《異動股》鈞濠集團（１１５）跌近１８％創新低，報０﹒２８元

《經濟通通訊社９日專訊》鈞濠集團（００１１５）跌１７﹒６５％，報０﹒２８元，最低
價０﹒２８元，創上市新低，最高價０﹒３８元；成交６﹒９萬股，成交金額２﹒１３萬元；主
動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入４５００元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港
，金額５８００元，加權平均成交價０﹒２９元；現時最大淨被動賣出券商為華泰金融控股，金
額３８００元，加權平均成交價０﹒３８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
１８﹒８４％。
現時，恒生指數報２０００３，跌４２點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６７９４，跌
２６點或０﹒３９％；恒生科技指數報４２９５，跌４０點或０﹒９３％；主板成交
７８４﹒３３億元。
上證綜合指數報３２４７，升１０點或０﹒３２％，成交３９１４﹒１６億元人民幣。
深證成份指數報１２３３１，升２８點或０﹒２４％，成交２３６８﹒４９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２８０ 變動 －１７﹒６５％
最高價 ０﹒３８０ 最低價 ０﹒２８０
成交股數 ６﹒９萬股 成交金額 ２﹒１３萬
１０天平均 ０﹒４４８ 歷史波幅％ １３６﹒１８４
２０天平均 ０﹒５６６ 加權平均價 ０﹒３０８
５０天平均 ０﹒６８４ ＲＳＩ１４ １２﹒６１９
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入４５００元；暫連跌２日，
累計跌幅１８﹒８４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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鈞濠集團（００１１５） ０﹒２８０ －１７﹒６５
恒地（０００１２） ２７﹒９５０ ＋０﹒７２
新地（０００１６） ９５﹒７００ ＋２﹒１３
新世界（０００１７） ２６﹒７５０ ＋２﹒４９
中海外（００６８８） ２０﹒７５０ －０﹒９５
龍湖（００９６０） ２５﹒０００ ＋１﹒０１
潤地（０１１０９） ３１﹒２００ －０﹒７９
長實（０１１１３） ５５﹒２００ ＋２﹒０３
碧桂園（０２００７） ２﹒５１０ －０﹒７９
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２３５ ＋８﹒８０
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（ｅｄ）
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