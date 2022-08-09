《異動股》鈞濠集團（１１５）跌近１８％創新低，報０﹒２８元

《經濟通通訊社９日專訊》鈞濠集團（００１１５）跌１７﹒６５％，報０﹒２８元，最低

價０﹒２８元，創上市新低，最高價０﹒３８元；成交６﹒９萬股，成交金額２﹒１３萬元；主

動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入４５００元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港

，金額５８００元，加權平均成交價０﹒２９元；現時最大淨被動賣出券商為華泰金融控股，金

額３８００元，加權平均成交價０﹒３８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

１８﹒８４％。

現時，恒生指數報２０００３，跌４２點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６７９４，跌

２６點或０﹒３９％；恒生科技指數報４２９５，跌４０點或０﹒９３％；主板成交

７８４﹒３３億元。

上證綜合指數報３２４７，升１０點或０﹒３２％，成交３９１４﹒１６億元人民幣。

深證成份指數報１２３３１，升２８點或０﹒２４％，成交２３６８﹒４９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２８０ 變動 －１７﹒６５％

最高價 ０﹒３８０ 最低價 ０﹒２８０

成交股數 ６﹒９萬股 成交金額 ２﹒１３萬

１０天平均 ０﹒４４８ 歷史波幅％ １３６﹒１８４

２０天平均 ０﹒５６６ 加權平均價 ０﹒３０８

５０天平均 ０﹒６８４ ＲＳＩ１４ １２﹒６１９

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入４５００元；暫連跌２日，

累計跌幅１８﹒８４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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鈞濠集團（００１１５） ０﹒２８０ －１７﹒６５

恒地（０００１２） ２７﹒９５０ ＋０﹒７２

新地（０００１６） ９５﹒７００ ＋２﹒１３

新世界（０００１７） ２６﹒７５０ ＋２﹒４９

中海外（００６８８） ２０﹒７５０ －０﹒９５

龍湖（００９６０） ２５﹒０００ ＋１﹒０１

潤地（０１１０９） ３１﹒２００ －０﹒７９

長實（０１１１３） ５５﹒２００ ＋２﹒０３

碧桂園（０２００７） ２﹒５１０ －０﹒７９

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２３５ ＋８﹒８０

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（ｅｄ）

