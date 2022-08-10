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02269 藥明生物
即時 按盤價 跌68.500 -6.000 (-8.054%)
大手異動

10/08/2022 09:37

《異動股》藥明生物跌逾３％失守５０天線，報７２元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》藥明生物（０２２６９）跌３﹒３６％，報７２元，跌穿５０
天線（７３﹒０２２元），最低價７１﹒８５元，最高價７３﹒３元；成交１５７﹒０９萬股，
成交金額１﹒１４億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１３４３﹒８４萬元。現時
最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額４３２﹒１７萬元，加權平均成交價７２﹒４３１元
；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１０３８﹒５１萬元，加權平均成交價
７２﹒４３１元。
　　現時，恒生指數報１９９１４，跌８８點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報６７６７，跌
２７點或０﹒４％；恒生科技指數報４２４９，跌４５點或１﹒０７％；主板成交６９﹒４７億
元。
　　上證綜合指數報３２４５，跌２點或０﹒０７％，成交４０９﹒２５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３０７，跌２３點或０﹒１９％，成交２４１﹒５３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　７２﹒０００　變動　　　　－３﹒３６％
　　最高價　　　　　７３﹒３００　最低價　　　７１﹒８５０
　　成交股數　　１５７﹒０９萬股　成交金額　　　１﹒１４億
　　１０天平均　　　７３﹒７６０　歷史波幅％　４３﹒０８２
　　２０天平均　　　７６﹒３３３　加權平均價　７２﹒５０２
　　５０天平均　　　７３﹒０２２　ＲＳＩ１４　４４﹒２９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１３４３﹒８４萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　７２﹒００　－３﹒３６
　　匯控（００００５）　　　　５２﹒２０　＋０﹒１９
　　港交所（００３８８）　　３４９﹒２０　－０﹒９１
　　騰訊（００７００）　　　２９９﹒００　＋０﹒３４
　　建行（００９３９）　　　　　４﹒９４　　　無升跌
　　中移動（００９４１）　　　５１﹒００　－０﹒３９
　　友邦（０１２９９）　　　　７６﹒５５　－０﹒７８
　　中國平安（０２３１８）　　４４﹒５５　－０﹒６７
　　美團（０３６９０）　　　１７５﹒３０　－０﹒４０
　　阿里（０９９８８）　　　　８９﹒１０　－０﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:07
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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