《異動股》長汽（２３３３）高開近１％，７月銷量升１１﹒３％

《經濟通通訊社９日專訊》長汽（０２３３３）現價升０﹒９９％，報１２﹒２６元，該股
成交約２２萬股，涉資２７３萬元；吉利汽車（００１７５）升０﹒５６％，報１７﹒８８元；
東風集團股份（００４８９）跌０﹒３９％，報５﹒１７元；比亞迪（０１２１１）升
０﹒１４％，報２９２﹒８元。
長城汽車公布，７月汽車銷量約１０﹒１９萬輛，按年升１１﹒３２％，其中哈弗品牌銷量
升７﹒１４％，至６﹒１３萬輛。該集團首７個月汽車銷量約６２﹒０４萬輛，按年跌
１２﹒５８％，其中哈弗品牌銷量跌２１﹒９６％至３５﹒０２萬輛。
該集團指，７月汽車產量約１０﹒２２萬輛，按年升１５﹒０２％，首７個月汽車產量約
６３﹒０１萬輛，按年跌９﹒１５％。
現時，恒生指數報２００３９，跌６點或跌０﹒０３％，主板成交１５﹒７１億元。國企指
數報６８１９，跌２點或跌０﹒０３％。恒生科技指數報４３２６，跌９點或跌０﹒２１％。
即月期指新報２００２２，升１５點，低水１７點。即月國指期貨報６８２３，升３點，高
水４點。即月科指期貨新報４３２８，跌１４點，高水１點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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長汽（０２３３３） １２﹒２６元 升０﹒９９％
吉利汽車（００１７５） １７﹒８８元 升０﹒５６％
東風集團股份（００４８９） ５﹒１７元 跌０﹒３９％
比亞迪（０１２１１） ２９２﹒８元 升０﹒１４％
廣汽集團（０２２３８） ７﹒５１元 無升跌
蔚來（０９８６６） １５８元 升０﹒３２％
理想汽車（０２０１５） １３２元 無升跌
小鵬汽車（０９８６８） ９０﹒５元 跌０﹒３３％
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（ｅｒ）
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