《異動股》脈資資源漲逾４４％突破１０天線，報０﹒２６元

《經濟通通訊社９日專訊》脈資資源（０８１８６）升４４﹒４４％，報０﹒２６元，升穿

１０天線（０﹒２３２元），最高價０﹒２６元，最低價０﹒２元；成交１４﹒５萬股，成交金

額３﹒０７萬元；主動買沽比率９６：４，資金淨主動買入２﹒８２萬元。現時最大淨被動賣出

券商為大唐資本證券，金額１﹒６６萬元，加權平均成交價０﹒２０８元。

現時，恒生指數報２００９７，升５２點或０﹒２６％；恒生中國企業指數報６８３８，升

１７點或０﹒２５％；恒生科技指數報４３１７，跌１７點或０﹒４１％；主板成交

５６２﹒７８億元。

上證綜合指數報３２４５，升８點或０﹒２５％，成交２７７０﹒８億元人民幣。

深證成份指數報１２３１１，升９點或０﹒０８％，成交１６６８﹒０１億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２６０ 變動 ＋４４﹒４４％

最高價 ０﹒２６０ 最低價 ０﹒２００

成交股數 １４﹒５萬股 成交金額 ３﹒０７萬

１０天平均 ０﹒２３２ 歷史波幅％ １５０﹒４２６

２０天平均 ０﹒２７０ 加權平均價 ０﹒２１２

５０天平均 ０﹒４６０ ＲＳＩ１４ ５４﹒６５６

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率９６：４，資金淨主動買入２﹒８２萬元



（ｅｄ）

