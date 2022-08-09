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02333 長城汽車
即時 按盤價 跌11.800 -0.340 (-2.801%)
大手異動

09/08/2022 09:24

《異動股》長汽（２３３３）高開近１％，７月銷量升１１﹒３％

　　《經濟通通訊社９日專訊》長汽（０２３３３）現價升０﹒９９％，報１２﹒２６元，該股
成交約２２萬股，涉資２７３萬元；吉利汽車（００１７５）升０﹒５６％，報１７﹒８８元；
東風集團股份（００４８９）跌０﹒３９％，報５﹒１７元；比亞迪（０１２１１）升
０﹒１４％，報２９２﹒８元。
　　長城汽車公布，７月汽車銷量約１０﹒１９萬輛，按年升１１﹒３２％，其中哈弗品牌銷量
升７﹒１４％，至６﹒１３萬輛。該集團首７個月汽車銷量約６２﹒０４萬輛，按年跌
１２﹒５８％，其中哈弗品牌銷量跌２１﹒９６％至３５﹒０２萬輛。
　　該集團指，７月汽車產量約１０﹒２２萬輛，按年升１５﹒０２％，首７個月汽車產量約
６３﹒０１萬輛，按年跌９﹒１５％。
　　現時，恒生指數報２００３９，跌６點或跌０﹒０３％，主板成交１５﹒７１億元。國企指
數報６８１９，跌２點或跌０﹒０３％。恒生科技指數報４３２６，跌９點或跌０﹒２１％。
　　即月期指新報２００２２，升１５點，低水１７點。即月國指期貨報６８２３，升３點，高
水４點。即月科指期貨新報４３２８，跌１４點，高水１點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長汽（０２３３３）　　　　　１２﹒２６元　升０﹒９９％
　　吉利汽車（００１７５）　　　１７﹒８８元　升０﹒５６％
　　東風集團股份（００４８９）　　５﹒１７元　跌０﹒３９％
　　比亞迪（０１２１１）　　　　２９２﹒８元　升０﹒１４％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　７﹒５１元　　　　無升跌
　　蔚來（０９８６６）　　　　　　　１５８元　升０﹒３２％
　　理想汽車（０２０１５）　　　　　１３２元　　　　無升跌
　　小鵬汽車（０９８６８）　　　　９０﹒５元　跌０﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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