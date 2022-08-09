《異動股》夢東方升近５６％突破１００天線，報１﹒４元

《經濟通通訊社９日專訊》夢東方（００５９３）升５５﹒５６％，報１﹒４元，升穿
１００天線（１﹒１１７元），最高價１﹒４元，創１個月新高，最低價１﹒０５元；成交
１０００股，成交金額１２２５元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１２２５元。現
時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額７００元，加權平均成交價１﹒４元。
現時，恒生指數報１９９９１，跌５４點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報６７９８，跌
２３點或０﹒３４％；恒生科技指數報４２９２，跌４３點或０﹒９９％；主板成交
７１２﹒１２億元。
上證綜合指數報３２４７，升１０點或０﹒３２％，成交３９１４﹒１６億元人民幣。
深證成份指數報１２３３１，升２８點或０﹒２４％，成交２３６８﹒４９億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １﹒４００ 變動 ＋５５﹒５６％
最高價 １﹒４００ 最低價 １﹒０５０
成交股數 １０００股 成交金額 １２２５
１０天平均 １﹒０５５ 歷史波幅％ ２１０﹒６０５
２０天平均 １﹒０１６ 加權平均價 １﹒２２５
５０天平均 ０﹒８９４ ＲＳＩ１４ ８０﹒４５３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入
１２２５元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
夢東方（００５９３） １﹒４００ ＋５５﹒５６
恒地（０００１２） ２８﹒０５０ ＋１﹒０８
新地（０００１６） ９５﹒６００ ＋２﹒０３
新世界（０００１７） ２６﹒７５０ ＋２﹒４９
中海外（００６８８） ２０﹒９００ －０﹒２４
龍湖（００９６０） ２４﹒８００ ＋０﹒２０
潤地（０１１０９） ３１﹒２５０ －０﹒６４
長實（０１１１３） ５５﹒１００ ＋１﹒８５
碧桂園（０２００７） ２﹒５００ －１﹒１９
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２３３ ＋７﹒８７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動