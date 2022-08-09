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00762 中國聯通
即時 按盤價 升3.900 +0.150 (+4.000%)
大手異動

09/08/2022 09:26

《異動股》中聯通高開近３％，中期多賺１９﹒５％兼增派息

　　《經濟通通訊社９日專訊》中聯通（００７６２）現價升２﹒６７％，報３﹒８５元，該股
成交約４１４萬股，涉資１５９４萬元；電盈（００００８）無升跌，報４﹒１７元；和電
（００２１５）無升跌，報１﹒２１元；數碼通（００３１５）無升跌，報４﹒１３元。
　　中聯通公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利１０９﹒５７億元人民幣，按年升
１９﹒５３％，每股基本盈利０﹒３６元，派發中期息１６﹒５分，按年增３７﹒５％。
　　期內收入１７６２﹒６１億元人民幣，升７﹒３６％。ＥＢＩＴＤＡ為５１４億元人民幣，
增長３﹒９％。稅前利潤１３４﹒１６億元人民幣，升１８﹒８４％。
　　現時，恒生指數報２００３９，跌６點或跌０﹒０３％，主板成交１５﹒７１億元。國企指
數報６８１９，跌２點或跌０﹒０３％。恒生科技指數報４３２６，跌９點或跌０﹒２１％。
　　即月期指新報２０００８，升１點，低水３１點。即月國指期貨報６８１８，跌２點，低水
１點。即月科指期貨新報４３２３，跌１９點，低水４點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中聯通（００７６２）　　　３﹒８５元　升２﹒６７％
　　電盈（００００８）　　　　４﹒１７元　　　　無升跌
　　和電（００２１５）　　　　１﹒２１元　　　　無升跌
　　數碼通（００３１５）　　　４﹒１３元　　　　無升跌
　　中播控股（００４７１）　　０﹒４６元　　升１﹒１％
　　香港寬頻（０１３１０）　　８﹒６５元　　升０﹒７％
　　中信電訊（０１８８３）　　２﹒６６元　跌０﹒７５％
　　香港電訊（０６８２３）　１０﹒８８元　跌０﹒１８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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