《經濟通通訊社９日專訊》京東集團（０９６１８）於２：５７ｐｍ錄得１手１４萬股非自
動對盤，每股造２２９﹒８元，較上日收市價低３﹒２％，涉資３２１７﹒２萬元。
京東集團現價跌３﹒１２％，報２３０元；成交６３５﹒７５萬股，成交金額１４﹒７億元
，主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入２０８８﹒０４萬元。（ｒｗ）
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09/08/2022 14:58
《大手成交》京東集團一手１４萬股非自動對盤，涉資３２１７萬元
《經濟通通訊社９日專訊》京東集團（０９６１８）於２：５７ｐｍ錄得１手１４萬股非自
動對盤，每股造２２９﹒８元，較上日收市價低３﹒２％，涉資３２１７﹒２萬元。
京東集團現價跌３﹒１２％，報２３０元；成交６３５﹒７５萬股，成交金額１４﹒７億元
，主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入２０８８﹒０４萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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