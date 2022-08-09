《異動股》東方海外跌近５％失守１０天線，報２６４﹒８元

《經濟通通訊社９日專訊》東方海外（００３１６）跌４﹒８８％，報２６４﹒８元，跌穿

１０天線（２６６﹒７４元），最低價２６４﹒４元，最高價２７８元；成交７４﹒０６萬股，

成交金額１﹒９９億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出２６６３﹒０２萬元。現時

最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額９８１﹒９６萬元，加權平均成交價２６８﹒３０５

元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１５５８﹒０９萬元，加權平均成交價

２６７﹒４１５元。

現時，恒生指數報２００４３，跌２點或０﹒０１％；恒生中國企業指數報６８１５，跌６

點或０﹒０９％；恒生科技指數報４３０７，跌２８點或０﹒６５％；主板成交６７１﹒４１億

元。

上證綜合指數報３２４８，升１１點或０﹒３５％，成交３８３３﹒３６億元人民幣。

深證成份指數報１２３３１，升２９點或０﹒２４％，成交２３２１﹒３３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２６４﹒８００ 變動 －４﹒８８％

最高價 ２７８﹒０００ 最低價 ２６４﹒４００

成交股數 ７４﹒０６萬股 成交金額 １﹒９９億

１０天平均 ２６６﹒７４０ 歷史波幅％ ４９﹒９４０

２０天平均 ２５６﹒３９０ 加權平均價 ２６８﹒７３３

５０天平均 ２４２﹒３５６ ＲＳＩ１４ ５６﹒２８７

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出２６６３﹒０２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２６４﹒８０ －４﹒８８

招商局港口（００１４４） １１﹒８８ －２﹒１４

中遠海能（０１１３８） ５﹒６８ ＋６﹒１７

中遠海運港口（０１１９９） ５﹒３６ －０﹒５６

中遠海控（０１９１９） １１﹒６４ －０﹒３４

太平洋航運（０２３４３） ３﹒５２ －２﹒７６

中遠海發（０２８６６） １﹒２２ 無升跌

遼港股份（０２８８０） ０﹒７１ 無升跌

廈門港務（０３３７８） ２﹒１８ 無升跌

天津港（０３３８２） ０﹒６０ ＋１﹒６９

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（ｅｄ）

