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08070 僑洋國際控股
即時 按盤價 升0.480 +0.185 (+62.712%)
大手異動

09/08/2022 16:00

《異動股》僑洋國際控股（８０７０）漲近６３％，報０﹒４８元

　　《經濟通通訊社９日專訊》僑洋國際控股（０８０７０）升６２﹒７１％，報０﹒４８元，
最高價０﹒４８元，最低價０﹒２５５元；成交５﹒５萬股，成交金額１﹒７８萬元；主動買沽
比率８５：１５，資金淨主動買入１﹒２３萬元。現時最大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金
額８８５０元，加權平均成交價０﹒２９５元。
　　現時，恒生指數報２００１１，跌３４點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６８０３，跌
１８點或０﹒２７％；恒生科技指數報４２９７，跌３８點或０﹒８８％；主板成交
７８４﹒２９億元。
　　上證綜合指數報３２４７，升１０點或０﹒３２％，成交３９１４﹒１６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３１，升２８點或０﹒２４％，成交２３６８﹒４９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒４８０　變動　　　　＋６２﹒７１％
　　最高價　　　０﹒４８０　最低價　　　　　０﹒２５５
　　成交股數　　５﹒５萬股　成交金額　　　　１﹒７８萬
　　１０天平均　０﹒２９１　歷史波幅％　３２９﹒２８１
　　２０天平均　０﹒２７１　加權平均價　　　０﹒３２４
　　５０天平均　０﹒２５７　ＲＳＩ１４　　６８﹒６８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率８５：１５，資金淨主動買入１﹒２３萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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