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01481 竣球控股
即時 按盤價 跌1.630 -0.120 (-6.857%)
大手異動

09/08/2022 13:44

《異動股》竣球控股挫近１３％穿１０天線惟曾破頂報１﹒５３元

　　《經濟通通訊社９日專訊》竣球控股（０１４８１）跌１２﹒５７％，報１﹒５３元，跌穿
１０天線（１﹒６２６元），最低價１﹒４２元，最高價１﹒８元，創上市新高；成交３９１萬
股，成交金額６６４﹒１３萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額３５﹒０１萬
元，加權平均成交價１﹒６８８元；現時最大淨被動賣出券商為國泰君安證券，金額９﹒９１萬
元，加權平均成交價１﹒６５２元。
　　現時，恒生指數報２００５６，升１１點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６８２１，跌
不足１點；恒生科技指數報４３０６，跌２８點或０﹒６６％；主板成交５８４﹒９３億元。
　　上證綜合指數報３２４０，升３點或０﹒１％，成交２９１３﹒６２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９１，跌１０點或０﹒０９％，成交１７５１﹒８１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１﹒５３０　變動　　　　－１２﹒５７％
　　最高價　　　１﹒８００　最低價　　　　　１﹒４２０
　　成交股數　　３９１萬股　成交金額　　６６４﹒１３萬
　　１０天平均　１﹒６２６　歷史波幅％　　７３﹒０８８
　　２０天平均　１﹒４９３　加權平均價　　　１﹒６９８
　　５０天平均　１﹒２４２　ＲＳＩ１４　　５５﹒５４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿１０天線，創上市新高
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　竣球控股（０１４８１）　　　１﹒５３０　－１２﹒５７
　　鴻興印刷集團（００４５０）　１﹒０６０　　－０﹒９３
　　雋思集團（０１４１２）　　　１﹒３６０　　－２﹒１６
　　ＥＰＲＩＮＴ（０１８８４）　０﹒２５５　　－５﹒５６
　　基石科技控股（０８３９１）　０﹒７００　　－２﹒７８
　　環球印館（０８４４８）　　　０﹒０５７　　＋３﹒６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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