《異動股》聯旺集團升近４２％突破５０天線，報０﹒１７元

《經濟通通訊社９日專訊》聯旺集團（０８２１７）升４１﹒６７％，報０﹒１７元，升穿
５０天線（０﹒１５５元），最高價０﹒１７元，創１個月新高，最低價０﹒１３６元；成交
２４﹒８８萬股，成交金額３﹒４７萬元；主動買沽比率９２：８，資金淨主動買入２﹒８１萬
元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額２７４０元，加權平均成交價０﹒１３７元
；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額４１４０元，加權平均成交價０﹒１３８元。
現時，恒生指數報２００２３，跌２２點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６８０８，跌
１３點或０﹒１９％；恒生科技指數報４３０３，跌３１點或０﹒７３％；主板成交
６５７﹒６３億元。
上證綜合指數報３２４７，升１０點或０﹒３２％，成交３５８０﹒１２億元人民幣。
深證成份指數報１２３２４，升２１點或０﹒１８％，成交２１６４﹒９２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１７０ 變動 ＋４１﹒６７％
最高價 ０﹒１７０ 最低價 ０﹒１３６
成交股數 ２４﹒８８萬股 成交金額 ３﹒４７萬
１０天平均 ０﹒１３６ 歷史波幅％ ４６﹒５５７
２０天平均 ０﹒１４３ 加權平均價 ０﹒１４０
５０天平均 ０﹒１５５ ＲＳＩ１４ ７１﹒３６６
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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率９２：８，資金淨主動買入２﹒８１萬
元
（ｅｄ）
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