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09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 升89.600 +0.800 (+0.901%)
大手異動

09/08/2022 09:22

《中概異動》阿里高開逾１％，尋聯交所批准豁免遵守部分上市規則

　　《經濟通通訊社９日專訊》阿里（０９９８８）現價升１﹒３５％，報９０元，該股成交約
６９３萬股，涉資６﹒１９億元；騰訊（００７００）升０﹒２％，報３００元；美團
（０３６９０）升０﹒０６％，報１７９﹒７元；小米（０１８１０）無升跌，報１１﹒７８元

　　阿里巴巴公布，於昨日，香港聯交所根據上市地位變更指引信發出轉為主要上市申請收悉確
認。該集團主要轉換生效日期預計為本年底前，於主要轉換日期後將於香港聯交所及紐交所雙重
主要上市，且股票標記「Ｓ」將於聯交所的股票簡稱中刪除。
　　該集團指，為籌備主要轉換，已尋求在取得聯交所的批准下，豁免嚴格遵守部分香港上市規
則，包括採用美國公認會計準則、與董事臨時空缺、董事免職及要求召開股東大會有關的股東保
護規定、適用於合約安排的持續關連交易規定及根據２０２２年首次公開發行後股權激勵計劃授
出的股份期權行使價。該集團指，主要轉換還未完成，並須滿足包括聯交所相關規定等條件且視
市場情況而定。
　　現時，恒生指數報２００３９，跌６點或跌０﹒０３％，主板成交１５﹒７１億元。國企指
數報６８１９，跌２點或跌０﹒０３％。恒生科技指數報４３２６，跌９點或跌０﹒２１％。
　　即月期指新報２００１５，升８點，低水２４點。即月國指期貨報６８２３，升３點，高水
４點。即月科指期貨新報４３２６，跌１６點，低水１點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　　　９０元　升１﹒３５％
　　騰訊（００７００）　　　　　３００元　　升０﹒２％
　　美團（０３６９０）　　　１７９﹒７元　升０﹒０６％
　　小米（０１８１０）　　　１１﹒７８元　　　　無升跌
　　京東集團（０９６１８）　２３１﹒６元　跌２﹒４４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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