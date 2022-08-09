《異動股》吉利（１７５）高開近１％，７月總銷量按年升２４％

《經濟通通訊社９日專訊》吉利汽車（００１７５）現價升０﹒５６％，報１７﹒８８元，

該股成交約４８萬股，涉資８４１萬元；東風集團股份（００４８９）跌０﹒３９％，報

５﹒１７元；比亞迪（０１２１１）升０﹒１４％，報２９２﹒８元；廣汽集團（０２２３８）

無升跌，報７﹒５１元。

吉利汽車公布，集團於今年７月之總銷量為約１２﹒３萬部，按年增長約２４％。集團領克

品牌汽車實現以創新訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付２０５部汽車，而今年首七個月累計實

現以創新訂閱模式交付合共６４５８部汽車。

集團今年首七個月總銷量為約７３﹒６萬部，按年增長約１％。

現時，恒生指數報２００３９，跌６點或跌０﹒０３％，主板成交１５﹒７１億元。國企指

數報６８１９，跌２點或跌０﹒０３％。恒生科技指數報４３２６，跌９點或跌０﹒２１％。

即月期指新報２００１３，升６點，低水２６點。即月國指期貨報６８２０，無升跌，高水

１點。即月科指期貨新報４３２７，跌１５點，平水。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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吉利汽車（００１７５） １７﹒８８元 升０﹒５６％

東風集團股份（００４８９） ５﹒１７元 跌０﹒３９％

比亞迪（０１２１１） ２９２﹒８元 升０﹒１４％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒５１元 無升跌

長汽（０２３３３） １２﹒２６元 升０﹒９９％

蔚來（０９８６６） １５８元 升０﹒３２％

理想汽車（０２０１５） １３２元 無升跌

小鵬汽車（０９８６８） ９０﹒５元 跌０﹒３３％

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（ｅｒ）

