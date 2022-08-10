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01216 中原銀行
即時 按盤價 升0.720 +0.010 (+1.408%)
大手異動

10/08/2022 09:20

《大手成交》中原銀行兩手共六千萬股非自動對盤，涉３９４２萬元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中原銀行（０１２１６）於９：１９ａｍ錄得２手共６０００
萬股非自動對盤，每股造０﹒６５７元，較上日收市價低７﹒４６％，涉資３９４２萬元。
（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:06
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