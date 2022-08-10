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00658 中國高速傳動
即時 按盤價 跌4.250 -0.910 (-17.636%)
大手異動

10/08/2022 09:33

《異動股》中傳動（６５８）挫近１３％，料中期轉虧８千萬人幣

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國高速傳動（００６５８）跌１２﹒７９％，報４﹒５元，
跌穿１００天線（４﹒５４８元），最低價４﹒５１元，最高價５﹒０５元；成交８３﹒１萬股
，成交金額４００﹒７２萬元；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出２００﹒５３萬元。
現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１５﹒６４萬元，加權平均成交價４﹒６８６元
；現時最大淨被動賣出券商為麥格理資本，金額１９﹒２２萬元，加權平均成交價４﹒８８５元

　　中傳動預期，截至今年６月底止六個月公司擁有人應佔虧損不超過８０００萬人民幣，而上
年同期公司擁有人應佔溢利約７﹒２２８億人民幣。由盈轉虧損主要原因是出售子公司南京高速
齒輪製造４３％股權產生的所得稅開支約３﹒１５億人民幣，且出售相關認沽權負債所產生應計
利息約８６００萬人民幣，以及期內收益及毛利率減少，受累風力發電傳動設備售價下降，原材
料價格上升，以及新冠肺炎疫情持續令銷售額減少。
　　現時，恒生指數報１９９３９，跌６４點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報６７７８，跌
１６點或０﹒２４％；恒生科技指數報４２６２，跌３２點或０﹒７５％；主板成交４７﹒９５
億元。
　　上證綜合指數報３２４４，跌３點或０﹒０９％，成交２１２﹒８１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３０２，跌２８點或０﹒２３％，成交１２６﹒８３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　４﹒５００　變動　　　　－１２﹒７９％
　　最高價　　　　５﹒０５０　最低價　　　　　４﹒５１０
　　成交股數　　８３﹒１萬股　成交金額　　４００﹒７２萬
　　１０天平均　　４﹒９６５　歷史波幅％　　４９﹒５９８
　　２０天平均　　４﹒９４２　加權平均價　　　４﹒８２２
　　５０天平均　　４﹒７１８　ＲＳＩ１４　　４０﹒４０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出２００﹒５３萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國高速傳動（００６５８）　　４﹒５００　－１２﹒７９
　　豐盛控股（００６０７）　　　　０﹒１１２　　－４﹒２７
　　信義光能（００９６８）　　　１２﹒６２０　　－０﹒３２
　　東方電氣（０１０７２）　　　　９﹒３７０　　－０﹒８５
　　滙能集團（０１５３９）　　　　０﹒６００　　　　無升跌
　　新特能源（０１７９９）　　　２１﹒８００　　＋０﹒４６
　　金風科技（０２２０８）　　　１４﹒６８０　　　　無升跌
　　上海電氣（０２７２７）　　　　１﹒８９０　　＋０﹒５３
　　協鑫科技（０３８００）　　　　３﹒１２０　　－１﹒２７
　　福萊特玻璃（０６８６５）　　２６﹒７００　　－０﹒７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:07
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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