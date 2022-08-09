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00012 恒基地產
即時 按盤價 升27.950 +0.200 (+0.721%)
大手異動

09/08/2022 11:22

《異動股》地產股急彈，葉劉稱香港考慮對內地買家免徵雙倍印花稅

　　《經濟通通訊社９日專訊》行政會議召集人葉劉淑儀接受《彭博》採訪時表示，香港考慮對
內地購房者免徵雙倍印花稅。
　　本地地產股上揚。恒地（０００１２）現價升４﹒１４％，報２８﹒９元，該股成交約
３５２萬股，涉資９９５３萬元，盤中高見２９﹒２元，最低見２７﹒５元；新地
（０００１６）升３﹒５８％，報９７﹒０５元；新世界（０００１７）升４﹒９８％，報
２７﹒４元；長實（０１１１３）升３﹒１４％，報５５﹒８元。
　　現時，恒生指數報２０１８５，升１３９點或升０﹒７０％，主板成交４２３﹒３２億元。
國企指數報６８６７，升４６點或升０﹒６８％。恒生科技指數報４３４１，升５點或升
０﹒１３％。
　　即月期指新報２０１５５，升１４８點，低水３１點。即月國指期貨報６８６７，升４７點
，低水１點。即月科指期貨新報４３４１，跌１點，平水。
　　上證綜合指數報３２４５，升８點或升０﹒２５％，成交２３６４﹒４２億元人民幣。深證
成份指數報１２３１７，升１５點或升０﹒１２％，成交１４３６﹒１０億元人民幣。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒地（０００１２）　　　２８﹒９元　升４﹒１４％
　　新地（０００１６）　　９７﹒０５元　升３﹒５８％
　　新世界（０００１７）　　２７﹒４元　升４﹒９８％
　　長實（０１１１３）　　　５５﹒８元　升３﹒１４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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