《異動股》地產股急彈，葉劉稱香港考慮對內地買家免徵雙倍印花稅

《經濟通通訊社９日專訊》行政會議召集人葉劉淑儀接受《彭博》採訪時表示，香港考慮對

內地購房者免徵雙倍印花稅。

本地地產股上揚。恒地（０００１２）現價升４﹒１４％，報２８﹒９元，該股成交約

３５２萬股，涉資９９５３萬元，盤中高見２９﹒２元，最低見２７﹒５元；新地

（０００１６）升３﹒５８％，報９７﹒０５元；新世界（０００１７）升４﹒９８％，報

２７﹒４元；長實（０１１１３）升３﹒１４％，報５５﹒８元。

現時，恒生指數報２０１８５，升１３９點或升０﹒７０％，主板成交４２３﹒３２億元。

國企指數報６８６７，升４６點或升０﹒６８％。恒生科技指數報４３４１，升５點或升

０﹒１３％。

即月期指新報２０１５５，升１４８點，低水３１點。即月國指期貨報６８６７，升４７點

，低水１點。即月科指期貨新報４３４１，跌１點，平水。

上證綜合指數報３２４５，升８點或升０﹒２５％，成交２３６４﹒４２億元人民幣。深證

成份指數報１２３１７，升１５點或升０﹒１２％，成交１４３６﹒１０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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恒地（０００１２） ２８﹒９元 升４﹒１４％

新地（０００１６） ９７﹒０５元 升３﹒５８％

新世界（０００１７） ２７﹒４元 升４﹒９８％

長實（０１１１３） ５５﹒８元 升３﹒１４％

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（ｅｒ）

