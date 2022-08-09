《異動股》Ｆ８企業升逾５５％突破２５０天線，報０﹒５９元

《經濟通通訊社９日專訊》Ｆ８企業（０８３４７）升５５﹒２６％，報０﹒５９元，升穿

２５０天線（０﹒５７６元），最高價０﹒６２元，最低價０﹒３０５元；成交６３０﹒０８萬

股，成交金額３０７﹒６１萬元；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入２２８﹒２８萬元

。現時最大淨被動買入券商為寶生證券，金額２﹒１１萬元，加權平均成交價０﹒３３元；現時

最大淨被動賣出券商為華盛資本証券，金額７４﹒４萬元，加權平均成交價０﹒６２元。

現時，恒生指數報１９９８９，跌５６點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報６７９７，跌

２３點或０﹒３５％；恒生科技指數報４２９１，跌４３點或１％；主板成交７１０﹒８６億元

。

上證綜合指數報３２４７，升１０點或０﹒３２％，成交３９１４﹒１６億元人民幣。

深證成份指數報１２３３１，升２８點或０﹒２４％，成交２３６８﹒４９億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒５９０ 變動 ＋５５﹒２６％

最高價 ０﹒６２０ 最低價 ０﹒３０５

成交股數 ６３０﹒０８萬股 成交金額 ３０７﹒６１萬

１０天平均 ０﹒５０８ 歷史波幅％ １５１﹒７４７

２０天平均 ０﹒４３３ 加權平均價 ０﹒４８８

５０天平均 ０﹒３７５ ＲＳＩ１４ ６４﹒９８９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入２２８﹒２８萬元



（ｅｄ）

