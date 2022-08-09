《異動股》竣球控股挫近１３％穿１０天線惟曾破頂報１﹒５３元

《經濟通通訊社９日專訊》竣球控股（０１４８１）跌１２﹒５７％，報１﹒５３元，跌穿

１０天線（１﹒６２６元），最低價１﹒４２元，最高價１﹒８元，創上市新高；成交３９１萬

股，成交金額６６４﹒１３萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額３５﹒０１萬

元，加權平均成交價１﹒６８８元；現時最大淨被動賣出券商為國泰君安證券，金額９﹒９１萬

元，加權平均成交價１﹒６５２元。

現時，恒生指數報２００５６，升１１點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６８２１，跌

不足１點；恒生科技指數報４３０６，跌２８點或０﹒６６％；主板成交５８４﹒９３億元。

上證綜合指數報３２４０，升３點或０﹒１％，成交２９１３﹒６２億元人民幣。

深證成份指數報１２２９１，跌１０點或０﹒０９％，成交１７５１﹒８１億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒５３０ 變動 －１２﹒５７％

最高價 １﹒８００ 最低價 １﹒４２０

成交股數 ３９１萬股 成交金額 ６６４﹒１３萬

１０天平均 １﹒６２６ 歷史波幅％ ７３﹒０８８

２０天平均 １﹒４９３ 加權平均價 １﹒６９８

５０天平均 １﹒２４２ ＲＳＩ１４ ５５﹒５４６

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股份狀態：跌穿１０天線，創上市新高



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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竣球控股（０１４８１） １﹒５３０ －１２﹒５７

鴻興印刷集團（００４５０） １﹒０６０ －０﹒９３

雋思集團（０１４１２） １﹒３６０ －２﹒１６

ＥＰＲＩＮＴ（０１８８４） ０﹒２５５ －５﹒５６

基石科技控股（０８３９１） ０﹒７００ －２﹒７８

環球印館（０８４４８） ０﹒０５７ ＋３﹒６４

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（ｅｄ）

