《異動股》麗年國際挫近１６％創新低，報０﹒０７５元

《經濟通通訊社９日專訊》麗年國際（０９９１８）跌１５﹒７３％，報０﹒０７５元，最

低價０﹒０７５元，創上市新低，最高價０﹒０８６元；成交５８７﹒２萬股，成交金額

４７﹒４８萬元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出１３﹒９１萬元。現時最大淨被動

買入券商為恒生證券，金額３﹒５１萬元，加權平均成交價０﹒０８１元；現時最大淨被動賣出

券商為東亞證券，金額１﹒４８萬元，加權平均成交價０﹒０８４元。以現價計，該股暫連跌２

日，累計跌幅１６﹒６７％。

現時，恒生指數報１９９８８，跌５６點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報６７９０，跌

３０點或０﹒４５％；恒生科技指數報４２８９，跌４６點或１﹒０７％；主板成交

７５４﹒９９億元。

上證綜合指數報３２４７，升１０點或０﹒３２％，成交３９１４﹒１６億元人民幣。

深證成份指數報１２３３１，升２８點或０﹒２４％，成交２３６８﹒４９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０７５ 變動 －１５﹒７３％

最高價 ０﹒０８６ 最低價 ０﹒０７５

成交股數 ５８７﹒２萬股 成交金額 ４７﹒４８萬

１０天平均 ０﹒０９０ 歷史波幅％ ３５﹒８８７

２０天平均 ０﹒０９３ 加權平均價 ０﹒０８１

５０天平均 ０﹒０９３ ＲＳＩ１４ １９﹒７６９

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出１３﹒９１萬元；暫連跌２

日，累計跌幅１６﹒６７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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麗年國際（０９９１８） ０﹒０７５ －１５﹒７３

賽晶科技（００５８０） ２﹒５８０ －１﹒５３

威雅利（００８５４） ４﹒２００ 無升跌

萬裕科技（００８９４） ０﹒７６０ －７﹒３２

高偉電子（０１４１５） １６﹒１２０ －０﹒３７

丘鈦科技（０１４７８） ４﹒２３０ －３﹒８６

匯聚科技（０１７２９） ２﹒１５０ ＋３﹒３７

瑞聲科技（０２０１８） １５﹒０６０ －０﹒６６

舜宇光學科技（０２３８２） １１５﹒５００ －０﹒２６

威勝控股（０３３９３） ２﹒５９０ ＋１﹒１７

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（ｅｄ）

