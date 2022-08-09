《異動股》中聯通高開近３％，中期多賺１９﹒５％兼增派息

《經濟通通訊社９日專訊》中聯通（００７６２）現價升２﹒６７％，報３﹒８５元，該股

成交約４１４萬股，涉資１５９４萬元；電盈（００００８）無升跌，報４﹒１７元；和電

（００２１５）無升跌，報１﹒２１元；數碼通（００３１５）無升跌，報４﹒１３元。

中聯通公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利１０９﹒５７億元人民幣，按年升

１９﹒５３％，每股基本盈利０﹒３６元，派發中期息１６﹒５分，按年增３７﹒５％。

期內收入１７６２﹒６１億元人民幣，升７﹒３６％。ＥＢＩＴＤＡ為５１４億元人民幣，

增長３﹒９％。稅前利潤１３４﹒１６億元人民幣，升１８﹒８４％。

現時，恒生指數報２００３９，跌６點或跌０﹒０３％，主板成交１５﹒７１億元。國企指

數報６８１９，跌２點或跌０﹒０３％。恒生科技指數報４３２６，跌９點或跌０﹒２１％。

即月期指新報２０００８，升１點，低水３１點。即月國指期貨報６８１８，跌２點，低水

１點。即月科指期貨新報４３２３，跌１９點，低水４點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中聯通（００７６２） ３﹒８５元 升２﹒６７％

電盈（００００８） ４﹒１７元 無升跌

和電（００２１５） １﹒２１元 無升跌

數碼通（００３１５） ４﹒１３元 無升跌

中播控股（００４７１） ０﹒４６元 升１﹒１％

香港寬頻（０１３１０） ８﹒６５元 升０﹒７％

中信電訊（０１８８３） ２﹒６６元 跌０﹒７５％

香港電訊（０６８２３） １０﹒８８元 跌０﹒１８％

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（ｅｒ）

