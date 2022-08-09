《異動股》僑洋國際控股（８０７０）漲近６３％，報０﹒４８元

《經濟通通訊社９日專訊》僑洋國際控股（０８０７０）升６２﹒７１％，報０﹒４８元，

最高價０﹒４８元，最低價０﹒２５５元；成交５﹒５萬股，成交金額１﹒７８萬元；主動買沽

比率８５：１５，資金淨主動買入１﹒２３萬元。現時最大淨被動賣出券商為耀才證券國際，金

額８８５０元，加權平均成交價０﹒２９５元。

現時，恒生指數報２００１１，跌３４點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６８０３，跌

１８點或０﹒２７％；恒生科技指數報４２９７，跌３８點或０﹒８８％；主板成交

７８４﹒２９億元。

上證綜合指數報３２４７，升１０點或０﹒３２％，成交３９１４﹒１６億元人民幣。

深證成份指數報１２３３１，升２８點或０﹒２４％，成交２３６８﹒４９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒４８０ 變動 ＋６２﹒７１％

最高價 ０﹒４８０ 最低價 ０﹒２５５

成交股數 ５﹒５萬股 成交金額 １﹒７８萬

１０天平均 ０﹒２９１ 歷史波幅％ ３２９﹒２８１

２０天平均 ０﹒２７１ 加權平均價 ０﹒３２４

５０天平均 ０﹒２５７ ＲＳＩ１４ ６８﹒６８５

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股份狀態：主動買沽比率８５：１５，資金淨主動買入１﹒２３萬元



（ｅｄ）

