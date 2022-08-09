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02160 心通醫療－Ｂ
即時 按盤價 升2.500 +0.090 (+3.734%)
大手異動

09/08/2022 09:24

《異動股》心通醫療（２１６０）續低開２％，料中期虧損擴大

　　《經濟通通訊社９日專訊》心通醫療－Ｂ（０２１６０）現價跌２﹒０７％，報２﹒３６元
，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒０９％。該股成交約２３萬股，涉資５４萬元。
　　日前心通醫療公布，預期截至６月３０日止中期虧損介乎１﹒２億至１﹒３５億元人民幣，
比去年同期虧損約７０００萬元人民幣有所擴大，預期淨虧損增加主因對產品管線發展的持續投
入和商業化的推進。
　　集團指，儘管受到新冠疫情不利影響，預期期內收入將不少於１﹒２億元人民幣，仍較去年
同期增長４０％以上，主因Ｖｉｔａ　Ｆｌｏｗ及Ｖｉｔａ　Ｆｌｏｗ　Ｌｉｂｅｒｔｙ持續商
業化以及植入量增長，而於６月底，內地已有超過３７０家醫院使用有關產品，當中大部分為位
於一線及二線城市的三甲醫院。
　　現時，恒生指數報２００３９，跌６點或跌０﹒０３％，主板成交１５﹒７１億元。國企指
數報６８１９，跌２點或跌０﹒０３％。恒生科技指數報４３２６，跌９點或跌０﹒２１％。
　　即月期指新報２００１４，升７點，低水２５點。即月國指期貨報６８２０，無升跌，高水
１點。即月科指期貨新報４３２５，跌１７點，低水１點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　心通醫療（０２１６０）　　　２﹒３６元　跌２﹒０７％
　　百心安－Ｂ（０２１８５）　７０﹒３０元　　　　無升跌
　　心瑋醫療（０６６０９）　　３５﹒２５元　　　　無升跌
　　微創醫療（００８５３）　　１９﹒２２元　升１﹒２６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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