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00175 吉利汽車
即時 按盤價 跌17.480 -0.300 (-1.687%)
大手異動

09/08/2022 09:23

《異動股》吉利（１７５）高開近１％，７月總銷量按年升２４％

　　《經濟通通訊社９日專訊》吉利汽車（００１７５）現價升０﹒５６％，報１７﹒８８元，
該股成交約４８萬股，涉資８４１萬元；東風集團股份（００４８９）跌０﹒３９％，報
５﹒１７元；比亞迪（０１２１１）升０﹒１４％，報２９２﹒８元；廣汽集團（０２２３８）
無升跌，報７﹒５１元。
　　吉利汽車公布，集團於今年７月之總銷量為約１２﹒３萬部，按年增長約２４％。集團領克
品牌汽車實現以創新訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付２０５部汽車，而今年首七個月累計實
現以創新訂閱模式交付合共６４５８部汽車。
　　集團今年首七個月總銷量為約７３﹒６萬部，按年增長約１％。
　　現時，恒生指數報２００３９，跌６點或跌０﹒０３％，主板成交１５﹒７１億元。國企指
數報６８１９，跌２點或跌０﹒０３％。恒生科技指數報４３２６，跌９點或跌０﹒２１％。
　　即月期指新報２００１３，升６點，低水２６點。即月國指期貨報６８２０，無升跌，高水
１點。即月科指期貨新報４３２７，跌１５點，平水。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　　１７﹒８８元　升０﹒５６％
　　東風集團股份（００４８９）　　５﹒１７元　跌０﹒３９％
　　比亞迪（０１２１１）　　　　２９２﹒８元　升０﹒１４％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　７﹒５１元　　　　無升跌
　　長汽（０２３３３）　　　　　１２﹒２６元　升０﹒９９％
　　蔚來（０９８６６）　　　　　　　１５８元　升０﹒３２％
　　理想汽車（０２０１５）　　　　　１３２元　　　　無升跌
　　小鵬汽車（０９８６８）　　　　９０﹒５元　跌０﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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