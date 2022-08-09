《中資異動》潤電（００８３６）跌近５％，報１３元

《經濟通通訊社９日專訊》潤電（００８３６）跌４﹒８３％，報１３元，最低價

１２﹒９６元，創１個月新低，最高價１３﹒８４元；成交１６６５﹒０１萬股，成交金額

２﹒２１億元；主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出１﹒０１億元。現時最大淨被動買入

券商為富途證券國際，金額５８４﹒２萬元，加權平均成交價１３﹒２８６元；現時最大淨被動

賣出券商為星展唯高達，金額４３１﹒２５萬元，加權平均成交價１３﹒２５１元。以現價計，

該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒９７％。

現時，恒生指數報２００２２，跌２３點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報６８１０，跌

１１點或０﹒１７％；恒生科技指數報４３０１，跌３４點或０﹒７８％；主板成交

６４５﹒２２億元。

上證綜合指數報３２４５，升８點或０﹒２７％，成交３４０９﹒９５億元人民幣。

深證成份指數報１２３１７，升１５點或０﹒１２％，成交２０６１﹒７億元人民幣。



基本資料

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現價 １３﹒０００ 變動 －４﹒８３％

最高價 １３﹒８４０ 最低價 １２﹒９６０

成交股數 １６６５﹒０１萬股 成交金額 ２﹒２１億

１０天平均 １４﹒０４０ 歷史波幅％ ３４﹒７８８

２０天平均 １４﹒７５６ 加權平均價 １３﹒２４９

５０天平均 １５﹒１３２ ＲＳＩ１４ ２９﹒７７７

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出１﹒０１億元；暫連跌２

日，累計跌幅４﹒９７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤電（００８３６） １３﹒００ －４﹒８３

電能（００００６） ４９﹒４０ －０﹒６０

華能國電（００９０２） ３﹒４６ －２﹒２６

大唐發電（００９９１） １﹒３５ －２﹒１７

長江基建集團（０１０３８） ４９﹒００ －０﹒５１

華電國際（０１０７１） ２﹒７７ －３﹒１５

中廣核電（０１８１６） １﹒８０ －１﹒１０

中國電力（０２３８０） ３﹒６９ －２﹒８９

港燈（０２６３８） ７﹒１８ 無升跌

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（ｅｄ）

