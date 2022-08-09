《異動股》金威醫療升近４４％突破２５０天線，報０﹒０６９元

《經濟通通訊社９日專訊》金威醫療（０８１４３）升４３﹒７５％，報０﹒０６９元，升

穿２５０天線（０﹒０５８元），最高價０﹒０６９元，最低價０﹒０４５元；成交２０９﹒２

萬股，成交金額１０﹒７３萬元；主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入８﹒５２萬元。現

時最大淨被動買入券商為招銀國際證券，金額４０５０元，加權平均成交價０﹒０４５元；現時

最大淨被動賣出券商為致富證券，金額３３９２元，加權平均成交價０﹒０４７元。以現價計，

該股暫連升２日，累計升幅５３﹒３３％。

現時，恒生指數報２００１８，跌２７點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報６８０８，跌

１２點或０﹒１９％；恒生科技指數報４３０２，跌３２點或０﹒７６％；主板成交

６５４﹒３２億元。

上證綜合指數報３２４５，升８點或０﹒２６％，成交３５３１﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１２３１７，升１５點或０﹒１２％，成交２１３６﹒９８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０６９ 變動 ＋４３﹒７５％

最高價 ０﹒０６９ 最低價 ０﹒０４５

成交股數 ２０９﹒２萬股 成交金額 １０﹒７３萬

１０天平均 ０﹒０４９ 歷史波幅％ １０９﹒５８５

２０天平均 ０﹒０４９ 加權平均價 ０﹒０５１

５０天平均 ０﹒０４９ ＲＳＩ１４ ７５﹒３５６

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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入８﹒５２萬元；暫連升

２日，累計升幅５３﹒３３％



（ｅｄ）

