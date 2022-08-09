《異動股》小米（１８１０）跌逾２％，印度擬限制小米手機銷售

《經濟通通訊社９日專訊》小米（０１８１０）現價跌２﹒２１％，報１１﹒５２元，以現

價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒７３％。該股成交約１２６５萬股，涉資１﹒４７億元。

據外電引述知情人士透露，印度尋求限制中國智慧手機生產商出售價格在１﹒２萬盧比（約

１５０美元）以下的設備，從而助推國內逐漸衰弱的手機行業，此舉將對小米等品牌構成衝擊。

據知情人士透露，這一舉措的目的，在於將中國手機巨頭擠出印度這一全球第二大手機市場較低

端領域。知情人士指，當前，對於真我和傳音等品牌削弱印度本土生產商的擔憂日益升級。

根據市場研究機構Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ，１５０美元以下的智慧手機佔到印度

２０２２年第二季度手機銷售量的三分之一，其中高達八成被中國企業佔據。

現時，恒生指數報１９８９７，跌１４８點或跌０﹒７４％，主板成交１６４﹒７１億元。

國企指數報６７７４，跌４７點或跌０﹒６９％。恒生科技指數報４２７６，跌５９點或跌

１﹒３７％。

即月期指新報１９８６５，跌１４２點，低水３３點。即月國指期貨報６７７４，跌４６點

，平水。即月科指期貨新報４２８１，跌６１點，高水１２點。

上證綜合指數報３２３０，跌６點或跌０﹒１９％，成交９０６﹒７０億元人民幣。

深證成份指數報１２２５５，跌４６點或跌０﹒３８％，成交１４７８﹒５９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小米（０１８１０） １１﹒５２元 跌２﹒２１％

舜宇光學科技（０２３８２） １１４﹒２０元 跌１﹒３８％

瑞聲科技（０２０１８） １４﹒９６元 跌１﹒３２％

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（ｈｃ）

