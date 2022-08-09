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06918 奇士達
即時 按盤價 升3.230 +0.420 (+14.947%)
大手異動

09/08/2022 15:58

《異動股》奇士達（０６９１８）升逾１６％破頂，報３﹒２６元

　　《經濟通通訊社９日專訊》奇士達（０６９１８）升１６﹒０１％，報３﹒２６元，最高價
３﹒２６元，創上市新高，最低價２﹒８５元；成交１０１６﹒８萬股，成交金額
３１７０﹒０４萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出７８９﹒７萬元。現時最大淨
被動買入券商為國泰證券香港，金額４９﹒７７萬元，加權平均成交價３﹒０９４元；現時最大
淨被動賣出券商為瑞銀，金額１２５﹒５７萬元，加權平均成交價３﹒１８３元。以現價計，該
股暫連升５日，累計升幅６７﹒１８％。
　　現時，恒生指數報２０００４，跌４１點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６７９８，跌
２３點或０﹒３４％；恒生科技指數報４２９７，跌３７點或０﹒８７％；主板成交
７７７﹒６５億元。
　　上證綜合指數報３２４７，升１０點或０﹒３２％，成交３９１４﹒１６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３１，升２８點或０﹒２４％，成交２３６８﹒４９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　３﹒２６０　變動　　　　　＋１６﹒０１％
　　最高價　　　　　　３﹒２６０　最低價　　　　　　２﹒８５０
　　成交股數　　１０１６﹒８萬股　成交金額　　３１７０﹒０４萬
　　１０天平均　　　　２﹒２６１　歷史波幅％　　１２５﹒６５０
　　２０天平均　　　　２﹒０００　加權平均價　　　　３﹒１１８
　　５０天平均　　　　１﹒６０４　ＲＳＩ１４　　　８０﹒６９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新高；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出７８９﹒７萬元；暫連升５
日，累計升幅６７﹒１８％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　奇士達（０６９１８）　　　　　３﹒２６０　＋１６﹒０１
　　安山金控（０００３３）　　　　２﹒０５０　　－１﹒９１
　　瀛晟科學（００２０９）　　　　０﹒０３０　　　　無升跌
　　僑雄國際（００３８１）　　　　０﹒２１０　　　　無升跌
　　南華集團控股（００４１３）　　０﹒０５８　　－４﹒９２
　　威發國際（００７６５）　　　　０﹒８２０　　＋３﹒８０
　　彩星玩具（００８６９）　　　　０﹒５９０　　　　無升跌
　　滉達富控股（０１３４８）　　　０﹒２５０　　　　無升跌
　　佰悅集團（０８５４５）　　　　０﹒０３５　　－２﹒７８
　　泡泡瑪特（０９９９２）　　　１７﹒７６０　　＋１﹒３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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