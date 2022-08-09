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08186 脈資資源
即時 按盤價 升0.200 +0.020 (+11.111%)
大手異動

09/08/2022 13:31

《異動股》脈資資源漲逾４４％突破１０天線，報０﹒２６元

　　《經濟通通訊社９日專訊》脈資資源（０８１８６）升４４﹒４４％，報０﹒２６元，升穿
１０天線（０﹒２３２元），最高價０﹒２６元，最低價０﹒２元；成交１４﹒５萬股，成交金
額３﹒０７萬元；主動買沽比率９６：４，資金淨主動買入２﹒８２萬元。現時最大淨被動賣出
券商為大唐資本證券，金額１﹒６６萬元，加權平均成交價０﹒２０８元。
　　現時，恒生指數報２００９７，升５２點或０﹒２６％；恒生中國企業指數報６８３８，升
１７點或０﹒２５％；恒生科技指數報４３１７，跌１７點或０﹒４１％；主板成交
５６２﹒７８億元。
　　上證綜合指數報３２４５，升８點或０﹒２５％，成交２７７０﹒８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１１，升９點或０﹒０８％，成交１６６８﹒０１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒２６０　變動　　　　＋４４﹒４４％
　　最高價　　　　０﹒２６０　最低價　　　　　０﹒２００
　　成交股數　　１４﹒５萬股　成交金額　　　　３﹒０７萬
　　１０天平均　　０﹒２３２　歷史波幅％　１５０﹒４２６
　　２０天平均　　０﹒２７０　加權平均價　　　０﹒２１２
　　５０天平均　　０﹒４６０　ＲＳＩ１４　　５４﹒６５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率９６：４，資金淨主動買入２﹒８２萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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