《異動股》羅馬集團跌逾１５％創新低，報０﹒０５元

《經濟通通訊社９日專訊》羅馬集團（０８０７２）跌１５﹒２５％，報０﹒０５元，最低
價０﹒０５元，創上市新低，最高價０﹒０５９元；成交２４１０﹒１４萬股，成交金額
１２６﹒８１萬元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出３０﹒０５萬元。現時最大淨被
動買入券商為工銀亞洲証券，金額９﹒０１萬元，加權平均成交價０﹒０５２元；現時最大淨被
動賣出券商為寶盛證券香港，金額１７﹒９３萬元，加權平均成交價０﹒０５２元。以現價計，
該股暫連跌８日，累計跌幅８７﹒３４％。
現時，恒生指數報１９９９４，跌５１點或０﹒２６％；恒生中國企業指數報６７９７，跌
２３點或０﹒３５％；恒生科技指數報４２９３，跌４１點或０﹒９６％；主板成交７７１﹒６
億元。
上證綜合指數報３２４７，升１０點或０﹒３２％，成交３９１４﹒１６億元人民幣。
深證成份指數報１２３３１，升２８點或０﹒２４％，成交２３６８﹒４９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０５０ 變動 －１５﹒２５％
最高價 ０﹒０５９ 最低價 ０﹒０５０
成交股數 ２４１０﹒１４萬股 成交金額 １２６﹒８１萬
１０天平均 ０﹒２３８ 歷史波幅％ ５１５﹒５６８
２０天平均 ０﹒２４４ 加權平均價 ０﹒０５３
５０天平均 ０﹒２５９ ＲＳＩ１４ ２３﹒２７４
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出３０﹒０５萬元；暫連跌８
日，累計跌幅８７﹒３４％
（ｅｄ）
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