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01810 小米集團－Ｗ
即時 按盤價 跌11.760 -0.020 (-0.170%)
大手異動

09/08/2022 09:57

《異動股》小米（１８１０）跌逾２％，印度擬限制小米手機銷售

　　《經濟通通訊社９日專訊》小米（０１８１０）現價跌２﹒２１％，報１１﹒５２元，以現
價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒７３％。該股成交約１２６５萬股，涉資１﹒４７億元。
　　據外電引述知情人士透露，印度尋求限制中國智慧手機生產商出售價格在１﹒２萬盧比（約
１５０美元）以下的設備，從而助推國內逐漸衰弱的手機行業，此舉將對小米等品牌構成衝擊。
據知情人士透露，這一舉措的目的，在於將中國手機巨頭擠出印度這一全球第二大手機市場較低
端領域。知情人士指，當前，對於真我和傳音等品牌削弱印度本土生產商的擔憂日益升級。
　　根據市場研究機構Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ，１５０美元以下的智慧手機佔到印度
２０２２年第二季度手機銷售量的三分之一，其中高達八成被中國企業佔據。
　　現時，恒生指數報１９８９７，跌１４８點或跌０﹒７４％，主板成交１６４﹒７１億元。
國企指數報６７７４，跌４７點或跌０﹒６９％。恒生科技指數報４２７６，跌５９點或跌
１﹒３７％。
　　即月期指新報１９８６５，跌１４２點，低水３３點。即月國指期貨報６７７４，跌４６點
，平水。即月科指期貨新報４２８１，跌６１點，高水１２點。
　　上證綜合指數報３２３０，跌６點或跌０﹒１９％，成交９０６﹒７０億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２５５，跌４６點或跌０﹒３８％，成交１４７８﹒５９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米（０１８１０）　　　　　　１１﹒５２元　跌２﹒２１％
　　舜宇光學科技（０２３８２）　１１４﹒２０元　跌１﹒３８％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　１４﹒９６元　跌１﹒３２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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