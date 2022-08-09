《異動股》優然牧業（９８５８）跌逾１％創新低，報２﹒５７元

《經濟通通訊社９日專訊》優然牧業（０９８５８）跌１﹒１５％，報２﹒５７元，最低價

２﹒５７元，創上市新低，最高價２﹒６３元；成交１４５﹒６萬股，成交金額３７７﹒２９萬

元；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出１９３﹒１２萬元。現時最大淨被動買入券商為

中國投資信息，金額９７﹒０９萬元，加權平均成交價２﹒５８６元；現時最大淨被動賣出券商

為摩根大通，金額１４﹒９３萬元，加權平均成交價２﹒６０８元。以現價計，該股暫連跌２日

，累計跌幅３﹒３８％。

現時，恒生指數報２００２５，跌２０點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６８１１，跌

１０點或０﹒１５％；恒生科技指數報４３０１，跌３３點或０﹒７８％；主板成交

６３８﹒１２億元。

上證綜合指數報３２４６，升９點或０﹒２８％，成交３３２８﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１２３１９，升１６點或０﹒１４％，成交２００８﹒９９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒５７０ 變動 －１﹒１５％

最高價 ２﹒６３０ 最低價 ２﹒５７０

成交股數 １４５﹒６萬股 成交金額 ３７７﹒２９萬

１０天平均 ２﹒７３８ 歷史波幅％ ２７﹒２１７

２０天平均 ２﹒８７０ 加權平均價 ２﹒５９１

５０天平均 ３﹒００２ ＲＳＩ１４ ２３﹒６１３

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出１９３﹒１２萬元；暫連跌

２日，累計跌幅３﹒３８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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優然牧業（０９８５８） ２﹒５７０ －１﹒１５

阿爾法企業（００９４８） １﹒６７０ ＋０﹒６０

Ｈ＆Ｈ國際控股（０１１１２） ９﹒８１０ －３﹒４４

現代牧業（０１１１７） １﹒０６０ 無升跌

雅士利國際（０１２３０） １﹒１２０ 無升跌

中國聖牧（０１４３２） ０﹒３６５ －３﹒９５

莊園牧場（０１５３３） １０﹒８４０ 無升跌

澳優（０１７１７） ６﹒１１０ －１﹒４５

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒８５０ －１﹒２７

中國飛鶴（０６１８６） ７﹒０４０ 無升跌

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（ｅｄ）

