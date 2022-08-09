《經濟通通訊社９日專訊》安踏體育（０２０２０）於２：０６ｐｍ錄得１手１００萬股交
叉盤，每股造８６﹒０２５元，較上日收市價高０﹒７９％，涉資８６０２﹒５萬元。
安踏體育現價升０﹒５９％，報８５﹒８５元；成交４７４﹒１１萬股，成交金額４﹒０６
億元，主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入２１３３﹒８４萬元。（ｒｗ）
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09/08/2022 14:07
《大手成交》安踏體育一手１００萬股交叉盤，涉資８６０２萬元
《經濟通通訊社９日專訊》安踏體育（０２０２０）於２：０６ｐｍ錄得１手１００萬股交
叉盤，每股造８６﹒０２５元，較上日收市價高０﹒７９％，涉資８６０２﹒５萬元。
安踏體育現價升０﹒５９％，報８５﹒８５元；成交４７４﹒１１萬股，成交金額４﹒０６
億元，主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入２１３３﹒８４萬元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰09/08/2022 15:55 《大手成交》安踏體育兩手共１２０萬股交叉盤，涉資１﹒０３億元
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09/08/2022 09:43 《大手成交》安踏體育等２家公司上午９：４２大手交易
08/08/2022 09:36 《異動股》安踏體育等３家公司上午９：３５異動
05/08/2022 09:52 《異動股》安踏體育（０２０２０）升逾３％，報８７﹒８元
02/08/2022 09:39 《異動股》萬國數據等３家公司上午９：３８異動
29/07/2022 13:03 《異動股》京東健康等３家公司下午１：０２異動
|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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