《異動股》半新股中國石墨漲逾２１％，報０﹒６９元

《經濟通通訊社９日專訊》半新股中國石墨（０２２３７）升２１﹒０５％，報０﹒６９元

，最高價０﹒６９元，最低價０﹒５６元；成交４３８３﹒６２萬股，成交金額２７４４﹒６２

萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入１２４４﹒０７萬元。現時最大淨被動買入券

商為摩根大通，金額６３﹒０２萬元，加權平均成交價０﹒６３元；現時最大淨被動賣出券商為

富途證券國際，金額３０６﹒９７萬元，加權平均成交價０﹒６２４元。以現價計，該股暫連升

２日，累計升幅２５﹒４５％。該股一手１００００股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易

費用，每手帳面賺３６５０元。

現時，恒生指數報１９９８９，跌５５點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報６７９３，跌

２８點或０﹒４２％；恒生科技指數報４２８９，跌４５點或１﹒０６％；主板成交

７５３﹒０５億元。

上證綜合指數報３２４７，升１０點或０﹒３２％，成交３９１４﹒１６億元人民幣。

深證成份指數報１２３３１，升２８點或０﹒２４％，成交２３６８﹒４９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒６９０ 變動 ＋２１﹒０５％

最高價 ０﹒６９０ 最低價 ０﹒５６０

成交股數 ４３８３﹒６２萬股 成交金額 ２７４４﹒６２萬

１０天平均 ０﹒５７２ 歷史波幅％ －

２０天平均 － 加權平均價 ０﹒６２６

５０天平均 － ＲＳＩ１４ ４４﹒７８８

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股份狀態：主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入１２４４﹒０７萬元；暫連升２日，累計

升幅２５﹒４５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國石墨（０２２３７） ０﹒６９０ ＋２１﹒０５

南方錳業（０１０９１） １﹒０１０ ＋６﹒３２

五礦資源（０１２０８） ２﹒３２０ ＋１﹒７５

贛鋒鋰業（０１７７２） ７２﹒６５０ ＋３﹒２０

高鵬礦業（０２２１２） ０﹒０５１ ＋２﹒００

金川國際（０２３６２） ０﹒７８０ 無升跌

新疆新鑫（０３８３３） １﹒２００ －３﹒２３

洛鉬（０３９９３） ３﹒７７０ －０﹒２６

金力永磁（０６６８０） ３３﹒２００ ＋０﹒３０

天齊鋰業（０９６９６） ８５﹒１００ ＋５﹒４５

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（ｅｄ）

