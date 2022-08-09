  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01478 丘鈦科技
即時 按盤價 跌4.250 -0.150 (-3.409%)
大手異動

09/08/2022 09:38

《異動股》丘鈦（１４７８）升逾１％，惟中期少賺七成

　　《經濟通通訊社９日專訊》丘鈦科技（０１４７８）現價升１﹒１４％，報４﹒４５元，該
股成交約９萬股，涉資４０萬元。
　　丘鈦科技公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利１﹒６６億人民幣，按年跌
７０﹒８９％，每股基本盈利１４分，不派中期息。
　　期內收入７０﹒９５億人民幣，按年跌２４％，收入減少主要由於攝像頭模組及指紋識別模
組銷售數量按年下跌約４﹒８％及８﹒６％，且攝像頭模組及指紋識別模組平均銷售單價按年跌
約１８﹒７％及約３４﹒３％。期內毛利３﹒７６億人民幣，跌６５﹒２９％，毛利率為
５﹒３％，按年下降約６﹒３個百分點。
　　現時，恒生指數報２００５０，升５點或升０﹒０３％，主板成交６５﹒１２億元。國企指
數報６８２５，升３點或升０﹒０５％。恒生科技指數報４３２５，跌９點或跌０﹒２３％。
　　即月期指新報２０００９，升２點，低水４２點。即月國指期貨報６８２１，升１點，低水
４點。即月科指期貨新報４３２６，跌１６點，平水。
　　上證綜合指數報３２３４，跌２點或跌０﹒０７％，成交２７８﹒４７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２８１，跌２０點或跌０﹒１７％，成交４８２﹒５１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　　　４﹒４５元　升１﹒１４％
　　舜宇光學科技（０２３８２）　１１５﹒７０元　跌０﹒０９％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　１５﹒１８元　升０﹒１３％
　　高偉電子（０１４１５）　　　　１６﹒００元　跌１﹒１１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰15/07/2022 09:28  《異動股》舜宇（２３８２）低開近３％，料中期少賺４５至５０％

其他大手異動
More

08/07/2022 09:26  《異動股》丘鈦（１４７８）低開近２％，料中期盈利跌最多７０％

27/06/2022 10:53  《異動股》誼礫等２家公司上午１０：５２異動

10/06/2022 09:29  《異動股》舜宇低開近２％，５月手機鏡頭出貨量按月跌２９﹒３％

17/05/2022 09:35  《異動股》小米開升２％，惟中國３月智慧手機出貨量跌四成

13/05/2022 09:22  《異動股》瑞聲高開１％，惟第一季淨利跌６１％至２﹒０５億人幣

備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金