《經濟通通訊社１０日專訊》康德萊醫械（０１５０１）於市前９：００ａｍ錄得１手
５９﹒０２萬股市前交易，每股造２６元，較上日收市價低３﹒７％，涉資１５３４﹒５２萬元
。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
10/08/2022 09:01
《大手成交》康德萊醫械一手約５９萬股市前交易，涉１５３５萬元
《經濟通通訊社１０日專訊》康德萊醫械（０１５０１）於市前９：００ａｍ錄得１手
５９﹒０２萬股市前交易，每股造２６元，較上日收市價低３﹒７％，涉資１５３４﹒５２萬元
。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
下一篇新聞︰24/03/2022 13:33 《異動股》康德萊醫械（１５０１）升逾一成，股東溢利增近１８％
|備註：
|即時報價更新時間為 10/08/2022 13:06
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰