《異動股》夢東方升近５６％突破１００天線，報１﹒４元

《經濟通通訊社９日專訊》夢東方（００５９３）升５５﹒５６％，報１﹒４元，升穿

１００天線（１﹒１１７元），最高價１﹒４元，創１個月新高，最低價１﹒０５元；成交

１０００股，成交金額１２２５元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１２２５元。現

時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額７００元，加權平均成交價１﹒４元。

現時，恒生指數報１９９９１，跌５４點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報６７９８，跌

２３點或０﹒３４％；恒生科技指數報４２９２，跌４３點或０﹒９９％；主板成交

７１２﹒１２億元。

上證綜合指數報３２４７，升１０點或０﹒３２％，成交３９１４﹒１６億元人民幣。

深證成份指數報１２３３１，升２８點或０﹒２４％，成交２３６８﹒４９億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １﹒４００ 變動 ＋５５﹒５６％

最高價 １﹒４００ 最低價 １﹒０５０

成交股數 １０００股 成交金額 １２２５

１０天平均 １﹒０５５ 歷史波幅％ ２１０﹒６０５

２０天平均 １﹒０１６ 加權平均價 １﹒２２５

５０天平均 ０﹒８９４ ＲＳＩ１４ ８０﹒４５３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入

１２２５元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

夢東方（００５９３） １﹒４００ ＋５５﹒５６

恒地（０００１２） ２８﹒０５０ ＋１﹒０８

新地（０００１６） ９５﹒６００ ＋２﹒０３

新世界（０００１７） ２６﹒７５０ ＋２﹒４９

中海外（００６８８） ２０﹒９００ －０﹒２４

龍湖（００９６０） ２４﹒８００ ＋０﹒２０

潤地（０１１０９） ３１﹒２５０ －０﹒６４

長實（０１１１３） ５５﹒１００ ＋１﹒８５

碧桂園（０２００７） ２﹒５００ －１﹒１９

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２３３ ＋７﹒８７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

