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00115 鈞濠集團
即時 按盤價 跌0.280 -0.060 (-17.647%)
大手異動

09/08/2022 16:09

《異動股》鈞濠集團（１１５）跌近１８％創新低，報０﹒２８元

　　《經濟通通訊社９日專訊》鈞濠集團（００１１５）跌１７﹒６５％，報０﹒２８元，最低
價０﹒２８元，創上市新低，最高價０﹒３８元；成交６﹒９萬股，成交金額２﹒１３萬元；主
動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入４５００元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港
，金額５８００元，加權平均成交價０﹒２９元；現時最大淨被動賣出券商為華泰金融控股，金
額３８００元，加權平均成交價０﹒３８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
１８﹒８４％。
　　現時，恒生指數報２０００３，跌４２點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６７９４，跌
２６點或０﹒３９％；恒生科技指數報４２９５，跌４０點或０﹒９３％；主板成交
７８４﹒３３億元。
　　上證綜合指數報３２４７，升１０點或０﹒３２％，成交３９１４﹒１６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３１，升２８點或０﹒２４％，成交２３６８﹒４９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒２８０　變動　　　　－１７﹒６５％
　　最高價　　　０﹒３８０　最低價　　　　　０﹒２８０
　　成交股數　　６﹒９萬股　成交金額　　　　２﹒１３萬
　　１０天平均　０﹒４４８　歷史波幅％　１３６﹒１８４
　　２０天平均　０﹒５６６　加權平均價　　　０﹒３０８
　　５０天平均　０﹒６８４　ＲＳＩ１４　　１２﹒６１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入４５００元；暫連跌２日，
累計跌幅１８﹒８４％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　鈞濠集團（００１１５）　　　　０﹒２８０　－１７﹒６５
　　恒地（０００１２）　　　　　２７﹒９５０　　＋０﹒７２
　　新地（０００１６）　　　　　９５﹒７００　　＋２﹒１３
　　新世界（０００１７）　　　　２６﹒７５０　　＋２﹒４９
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒７５０　　－０﹒９５
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒０００　　＋１﹒０１
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒２００　　－０﹒７９
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒２００　　＋２﹒０３
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒５１０　　－０﹒７９
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２３５　　＋８﹒８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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