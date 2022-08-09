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09918 麗年國際
即時 按盤價 跌0.076 -0.013 (-14.607%)
大手異動

09/08/2022 15:49

《異動股》麗年國際挫近１６％創新低，報０﹒０７５元

　　《經濟通通訊社９日專訊》麗年國際（０９９１８）跌１５﹒７３％，報０﹒０７５元，最
低價０﹒０７５元，創上市新低，最高價０﹒０８６元；成交５８７﹒２萬股，成交金額
４７﹒４８萬元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出１３﹒９１萬元。現時最大淨被動
買入券商為恒生證券，金額３﹒５１萬元，加權平均成交價０﹒０８１元；現時最大淨被動賣出
券商為東亞證券，金額１﹒４８萬元，加權平均成交價０﹒０８４元。以現價計，該股暫連跌２
日，累計跌幅１６﹒６７％。
　　現時，恒生指數報１９９８８，跌５６點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報６７９０，跌
３０點或０﹒４５％；恒生科技指數報４２８９，跌４６點或１﹒０７％；主板成交
７５４﹒９９億元。
　　上證綜合指數報３２４７，升１０點或０﹒３２％，成交３９１４﹒１６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３１，升２８點或０﹒２４％，成交２３６８﹒４９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒０７５　變動　　　　－１５﹒７３％
　　最高價　　　　　０﹒０８６　最低價　　　　　０﹒０７５
　　成交股數　　５８７﹒２萬股　成交金額　　　４７﹒４８萬
　　１０天平均　　　０﹒０９０　歷史波幅％　　３５﹒８８７
　　２０天平均　　　０﹒０９３　加權平均價　　　０﹒０８１
　　５０天平均　　　０﹒０９３　ＲＳＩ１４　　１９﹒７６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出１３﹒９１萬元；暫連跌２
日，累計跌幅１６﹒６７％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　麗年國際（０９９１８）　　　　　０﹒０７５　－１５﹒７３
　　賽晶科技（００５８０）　　　　　２﹒５８０　　－１﹒５３
　　威雅利（００８５４）　　　　　　４﹒２００　　　　無升跌
　　萬裕科技（００８９４）　　　　　０﹒７６０　　－７﹒３２
　　高偉電子（０１４１５）　　　　１６﹒１２０　　－０﹒３７
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　　　４﹒２３０　　－３﹒８６
　　匯聚科技（０１７２９）　　　　　２﹒１５０　　＋３﹒３７
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　１５﹒０６０　　－０﹒６６
　　舜宇光學科技（０２３８２）　１１５﹒５００　　－０﹒２６
　　威勝控股（０３３９３）　　　　　２﹒５９０　　＋１﹒１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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