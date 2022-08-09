《異動股》佳源（２７６８）高開６％，惟料中期純利跌最少５５％

《經濟通通訊社９日專訊》佳源國際控股（０２７６８）現價升６﹒４８％，報０﹒２３元

，該股成交約１６１５萬股，涉資３７１萬元。

佳源國際公布，董事會預期截至２０２２年６月３０日止六個月的收益將較截至２０２１年

６月３０日止 六個月的收益９３﹒６４億元人民幣下跌約２５％；截至２０２２年６月３０日

止六個月的純利將較截至２０２１年６月３０日止六個月的純利２１﹒７０億元人民幣大幅下跌

約５５％至７５％。

公司指，收益下跌乃主要由於第一季度以來中國內地爆發新一波新冠肺炎疫情，導致上海及

長三角地區若干核心城市被全市封鎖。於該等城市實施的封鎖限制已對本集團物業開發項目的建

築工程及運輸建築材料造成干擾，因而導致本集團截至２０２２年６月３０日止六個月交付的總

建築面積減少。

現時，恒生指數報２００３９，跌６點或跌０﹒０３％，主板成交１５﹒７１億元。國企指

數報６８１９，跌２點或跌０﹒０３％。恒生科技指數報４３２６，跌９點或跌０﹒２１％。

即月期指新報１９９９６，跌１１點，低水４３點。即月國指期貨報６８１４，跌６點，低

水５點。即月科指期貨新報４３２２，跌２０點，低水１點。

上證綜合指數報３２３５，跌１點或跌０﹒０４％，成交２２﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１２２７７，跌２４點或跌０﹒２０％，成交４４﹒９５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２３元 升６﹒４８％

佳源服務（０１１５３） ０﹒５７元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

