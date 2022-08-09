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09955 智雲健康
即時 按盤價 跌18.000 -2.150 (-10.670%)
大手異動

09/08/2022 13:57

《異動股》智雲健康（０９９５５）跌近１６％創新低，報１７元

　　《經濟通通訊社９日專訊》智雲健康（０９９５５）跌１５﹒６３％，報１７元，最低價
１７元，創上市新低，最高價１９﹒８８元；成交２８﹒１８萬股，成交金額５２１﹒５６萬元
；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出１７１﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商為富
途證券國際，金額５８﹒０８萬元，加權平均成交價１８﹒６５５元；現時最大淨被動賣出券商
為瑞士信貸證券香港，金額５０﹒７４萬元，加權平均成交價１７﹒５８８元。以現價計，該股
暫連跌２日，累計跌幅２０﹒７５％。
　　現時，恒生指數報２００３７，跌８點或０﹒０４％；恒生中國企業指數報６８１４，跌７
點或０﹒１％；恒生科技指數報４３０１，跌３３點或０﹒７８％；主板成交６００﹒６億元。
　　上證綜合指數報３２４０，升３點或０﹒１１％，成交３０３６﹒７９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２８８，跌１３點或０﹒１１％，成交１８２８﹒０７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１７﹒０００　變動　　　　－１５﹒６３％
　　最高價　　　　１９﹒８８０　最低價　　　　１７﹒０００
　　成交股數　　２８﹒１８萬股　成交金額　　５２１﹒５６萬
　　１０天平均　　２１﹒９４５　歷史波幅％　　９１﹒１９０
　　２０天平均　　２４﹒１６０　加權平均價　　１８﹒５０８
　　５０天平均　　　　　　　－　ＲＳＩ１４　　２５﹒２１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出１７１﹒７８萬元；暫連跌
２日，累計跌幅２０﹒７５％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　智雲健康（０９９５５）　　　　　１７﹒００　－１５﹒６３
　　微創醫療（００８５３）　　　　　１９﹒５０　　＋２﹒７４
　　威高股份（０１０６６）　　　　　　９﹒５０　　－３﹒０６
　　愛康醫療（０１７８９）　　　　　　７﹒０６　　＋０﹒４３
　　心通醫療（０２１６０）　　　　　　２﹒４８　　＋２﹒９０
　　百心安－Ｂ（０２１８５）　　　　６７﹒６０　　－３﹒８４
　　微創機器人－Ｂ（０２２５２）　　３３﹒５５　　＋１﹒２１
　　啓明醫療－Ｂ（０２５００）　　　１４﹒８４　　＋２﹒４９
　　諾輝健康（０６６０６）　　　　　２３﹒４０　　－１﹒６８
　　時代天使（０６６９９）　　　　１４９﹒７０　　＋０﹒８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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