《異動股》華置（１２７）升逾４％，料中期扭虧賺最少７﹒８億元

《經濟通通訊社９日專訊》華置（００１２７）現價升４﹒１７％，報２﹒２５元，以現價

計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒６３％。該股成交約８７萬股，涉資１９１萬元。

華人置業公布，集團預期截至２０２２年６月３０日止六個月可能錄得收入顯著增加介乎

５８％至６８％，以及溢利介乎７﹒８億至９﹒６億元，去年同期錄得虧損３７００萬元。

收入顯著增加及產生溢利之主要原因為來自於一項非上市股本證券之股息收入，集團確認來

自一間持有位於香港物業發展項目（佔１０％權益）之接受投資公司之一筆股息收入９﹒５億元

；投資物業之公平值變動轉虧為盈，期間將錄得之公平值變動收益約１﹒０４億元；證券投資及

財資產品之業績轉盈為虧。

現時，恒生指數報２００２９，跌１６點或跌０﹒０８％，主板成交９３﹒３３億元。國企

指數報６８１９，跌２點或跌０﹒０３％。恒生科技指數報４３１９，跌１５點或跌０﹒３７％

。

即月期指新報１９９９７，跌１０點，低水３３點。即月國指期貨報６８１７，跌３點，低

水２點。即月科指期貨新報４３２１，跌２１點，高水６點。

上證綜合指數報３２３３，跌３點或跌０﹒１０％，成交４７７﹒８８億元人民幣。

深證成份指數報１２２７６，跌２５點或跌０﹒２１％，成交８１０﹒１６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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華置（００１２７） ２﹒２５元 升４﹒１７％

恒地（０００１２） ２７﹒７５元 無升跌

新地（０００１６） ９３﹒７５元 升０﹒０５％

新世界（０００１７） ２６﹒１５元 升０﹒１９％

長實（０１１１３） ５４﹒２０元 升０﹒１８％

九置（０１９９７） ３８﹒３０元 升０﹒５２％

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（ｈｃ）

