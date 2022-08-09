  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00316 東方海外國際
即時 按盤價 跌261.600 -16.800 (-6.034%)
大手異動

09/08/2022 14:56

《異動股》東方海外跌近５％失守１０天線，報２６４﹒８元

　　《經濟通通訊社９日專訊》東方海外（００３１６）跌４﹒８８％，報２６４﹒８元，跌穿
１０天線（２６６﹒７４元），最低價２６４﹒４元，最高價２７８元；成交７４﹒０６萬股，
成交金額１﹒９９億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出２６６３﹒０２萬元。現時
最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額９８１﹒９６萬元，加權平均成交價２６８﹒３０５
元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１５５８﹒０９萬元，加權平均成交價
２６７﹒４１５元。
　　現時，恒生指數報２００４３，跌２點或０﹒０１％；恒生中國企業指數報６８１５，跌６
點或０﹒０９％；恒生科技指數報４３０７，跌２８點或０﹒６５％；主板成交６７１﹒４１億
元。
　　上證綜合指數報３２４８，升１１點或０﹒３５％，成交３８３３﹒３６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３１，升２９點或０﹒２４％，成交２３２１﹒３３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　２６４﹒８００　變動　　　　　－４﹒８８％
　　最高價　　　２７８﹒０００　最低價　　　２６４﹒４００
　　成交股數　　７４﹒０６萬股　成交金額　　　　１﹒９９億
　　１０天平均　２６６﹒７４０　歷史波幅％　　４９﹒９４０
　　２０天平均　２５６﹒３９０　加權平均價　２６８﹒７３３
　　５０天平均　２４２﹒３５６　ＲＳＩ１４　　５６﹒２８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出２６６３﹒０２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　　　２６４﹒８０　－４﹒８８
　　招商局港口（００１４４）　　　１１﹒８８　－２﹒１４
　　中遠海能（０１１３８）　　　　　５﹒６８　＋６﹒１７
　　中遠海運港口（０１１９９）　　　５﹒３６　－０﹒５６
　　中遠海控（０１９１９）　　　　１１﹒６４　－０﹒３４
　　太平洋航運（０２３４３）　　　　３﹒５２　－２﹒７６
　　中遠海發（０２８６６）　　　　　１﹒２２　　　無升跌
　　遼港股份（０２８８０）　　　　　０﹒７１　　　無升跌
　　廈門港務（０３３７８）　　　　　２﹒１８　　　無升跌
　　天津港（０３３８２）　　　　　　０﹒６０　＋１﹒６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰09/08/2022 09:37  《異動股》嘉耀控股等２家公司上午９：３６異動

其他大手異動
More

05/08/2022 11:55  《異動股》東方海外漲逾５％突破１０天線，報２６９﹒６元

05/08/2022 10:26  《異動股》百濟神州等３家公司上午１０：２５異動

04/08/2022 13:14  《異動股》東方海外跌逾５％失守１０天線，報２５１元

04/08/2022 11:15  《異動股》融科控股等２家公司上午１１：１４異動

03/08/2022 09:31  《異動股》世紀城市國際等８家公司上午９：３０異動

備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金