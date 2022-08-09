《中資異動》潤電（００８３６）跌近５％，報１３元

《經濟通通訊社９日專訊》潤電（００８３６）跌４﹒８３％，報１３元，最低價
１２﹒９６元，創１個月新低，最高價１３﹒８４元；成交１６６５﹒０１萬股，成交金額
２﹒２１億元；主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出１﹒０１億元。現時最大淨被動買入
券商為富途證券國際，金額５８４﹒２萬元，加權平均成交價１３﹒２８６元；現時最大淨被動
賣出券商為星展唯高達，金額４３１﹒２５萬元，加權平均成交價１３﹒２５１元。以現價計，
該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒９７％。
現時，恒生指數報２００２２，跌２３點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報６８１０，跌
１１點或０﹒１７％；恒生科技指數報４３０１，跌３４點或０﹒７８％；主板成交
６４５﹒２２億元。
上證綜合指數報３２４５，升８點或０﹒２７％，成交３４０９﹒９５億元人民幣。
深證成份指數報１２３１７，升１５點或０﹒１２％，成交２０６１﹒７億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １３﹒０００ 變動 －４﹒８３％
最高價 １３﹒８４０ 最低價 １２﹒９６０
成交股數 １６６５﹒０１萬股 成交金額 ２﹒２１億
１０天平均 １４﹒０４０ 歷史波幅％ ３４﹒７８８
２０天平均 １４﹒７５６ 加權平均價 １３﹒２４９
５０天平均 １５﹒１３２ ＲＳＩ１４ ２９﹒７７７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率２７：７３，資金淨主動賣出１﹒０１億元；暫連跌２
日，累計跌幅４﹒９７％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
潤電（００８３６） １３﹒００ －４﹒８３
電能（００００６） ４９﹒４０ －０﹒６０
華能國電（００９０２） ３﹒４６ －２﹒２６
大唐發電（００９９１） １﹒３５ －２﹒１７
長江基建集團（０１０３８） ４９﹒００ －０﹒５１
華電國際（０１０７１） ２﹒７７ －３﹒１５
中廣核電（０１８１６） １﹒８０ －１﹒１０
中國電力（０２３８０） ３﹒６９ －２﹒８９
港燈（０２６３８） ７﹒１８ 無升跌
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動