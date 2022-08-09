  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02308 研祥智能
即時 按盤價 升1.630 +0.110 (+7.237%)
大手異動

09/08/2022 09:27

《異動股》研祥智能復牌高開７％，溢價１５％提私有化

　　《經濟通通訊社９日專訊》研祥智能（０２３０８）今天復牌，現價升７﹒２４％，報
１﹒６３元，該股成交約１５４萬股，涉資２５１萬元。
　　研祥智能公布，董事長陳志列夫婦持有的深圳市研祥智慧科技股份作為要約人提出以每股Ｈ
股註銷價１﹒７５元方式進行吸收合併及撤銷上市地位，作價較停牌收報１﹒５２元溢價約
１５﹒１３％。該集團自本月１日停牌，已向聯交所申請自今天上午９時正起恢復Ｈ股在聯交所
買賣。
　　該集團指，陳氏夫婦現擁約７４﹒９９％股權，要約人為註銷約３﹒０８億股Ｈ股股東持有
的Ｈ股須以現金支付的註銷價總額約５﹒３９億元。至於每股Ｈ股註銷價比去年底股資產淨值約
２﹒９６元折讓約４０﹒８８％，而要約人不會提高註銷價，且要約人並無保留提高註銷價的權
利。
　　現時，恒生指數報２００３９，跌６點或跌０﹒０３％，主板成交１５﹒７１億元。國企指
數報６８１９，跌２點或跌０﹒０３％。恒生科技指數報４３２６，跌９點或跌０﹒２１％。
　　即月期指新報１９９９４，跌１３點，低水４５點。即月國指期貨報６８１２，跌８點，低
水７點。即月科指期貨新報４３１９，跌２３點，低水８點。
　　上證綜合指數報３２３５，跌１點或跌０﹒０４％，成交２２﹒６３億元人民幣。深證成份
指數報１２２７７，跌２４點或跌０﹒２０％，成交１２﹒１０億元人民幣。（ｅｒ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰01/08/2022 09:32  《異動股》研祥智能等２家公司上午９：３１異動

其他大手異動
More

01/08/2022 09:31  《異動股》研祥智能等８家公司上午９：３０異動

08/04/2022 09:49  《異動股》聯想（００９９２）升近４％，未來五年研發投入逾千億

23/02/2022 14:43  《異動股》聯想（００９９２）績後挫３％，首九月純利升７６％

備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金