《經濟通通訊社１０日專訊》中原銀行（０１２１６）於９：３４ａｍ錄得１手１７５４萬
股非自動對盤，每股造０﹒６５７元，較上日收市價低７﹒４６％，涉資１１５２﹒３８萬元。
中原銀行現價無升跌，報０﹒７１元；成交１﹒０８億股，成交金額７０６５﹒３８萬元，
主動買沽比率。（ｒｗ）
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10/08/2022 09:35
《大手成交》中原銀行一手１７５４萬股非自動對盤，涉１１５２萬
《經濟通通訊社１０日專訊》中原銀行（０１２１６）於９：３４ａｍ錄得１手１７５４萬
股非自動對盤，每股造０﹒６５７元，較上日收市價低７﹒４６％，涉資１１５２﹒３８萬元。
中原銀行現價無升跌，報０﹒７１元；成交１﹒０８億股，成交金額７０６５﹒３８萬元，
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|備註：
|即時報價更新時間為 10/08/2022 13:07
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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