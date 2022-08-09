《異動股》半新股中國石墨漲逾２１％，報０﹒６９元

《經濟通通訊社９日專訊》半新股中國石墨（０２２３７）升２１﹒０５％，報０﹒６９元
，最高價０﹒６９元，最低價０﹒５６元；成交４３８３﹒６２萬股，成交金額２７４４﹒６２
萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入１２４４﹒０７萬元。現時最大淨被動買入券
商為摩根大通，金額６３﹒０２萬元，加權平均成交價０﹒６３元；現時最大淨被動賣出券商為
富途證券國際，金額３０６﹒９７萬元，加權平均成交價０﹒６２４元。以現價計，該股暫連升
２日，累計升幅２５﹒４５％。該股一手１００００股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易
費用，每手帳面賺３６５０元。
現時，恒生指數報１９９８９，跌５５點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報６７９３，跌
２８點或０﹒４２％；恒生科技指數報４２８９，跌４５點或１﹒０６％；主板成交
７５３﹒０５億元。
上證綜合指數報３２４７，升１０點或０﹒３２％，成交３９１４﹒１６億元人民幣。
深證成份指數報１２３３１，升２８點或０﹒２４％，成交２３６８﹒４９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒６９０ 變動 ＋２１﹒０５％
最高價 ０﹒６９０ 最低價 ０﹒５６０
成交股數 ４３８３﹒６２萬股 成交金額 ２７４４﹒６２萬
１０天平均 ０﹒５７２ 歷史波幅％ －
２０天平均 － 加權平均價 ０﹒６２６
５０天平均 － ＲＳＩ１４ ４４﹒７８８
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股份狀態：主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入１２４４﹒０７萬元；暫連升２日，累計
升幅２５﹒４５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國石墨（０２２３７） ０﹒６９０ ＋２１﹒０５
南方錳業（０１０９１） １﹒０１０ ＋６﹒３２
五礦資源（０１２０８） ２﹒３２０ ＋１﹒７５
贛鋒鋰業（０１７７２） ７２﹒６５０ ＋３﹒２０
高鵬礦業（０２２１２） ０﹒０５１ ＋２﹒００
金川國際（０２３６２） ０﹒７８０ 無升跌
新疆新鑫（０３８３３） １﹒２００ －３﹒２３
洛鉬（０３９９３） ３﹒７７０ －０﹒２６
金力永磁（０６６８０） ３３﹒２００ ＋０﹒３０
天齊鋰業（０９６９６） ８５﹒１００ ＋５﹒４５
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（ｅｄ）
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