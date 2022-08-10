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01501 康德萊醫械
即時 按盤價 跌26.700 -0.300 (-1.111%)
大手異動

10/08/2022 09:01

《大手成交》康德萊醫械一手約５９萬股市前交易，涉１５３５萬元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》康德萊醫械（０１５０１）於市前９：００ａｍ錄得１手
５９﹒０２萬股市前交易，每股造２６元，較上日收市價低３﹒７％，涉資１５３４﹒５２萬元
。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:06
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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