《異動股》丘鈦（１４７８）升逾１％，惟中期少賺七成

《經濟通通訊社９日專訊》丘鈦科技（０１４７８）現價升１﹒１４％，報４﹒４５元，該

股成交約９萬股，涉資４０萬元。

丘鈦科技公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利１﹒６６億人民幣，按年跌

７０﹒８９％，每股基本盈利１４分，不派中期息。

期內收入７０﹒９５億人民幣，按年跌２４％，收入減少主要由於攝像頭模組及指紋識別模

組銷售數量按年下跌約４﹒８％及８﹒６％，且攝像頭模組及指紋識別模組平均銷售單價按年跌

約１８﹒７％及約３４﹒３％。期內毛利３﹒７６億人民幣，跌６５﹒２９％，毛利率為

５﹒３％，按年下降約６﹒３個百分點。

現時，恒生指數報２００５０，升５點或升０﹒０３％，主板成交６５﹒１２億元。國企指

數報６８２５，升３點或升０﹒０５％。恒生科技指數報４３２５，跌９點或跌０﹒２３％。

即月期指新報２０００９，升２點，低水４２點。即月國指期貨報６８２１，升１點，低水

４點。即月科指期貨新報４３２６，跌１６點，平水。

上證綜合指數報３２３４，跌２點或跌０﹒０７％，成交２７８﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１２２８１，跌２０點或跌０﹒１７％，成交４８２﹒５１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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丘鈦科技（０１４７８） ４﹒４５元 升１﹒１４％

舜宇光學科技（０２３８２） １１５﹒７０元 跌０﹒０９％

瑞聲科技（０２０１８） １５﹒１８元 升０﹒１３％

高偉電子（０１４１５） １６﹒００元 跌１﹒１１％

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（ｈｃ）

