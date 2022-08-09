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00836 華潤電力
即時 按盤價 跌13.060 -0.600 (-4.392%)
大手異動

09/08/2022 14:33

《中資異動》潤電（００８３６）跌近５％，報１３元

　　《經濟通通訊社９日專訊》潤電（００８３６）跌４﹒８３％，報１３元，最低價
１２﹒９６元，創１個月新低，最高價１３﹒８４元；成交１６６５﹒０１萬股，成交金額
２﹒２１億元；主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出１﹒０１億元。現時最大淨被動買入
券商為富途證券國際，金額５８４﹒２萬元，加權平均成交價１３﹒２８６元；現時最大淨被動
賣出券商為星展唯高達，金額４３１﹒２５萬元，加權平均成交價１３﹒２５１元。以現價計，
該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒９７％。
　　現時，恒生指數報２００２２，跌２３點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報６８１０，跌
１１點或０﹒１７％；恒生科技指數報４３０１，跌３４點或０﹒７８％；主板成交
６４５﹒２２億元。
　　上證綜合指數報３２４５，升８點或０﹒２７％，成交３４０９﹒９５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１７，升１５點或０﹒１２％，成交２０６１﹒７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１３﹒０００　變動　　　　－４﹒８３％
　　最高價　　　　　　１３﹒８４０　最低價　　　１２﹒９６０
　　成交股數　　１６６５﹒０１萬股　成交金額　　　２﹒２１億
　　１０天平均　　　　１４﹒０４０　歷史波幅％　３４﹒７８８
　　２０天平均　　　　１４﹒７５６　加權平均價　１３﹒２４９
　　５０天平均　　　　１５﹒１３２　ＲＳＩ１４　２９﹒７７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出１﹒０１億元；暫連跌２
日，累計跌幅４﹒９７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤電（００８３６）　　　　　１３﹒００　－４﹒８３
　　電能（００００６）　　　　　４９﹒４０　－０﹒６０
　　華能國電（００９０２）　　　　３﹒４６　－２﹒２６
　　大唐發電（００９９１）　　　　１﹒３５　－２﹒１７
　　長江基建集團（０１０３８）　４９﹒００　－０﹒５１
　　華電國際（０１０７１）　　　　２﹒７７　－３﹒１５
　　中廣核電（０１８１６）　　　　１﹒８０　－１﹒１０
　　中國電力（０２３８０）　　　　３﹒６９　－２﹒８９
　　港燈（０２６３８）　　　　　　７﹒１８　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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