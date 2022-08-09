《中概異動》阿里高開逾１％，尋聯交所批准豁免遵守部分上市規則

《經濟通通訊社９日專訊》阿里（０９９８８）現價升１﹒３５％，報９０元，該股成交約

６９３萬股，涉資６﹒１９億元；騰訊（００７００）升０﹒２％，報３００元；美團

（０３６９０）升０﹒０６％，報１７９﹒７元；小米（０１８１０）無升跌，報１１﹒７８元

。

阿里巴巴公布，於昨日，香港聯交所根據上市地位變更指引信發出轉為主要上市申請收悉確

認。該集團主要轉換生效日期預計為本年底前，於主要轉換日期後將於香港聯交所及紐交所雙重

主要上市，且股票標記「Ｓ」將於聯交所的股票簡稱中刪除。

該集團指，為籌備主要轉換，已尋求在取得聯交所的批准下，豁免嚴格遵守部分香港上市規

則，包括採用美國公認會計準則、與董事臨時空缺、董事免職及要求召開股東大會有關的股東保

護規定、適用於合約安排的持續關連交易規定及根據２０２２年首次公開發行後股權激勵計劃授

出的股份期權行使價。該集團指，主要轉換還未完成，並須滿足包括聯交所相關規定等條件且視

市場情況而定。

現時，恒生指數報２００３９，跌６點或跌０﹒０３％，主板成交１５﹒７１億元。國企指

數報６８１９，跌２點或跌０﹒０３％。恒生科技指數報４３２６，跌９點或跌０﹒２１％。

即月期指新報２００１５，升８點，低水２４點。即月國指期貨報６８２３，升３點，高水

４點。即月科指期貨新報４３２６，跌１６點，低水１點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ９０元 升１﹒３５％

騰訊（００７００） ３００元 升０﹒２％

美團（０３６９０） １７９﹒７元 升０﹒０６％

小米（０１８１０） １１﹒７８元 無升跌

京東集團（０９６１８） ２３１﹒６元 跌２﹒４４％

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（ｅｒ）

