《異動股》中傳動（６５８）挫近１３％，料中期轉虧８千萬人幣

《經濟通通訊社１０日專訊》中國高速傳動（００６５８）跌１２﹒７９％，報４﹒５元，
跌穿１００天線（４﹒５４８元），最低價４﹒５１元，最高價５﹒０５元；成交８３﹒１萬股
，成交金額４００﹒７２萬元；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出２００﹒５３萬元。
現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１５﹒６４萬元，加權平均成交價４﹒６８６元
；現時最大淨被動賣出券商為麥格理資本，金額１９﹒２２萬元，加權平均成交價４﹒８８５元
。
中傳動預期，截至今年６月底止六個月公司擁有人應佔虧損不超過８０００萬人民幣，而上
年同期公司擁有人應佔溢利約７﹒２２８億人民幣。由盈轉虧損主要原因是出售子公司南京高速
齒輪製造４３％股權產生的所得稅開支約３﹒１５億人民幣，且出售相關認沽權負債所產生應計
利息約８６００萬人民幣，以及期內收益及毛利率減少，受累風力發電傳動設備售價下降，原材
料價格上升，以及新冠肺炎疫情持續令銷售額減少。
現時，恒生指數報１９９３９，跌６４點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報６７７８，跌
１６點或０﹒２４％；恒生科技指數報４２６２，跌３２點或０﹒７５％；主板成交４７﹒９５
億元。
上證綜合指數報３２４４，跌３點或０﹒０９％，成交２１２﹒８１億元人民幣。
深證成份指數報１２３０２，跌２８點或０﹒２３％，成交１２６﹒８３億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒５００ 變動 －１２﹒７９％
最高價 ５﹒０５０ 最低價 ４﹒５１０
成交股數 ８３﹒１萬股 成交金額 ４００﹒７２萬
１０天平均 ４﹒９６５ 歷史波幅％ ４９﹒５９８
２０天平均 ４﹒９４２ 加權平均價 ４﹒８２２
５０天平均 ４﹒７１８ ＲＳＩ１４ ４０﹒４０６
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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出２００﹒５３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國高速傳動（００６５８） ４﹒５００ －１２﹒７９
豐盛控股（００６０７） ０﹒１１２ －４﹒２７
信義光能（００９６８） １２﹒６２０ －０﹒３２
東方電氣（０１０７２） ９﹒３７０ －０﹒８５
滙能集團（０１５３９） ０﹒６００ 無升跌
新特能源（０１７９９） ２１﹒８００ ＋０﹒４６
金風科技（０２２０８） １４﹒６８０ 無升跌
上海電氣（０２７２７） １﹒８９０ ＋０﹒５３
協鑫科技（０３８００） ３﹒１２０ －１﹒２７
福萊特玻璃（０６８６５） ２６﹒７００ －０﹒７４
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（ｈｃ）
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