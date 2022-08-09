《異動股》智雲健康（０９９５５）跌近１６％創新低，報１７元

《經濟通通訊社９日專訊》智雲健康（０９９５５）跌１５﹒６３％，報１７元，最低價
１７元，創上市新低，最高價１９﹒８８元；成交２８﹒１８萬股，成交金額５２１﹒５６萬元
；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出１７１﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商為富
途證券國際，金額５８﹒０８萬元，加權平均成交價１８﹒６５５元；現時最大淨被動賣出券商
為瑞士信貸證券香港，金額５０﹒７４萬元，加權平均成交價１７﹒５８８元。以現價計，該股
暫連跌２日，累計跌幅２０﹒７５％。
現時，恒生指數報２００３７，跌８點或０﹒０４％；恒生中國企業指數報６８１４，跌７
點或０﹒１％；恒生科技指數報４３０１，跌３３點或０﹒７８％；主板成交６００﹒６億元。
上證綜合指數報３２４０，升３點或０﹒１１％，成交３０３６﹒７９億元人民幣。
深證成份指數報１２２８８，跌１３點或０﹒１１％，成交１８２８﹒０７億元人民幣。
基本資料
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現價 １７﹒０００ 變動 －１５﹒６３％
最高價 １９﹒８８０ 最低價 １７﹒０００
成交股數 ２８﹒１８萬股 成交金額 ５２１﹒５６萬
１０天平均 ２１﹒９４５ 歷史波幅％ ９１﹒１９０
２０天平均 ２４﹒１６０ 加權平均價 １８﹒５０８
５０天平均 － ＲＳＩ１４ ２５﹒２１３
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出１７１﹒７８萬元；暫連跌
２日，累計跌幅２０﹒７５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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智雲健康（０９９５５） １７﹒００ －１５﹒６３
微創醫療（００８５３） １９﹒５０ ＋２﹒７４
威高股份（０１０６６） ９﹒５０ －３﹒０６
愛康醫療（０１７８９） ７﹒０６ ＋０﹒４３
心通醫療（０２１６０） ２﹒４８ ＋２﹒９０
百心安－Ｂ（０２１８５） ６７﹒６０ －３﹒８４
微創機器人－Ｂ（０２２５２） ３３﹒５５ ＋１﹒２１
啓明醫療－Ｂ（０２５００） １４﹒８４ ＋２﹒４９
諾輝健康（０６６０６） ２３﹒４０ －１﹒６８
時代天使（０６６９９） １４９﹒７０ ＋０﹒８８
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（ｅｄ）
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