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08347 Ｆ８企業
即時 按盤價 升0.435 +0.055 (+14.474%)
大手異動

09/08/2022 15:24

《異動股》Ｆ８企業升逾５５％突破２５０天線，報０﹒５９元

　　《經濟通通訊社９日專訊》Ｆ８企業（０８３４７）升５５﹒２６％，報０﹒５９元，升穿
２５０天線（０﹒５７６元），最高價０﹒６２元，最低價０﹒３０５元；成交６３０﹒０８萬
股，成交金額３０７﹒６１萬元；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入２２８﹒２８萬元
。現時最大淨被動買入券商為寶生證券，金額２﹒１１萬元，加權平均成交價０﹒３３元；現時
最大淨被動賣出券商為華盛資本証券，金額７４﹒４萬元，加權平均成交價０﹒６２元。
　　現時，恒生指數報１９９８９，跌５６點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報６７９７，跌
２３點或０﹒３５％；恒生科技指數報４２９１，跌４３點或１％；主板成交７１０﹒８６億元

　　上證綜合指數報３２４７，升１０點或０﹒３２％，成交３９１４﹒１６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３１，升２８點或０﹒２４％，成交２３６８﹒４９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒５９０　變動　　　　＋５５﹒２６％
　　最高價　　　　　　０﹒６２０　最低價　　　　　０﹒３０５
　　成交股數　　６３０﹒０８萬股　成交金額　　３０７﹒６１萬
　　１０天平均　　　　０﹒５０８　歷史波幅％　１５１﹒７４７
　　２０天平均　　　　０﹒４３３　加權平均價　　　０﹒４８８
　　５０天平均　　　　０﹒３７５　ＲＳＩ１４　　６４﹒９８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入２２８﹒２８萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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