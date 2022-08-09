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08143 金威醫療
即時 按盤價 升0.063 +0.015 (+31.250%)
大手異動

09/08/2022 14:41

《異動股》金威醫療升近４４％突破２５０天線，報０﹒０６９元

　　《經濟通通訊社９日專訊》金威醫療（０８１４３）升４３﹒７５％，報０﹒０６９元，升
穿２５０天線（０﹒０５８元），最高價０﹒０６９元，最低價０﹒０４５元；成交２０９﹒２
萬股，成交金額１０﹒７３萬元；主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入８﹒５２萬元。現
時最大淨被動買入券商為招銀國際證券，金額４０５０元，加權平均成交價０﹒０４５元；現時
最大淨被動賣出券商為致富證券，金額３３９２元，加權平均成交價０﹒０４７元。以現價計，
該股暫連升２日，累計升幅５３﹒３３％。
　　現時，恒生指數報２００１８，跌２７點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報６８０８，跌
１２點或０﹒１９％；恒生科技指數報４３０２，跌３２點或０﹒７６％；主板成交
６５４﹒３２億元。
　　上證綜合指數報３２４５，升８點或０﹒２６％，成交３５３１﹒２６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１７，升１５點或０﹒１２％，成交２１３６﹒９８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒０６９　變動　　　　＋４３﹒７５％
　　最高價　　　　　０﹒０６９　最低價　　　　　０﹒０４５
　　成交股數　　２０９﹒２萬股　成交金額　　　１０﹒７３萬
　　１０天平均　　　０﹒０４９　歷史波幅％　１０９﹒５８５
　　２０天平均　　　０﹒０４９　加權平均價　　　０﹒０５１
　　５０天平均　　　０﹒０４９　ＲＳＩ１４　　７５﹒３５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入８﹒５２萬元；暫連升
２日，累計升幅５３﹒３３％
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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