒２００
成交股數 １４﹒５萬股 成交金額 ３﹒０７萬
１０天平均 ０﹒２３２ 歷史波幅％ １５０﹒４２６
２０天平均 ０﹒２７０ 加權平均價 ０﹒２１２
５０天平均 ０﹒４６０ ＲＳＩ１４ ５４﹒６５６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率９６：４，資金淨主動買入２﹒８２萬元
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動