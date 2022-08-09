《異動股》研祥智能復牌高開７％，溢價１５％提私有化

《經濟通通訊社９日專訊》研祥智能（０２３０８）今天復牌，現價升７﹒２４％，報

１﹒６３元，該股成交約１５４萬股，涉資２５１萬元。

研祥智能公布，董事長陳志列夫婦持有的深圳市研祥智慧科技股份作為要約人提出以每股Ｈ

股註銷價１﹒７５元方式進行吸收合併及撤銷上市地位，作價較停牌收報１﹒５２元溢價約

１５﹒１３％。該集團自本月１日停牌，已向聯交所申請自今天上午９時正起恢復Ｈ股在聯交所

買賣。

該集團指，陳氏夫婦現擁約７４﹒９９％股權，要約人為註銷約３﹒０８億股Ｈ股股東持有

的Ｈ股須以現金支付的註銷價總額約５﹒３９億元。至於每股Ｈ股註銷價比去年底股資產淨值約

２﹒９６元折讓約４０﹒８８％，而要約人不會提高註銷價，且要約人並無保留提高註銷價的權

利。

現時，恒生指數報２００３９，跌６點或跌０﹒０３％，主板成交１５﹒７１億元。國企指

數報６８１９，跌２點或跌０﹒０３％。恒生科技指數報４３２６，跌９點或跌０﹒２１％。

即月期指新報１９９９４，跌１３點，低水４５點。即月國指期貨報６８１２，跌８點，低

水７點。即月科指期貨新報４３１９，跌２３點，低水８點。

上證綜合指數報３２３５，跌１點或跌０﹒０４％，成交２２﹒６３億元人民幣。深證成份

指數報１２２７７，跌２４點或跌０﹒２０％，成交１２﹒１０億元人民幣。（ｅｒ）

