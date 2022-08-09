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08217 聯旺集團
即時 按盤價 升0.156 +0.036 (+30.000%)
大手異動

09/08/2022 14:44

《異動股》聯旺集團升近４２％突破５０天線，報０﹒１７元

　　《經濟通通訊社９日專訊》聯旺集團（０８２１７）升４１﹒６７％，報０﹒１７元，升穿
５０天線（０﹒１５５元），最高價０﹒１７元，創１個月新高，最低價０﹒１３６元；成交
２４﹒８８萬股，成交金額３﹒４７萬元；主動買沽比率９２：８，資金淨主動買入２﹒８１萬
元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額２７４０元，加權平均成交價０﹒１３７元
；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額４１４０元，加權平均成交價０﹒１３８元。
　　現時，恒生指數報２００２３，跌２２點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６８０８，跌
１３點或０﹒１９％；恒生科技指數報４３０３，跌３１點或０﹒７３％；主板成交
６５７﹒６３億元。
　　上證綜合指數報３２４７，升１０點或０﹒３２％，成交３５８０﹒１２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３２４，升２１點或０﹒１８％，成交２１６４﹒９２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒１７０　變動　　　　＋４１﹒６７％
　　最高價　　　　　０﹒１７０　最低價　　　　　０﹒１３６
　　成交股數　　２４﹒８８萬股　成交金額　　　　３﹒４７萬
　　１０天平均　　　０﹒１３６　歷史波幅％　　４６﹒５５７
　　２０天平均　　　０﹒１４３　加權平均價　　　０﹒１４０
　　５０天平均　　　０﹒１５５　ＲＳＩ１４　　７１﹒３６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率９２：８，資金淨主動買入２﹒８１萬

　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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