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09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 升89.600 +0.800 (+0.901%)
大手異動

09/08/2022 15:02

《大手成交》阿里一手７０萬股交叉盤，涉資６３００萬元

　　《經濟通通訊社９日專訊》阿里（０９９８８）於３：０１ｐｍ錄得１手７０萬股交叉盤，
每股造９０元，較上日收市價高１﹒３５％，涉資６３００萬元。
　　阿里現價升１﹒３５％，報９０元；成交３７８５﹒４３萬股，成交金額３４﹒０４億元，
主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１﹒３億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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