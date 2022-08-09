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00593 夢東方
即時 按盤價 升1.280 +0.380 (+42.222%)
大手異動

09/08/2022 15:25

《異動股》夢東方升近５６％突破１００天線，報１﹒４元

　　《經濟通通訊社９日專訊》夢東方（００５９３）升５５﹒５６％，報１﹒４元，升穿
１００天線（１﹒１１７元），最高價１﹒４元，創１個月新高，最低價１﹒０５元；成交
１０００股，成交金額１２２５元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１２２５元。現
時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額７００元，加權平均成交價１﹒４元。
　　現時，恒生指數報１９９９１，跌５４點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報６７９８，跌
２３點或０﹒３４％；恒生科技指數報４２９２，跌４３點或０﹒９９％；主板成交
７１２﹒１２億元。
　　上證綜合指數報３２４７，升１０點或０﹒３２％，成交３９１４﹒１６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３１，升２８點或０﹒２４％，成交２３６８﹒４９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１﹒４００　變動　　　　＋５５﹒５６％
　　最高價　　　１﹒４００　最低價　　　　　１﹒０５０
　　成交股數　　１０００股　成交金額　　　　　１２２５
　　１０天平均　１﹒０５５　歷史波幅％　２１０﹒６０５
　　２０天平均　１﹒０１６　加權平均價　　　１﹒２２５
　　５０天平均　０﹒８９４　ＲＳＩ１４　　８０﹒４５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入
１２２５元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　夢東方（００５９３）　　　　　１﹒４００　＋５５﹒５６
　　恒地（０００１２）　　　　　２８﹒０５０　　＋１﹒０８
　　新地（０００１６）　　　　　９５﹒６００　　＋２﹒０３
　　新世界（０００１７）　　　　２６﹒７５０　　＋２﹒４９
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒９００　　－０﹒２４
　　龍湖（００９６０）　　　　　２４﹒８００　　＋０﹒２０
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒２５０　　－０﹒６４
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒１００　　＋１﹒８５
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒５００　　－１﹒１９
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２３３　　＋７﹒８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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