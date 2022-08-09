《異動股》聯旺集團升近４２％突破５０天線，報０﹒１７元

《經濟通通訊社９日專訊》聯旺集團（０８２１７）升４１﹒６７％，報０﹒１７元，升穿

５０天線（０﹒１５５元），最高價０﹒１７元，創１個月新高，最低價０﹒１３６元；成交

２４﹒８８萬股，成交金額３﹒４７萬元；主動買沽比率９２：８，資金淨主動買入２﹒８１萬

元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額２７４０元，加權平均成交價０﹒１３７元

；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額４１４０元，加權平均成交價０﹒１３８元。

現時，恒生指數報２００２３，跌２２點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６８０８，跌

１３點或０﹒１９％；恒生科技指數報４３０３，跌３１點或０﹒７３％；主板成交

６５７﹒６３億元。

上證綜合指數報３２４７，升１０點或０﹒３２％，成交３５８０﹒１２億元人民幣。

深證成份指數報１２３２４，升２１點或０﹒１８％，成交２１６４﹒９２億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒１７０ 變動 ＋４１﹒６７％

最高價 ０﹒１７０ 最低價 ０﹒１３６

成交股數 ２４﹒８８萬股 成交金額 ３﹒４７萬

１０天平均 ０﹒１３６ 歷史波幅％ ４６﹒５５７

２０天平均 ０﹒１４３ 加權平均價 ０﹒１４０

５０天平均 ０﹒１５５ ＲＳＩ１４ ７１﹒３６６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率９２：８，資金淨主動買入２﹒８１萬

元



（ｅｄ）

