《異動股》奇士達（０６９１８）升逾１６％破頂，報３﹒２６元

《經濟通通訊社９日專訊》奇士達（０６９１８）升１６﹒０１％，報３﹒２６元，最高價
３﹒２６元，創上市新高，最低價２﹒８５元；成交１０１６﹒８萬股，成交金額
３１７０﹒０４萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出７８９﹒７萬元。現時最大淨
被動買入券商為國泰證券香港，金額４９﹒７７萬元，加權平均成交價３﹒０９４元；現時最大
淨被動賣出券商為瑞銀，金額１２５﹒５７萬元，加權平均成交價３﹒１８３元。以現價計，該
股暫連升５日，累計升幅６７﹒１８％。
現時，恒生指數報２０００４，跌４１點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６７９８，跌
２３點或０﹒３４％；恒生科技指數報４２９７，跌３７點或０﹒８７％；主板成交
７７７﹒６５億元。
上證綜合指數報３２４７，升１０點或０﹒３２％，成交３９１４﹒１６億元人民幣。
深證成份指數報１２３３１，升２８點或０﹒２４％，成交２３６８﹒４９億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒２６０ 變動 ＋１６﹒０１％
最高價 ３﹒２６０ 最低價 ２﹒８５０
成交股數 １０１６﹒８萬股 成交金額 ３１７０﹒０４萬
１０天平均 ２﹒２６１ 歷史波幅％ １２５﹒６５０
２０天平均 ２﹒０００ 加權平均價 ３﹒１１８
５０天平均 １﹒６０４ ＲＳＩ１４ ８０﹒６９９
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出７８９﹒７萬元；暫連升５
日，累計升幅６７﹒１８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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奇士達（０６９１８） ３﹒２６０ ＋１６﹒０１
安山金控（０００３３） ２﹒０５０ －１﹒９１
瀛晟科學（００２０９） ０﹒０３０ 無升跌
僑雄國際（００３８１） ０﹒２１０ 無升跌
南華集團控股（００４１３） ０﹒０５８ －４﹒９２
威發國際（００７６５） ０﹒８２０ ＋３﹒８０
彩星玩具（００８６９） ０﹒５９０ 無升跌
滉達富控股（０１３４８） ０﹒２５０ 無升跌
佰悅集團（０８５４５） ０﹒０３５ －２﹒７８
泡泡瑪特（０９９９２） １７﹒７６０ ＋１﹒３７
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（ｅｄ）
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