《異動股》麗年國際挫近１６％創新低，報０﹒０７５元

《經濟通通訊社９日專訊》麗年國際（０９９１８）跌１５﹒７３％，報０﹒０７５元，最
低價０﹒０７５元，創上市新低，最高價０﹒０８６元；成交５８７﹒２萬股，成交金額
４７﹒４８萬元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出１３﹒９１萬元。現時最大淨被動
買入券商為恒生證券，金額３﹒５１萬元，加權平均成交價０﹒０８１元；現時最大淨被動賣出
券商為東亞證券，金額１﹒４８萬元，加權平均成交價０﹒０８４元。以現價計，該股暫連跌２
日，累計跌幅１６﹒６７％。
現時，恒生指數報１９９８８，跌５６點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報６７９０，跌
３０點或０﹒４５％；恒生科技指數報４２８９，跌４６點或１﹒０７％；主板成交
７５４﹒９９億元。
上證綜合指數報３２４７，升１０點或０﹒３２％，成交３９１４﹒１６億元人民幣。
深證成份指數報１２３３１，升２８點或０﹒２４％，成交２３６８﹒４９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０７５ 變動 －１５﹒７３％
最高價 ０﹒０８６ 最低價 ０﹒０７５
成交股數 ５８７﹒２萬股 成交金額 ４７﹒４８萬
１０天平均 ０﹒０９０ 歷史波幅％ ３５﹒８８７
２０天平均 ０﹒０９３ 加權平均價 ０﹒０８１
５０天平均 ０﹒０９３ ＲＳＩ１４ １９﹒７６９
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出１３﹒９１萬元；暫連跌２
日，累計跌幅１６﹒６７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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麗年國際（０９９１８） ０﹒０７５ －１５﹒７３
賽晶科技（００５８０） ２﹒５８０ －１﹒５３
威雅利（００８５４） ４﹒２００ 無升跌
萬裕科技（００８９４） ０﹒７６０ －７﹒３２
高偉電子（０１４１５） １６﹒１２０ －０﹒３７
丘鈦科技（０１４７８） ４﹒２３０ －３﹒８６
匯聚科技（０１７２９） ２﹒１５０ ＋３﹒３７
瑞聲科技（０２０１８） １５﹒０６０ －０﹒６６
舜宇光學科技（０２３８２） １１５﹒５００ －０﹒２６
威勝控股（０３３９３） ２﹒５９０ ＋１﹒１７
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（ｅｄ）
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