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02237 中國石墨
即時 按盤價 升0.710 +0.140 (+24.561%)
大手異動

09/08/2022 15:48

《異動股》半新股中國石墨漲逾２１％，報０﹒６９元

　　《經濟通通訊社９日專訊》半新股中國石墨（０２２３７）升２１﹒０５％，報０﹒６９元
，最高價０﹒６９元，最低價０﹒５６元；成交４３８３﹒６２萬股，成交金額２７４４﹒６２
萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入１２４４﹒０７萬元。現時最大淨被動買入券
商為摩根大通，金額６３﹒０２萬元，加權平均成交價０﹒６３元；現時最大淨被動賣出券商為
富途證券國際，金額３０６﹒９７萬元，加權平均成交價０﹒６２４元。以現價計，該股暫連升
２日，累計升幅２５﹒４５％。該股一手１００００股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易
費用，每手帳面賺３６５０元。
　　現時，恒生指數報１９９８９，跌５５點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報６７９３，跌
２８點或０﹒４２％；恒生科技指數報４２８９，跌４５點或１﹒０６％；主板成交
７５３﹒０５億元。
　　上證綜合指數報３２４７，升１０點或０﹒３２％，成交３９１４﹒１６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３１，升２８點或０﹒２４％，成交２３６８﹒４９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　０﹒６９０　變動　　　　　＋２１﹒０５％
　　最高價　　　　　　　０﹒６９０　最低價　　　　　　０﹒５６０
　　成交股數　　４３８３﹒６２萬股　成交金額　　２７４４﹒６２萬
　　１０天平均　　　　　０﹒５７２　歷史波幅％　　　　　　　　－
　　２０天平均　　　　　　　　　－　加權平均價　　　　０﹒６２６
　　５０天平均　　　　　　　　　－　ＲＳＩ１４　　　４４﹒７８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入１２４４﹒０７萬元；暫連升２日，累計
升幅２５﹒４５％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國石墨（０２２３７）　　０﹒６９０　＋２１﹒０５
　　南方錳業（０１０９１）　　１﹒０１０　　＋６﹒３２
　　五礦資源（０１２０８）　　２﹒３２０　　＋１﹒７５
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　７２﹒６５０　　＋３﹒２０
　　高鵬礦業（０２２１２）　　０﹒０５１　　＋２﹒００
　　金川國際（０２３６２）　　０﹒７８０　　　　無升跌
　　新疆新鑫（０３８３３）　　１﹒２００　　－３﹒２３
　　洛鉬（０３９９３）　　　　３﹒７７０　　－０﹒２６
　　金力永磁（０６６８０）　３３﹒２００　　＋０﹒３０
　　天齊鋰業（０９６９６）　８５﹒１００　　＋５﹒４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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