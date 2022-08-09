《異動股》金威醫療升近４４％突破２５０天線，報０﹒０６９元

《經濟通通訊社９日專訊》金威醫療（０８１４３）升４３﹒７５％，報０﹒０６９元，升
穿２５０天線（０﹒０５８元），最高價０﹒０６９元，最低價０﹒０４５元；成交２０９﹒２
萬股，成交金額１０﹒７３萬元；主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入８﹒５２萬元。現
時最大淨被動買入券商為招銀國際證券，金額４０５０元，加權平均成交價０﹒０４５元；現時
最大淨被動賣出券商為致富證券，金額３３９２元，加權平均成交價０﹒０４７元。以現價計，
該股暫連升２日，累計升幅５３﹒３３％。
現時，恒生指數報２００１８，跌２７點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報６８０８，跌
１２點或０﹒１９％；恒生科技指數報４３０２，跌３２點或０﹒７６％；主板成交
６５４﹒３２億元。
上證綜合指數報３２４５，升８點或０﹒２６％，成交３５３１﹒２６億元人民幣。
深證成份指數報１２３１７，升１５點或０﹒１２％，成交２１３６﹒９８億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒０６９ 變動 ＋４３﹒７５％
最高價 ０﹒０６９ 最低價 ０﹒０４５
成交股數 ２０９﹒２萬股 成交金額 １０﹒７３萬
１０天平均 ０﹒０４９ 歷史波幅％ １０９﹒５８５
２０天平均 ０﹒０４９ 加權平均價 ０﹒０５１
５０天平均 ０﹒０４９ ＲＳＩ１４ ７５﹒３５６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入８﹒５２萬元；暫連升
２日，累計升幅５３﹒３３％
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動