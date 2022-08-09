《異動股》羅馬集團跌逾１５％創新低，報０﹒０５元

《經濟通通訊社９日專訊》羅馬集團（０８０７２）跌１５﹒２５％，報０﹒０５元，最低

價０﹒０５元，創上市新低，最高價０﹒０５９元；成交２４１０﹒１４萬股，成交金額

１２６﹒８１萬元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出３０﹒０５萬元。現時最大淨被

動買入券商為工銀亞洲証券，金額９﹒０１萬元，加權平均成交價０﹒０５２元；現時最大淨被

動賣出券商為寶盛證券香港，金額１７﹒９３萬元，加權平均成交價０﹒０５２元。以現價計，

該股暫連跌８日，累計跌幅８７﹒３４％。

現時，恒生指數報１９９９４，跌５１點或０﹒２６％；恒生中國企業指數報６７９７，跌

２３點或０﹒３５％；恒生科技指數報４２９３，跌４１點或０﹒９６％；主板成交７７１﹒６

億元。

上證綜合指數報３２４７，升１０點或０﹒３２％，成交３９１４﹒１６億元人民幣。

深證成份指數報１２３３１，升２８點或０﹒２４％，成交２３６８﹒４９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０５０ 變動 －１５﹒２５％

最高價 ０﹒０５９ 最低價 ０﹒０５０

成交股數 ２４１０﹒１４萬股 成交金額 １２６﹒８１萬

１０天平均 ０﹒２３８ 歷史波幅％ ５１５﹒５６８

２０天平均 ０﹒２４４ 加權平均價 ０﹒０５３

５０天平均 ０﹒２５９ ＲＳＩ１４ ２３﹒２７４

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出３０﹒０５萬元；暫連跌８

日，累計跌幅８７﹒３４％



（ｅｄ）

