《異動股》心通醫療（２１６０）續低開２％，料中期虧損擴大

《經濟通通訊社９日專訊》心通醫療－Ｂ（０２１６０）現價跌２﹒０７％，報２﹒３６元

，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒０９％。該股成交約２３萬股，涉資５４萬元。

日前心通醫療公布，預期截至６月３０日止中期虧損介乎１﹒２億至１﹒３５億元人民幣，

比去年同期虧損約７０００萬元人民幣有所擴大，預期淨虧損增加主因對產品管線發展的持續投

入和商業化的推進。

集團指，儘管受到新冠疫情不利影響，預期期內收入將不少於１﹒２億元人民幣，仍較去年

同期增長４０％以上，主因Ｖｉｔａ Ｆｌｏｗ及Ｖｉｔａ Ｆｌｏｗ Ｌｉｂｅｒｔｙ持續商

業化以及植入量增長，而於６月底，內地已有超過３７０家醫院使用有關產品，當中大部分為位

於一線及二線城市的三甲醫院。

現時，恒生指數報２００３９，跌６點或跌０﹒０３％，主板成交１５﹒７１億元。國企指

數報６８１９，跌２點或跌０﹒０３％。恒生科技指數報４３２６，跌９點或跌０﹒２１％。

即月期指新報２００１４，升７點，低水２５點。即月國指期貨報６８２０，無升跌，高水

１點。即月科指期貨新報４３２５，跌１７點，低水１點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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心通醫療（０２１６０） ２﹒３６元 跌２﹒０７％

百心安－Ｂ（０２１８５） ７０﹒３０元 無升跌

心瑋醫療（０６６０９） ３５﹒２５元 無升跌

微創醫療（００８５３） １９﹒２２元 升１﹒２６％

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（ｈｃ）

