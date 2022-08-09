《異動股》優然牧業（９８５８）跌逾１％創新低，報２﹒５７元

《經濟通通訊社９日專訊》優然牧業（０９８５８）跌１﹒１５％，報２﹒５７元，最低價
２﹒５７元，創上市新低，最高價２﹒６３元；成交１４５﹒６萬股，成交金額３７７﹒２９萬
元；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出１９３﹒１２萬元。現時最大淨被動買入券商為
中國投資信息，金額９７﹒０９萬元，加權平均成交價２﹒５８６元；現時最大淨被動賣出券商
為摩根大通，金額１４﹒９３萬元，加權平均成交價２﹒６０８元。以現價計，該股暫連跌２日
，累計跌幅３﹒３８％。
現時，恒生指數報２００２５，跌２０點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６８１１，跌
１０點或０﹒１５％；恒生科技指數報４３０１，跌３３點或０﹒７８％；主板成交
６３８﹒１２億元。
上證綜合指數報３２４６，升９點或０﹒２８％，成交３３２８﹒５７億元人民幣。
深證成份指數報１２３１９，升１６點或０﹒１４％，成交２００８﹒９９億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒５７０ 變動 －１﹒１５％
最高價 ２﹒６３０ 最低價 ２﹒５７０
成交股數 １４５﹒６萬股 成交金額 ３７７﹒２９萬
１０天平均 ２﹒７３８ 歷史波幅％ ２７﹒２１７
２０天平均 ２﹒８７０ 加權平均價 ２﹒５９１
５０天平均 ３﹒００２ ＲＳＩ１４ ２３﹒６１３
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出１９３﹒１２萬元；暫連跌
２日，累計跌幅３﹒３８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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優然牧業（０９８５８） ２﹒５７０ －１﹒１５
阿爾法企業（００９４８） １﹒６７０ ＋０﹒６０
Ｈ＆Ｈ國際控股（０１１１２） ９﹒８１０ －３﹒４４
現代牧業（０１１１７） １﹒０６０ 無升跌
雅士利國際（０１２３０） １﹒１２０ 無升跌
中國聖牧（０１４３２） ０﹒３６５ －３﹒９５
莊園牧場（０１５３３） １０﹒８４０ 無升跌
澳優（０１７１７） ６﹒１１０ －１﹒４５
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒８５０ －１﹒２７
中國飛鶴（０６１８６） ７﹒０４０ 無升跌
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（ｅｄ）
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