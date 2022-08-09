《異動股》智雲健康（０９９５５）跌近１６％創新低，報１７元

《經濟通通訊社９日專訊》智雲健康（０９９５５）跌１５﹒６３％，報１７元，最低價

１７元，創上市新低，最高價１９﹒８８元；成交２８﹒１８萬股，成交金額５２１﹒５６萬元

；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出１７１﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商為富

途證券國際，金額５８﹒０８萬元，加權平均成交價１８﹒６５５元；現時最大淨被動賣出券商

為瑞士信貸證券香港，金額５０﹒７４萬元，加權平均成交價１７﹒５８８元。以現價計，該股

暫連跌２日，累計跌幅２０﹒７５％。

現時，恒生指數報２００３７，跌８點或０﹒０４％；恒生中國企業指數報６８１４，跌７

點或０﹒１％；恒生科技指數報４３０１，跌３３點或０﹒７８％；主板成交６００﹒６億元。

上證綜合指數報３２４０，升３點或０﹒１１％，成交３０３６﹒７９億元人民幣。

深證成份指數報１２２８８，跌１３點或０﹒１１％，成交１８２８﹒０７億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １７﹒０００ 變動 －１５﹒６３％

最高價 １９﹒８８０ 最低價 １７﹒０００

成交股數 ２８﹒１８萬股 成交金額 ５２１﹒５６萬

１０天平均 ２１﹒９４５ 歷史波幅％ ９１﹒１９０

２０天平均 ２４﹒１６０ 加權平均價 １８﹒５０８

５０天平均 － ＲＳＩ１４ ２５﹒２１３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出１７１﹒７８萬元；暫連跌

２日，累計跌幅２０﹒７５％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

智雲健康（０９９５５） １７﹒００ －１５﹒６３

微創醫療（００８５３） １９﹒５０ ＋２﹒７４

威高股份（０１０６６） ９﹒５０ －３﹒０６

愛康醫療（０１７８９） ７﹒０６ ＋０﹒４３

心通醫療（０２１６０） ２﹒４８ ＋２﹒９０

百心安－Ｂ（０２１８５） ６７﹒６０ －３﹒８４

微創機器人－Ｂ（０２２５２） ３３﹒５５ ＋１﹒２１

啓明醫療－Ｂ（０２５００） １４﹒８４ ＋２﹒４９

諾輝健康（０６６０６） ２３﹒４０ －１﹒６８

時代天使（０６６９９） １４９﹒７０ ＋０﹒８８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

