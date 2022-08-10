《異動股》藥明生物跌逾３％失守５０天線，報７２元

《經濟通通訊社１０日專訊》藥明生物（０２２６９）跌３﹒３６％，報７２元，跌穿５０

天線（７３﹒０２２元），最低價７１﹒８５元，最高價７３﹒３元；成交１５７﹒０９萬股，

成交金額１﹒１４億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１３４３﹒８４萬元。現時

最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額４３２﹒１７萬元，加權平均成交價７２﹒４３１元

；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１０３８﹒５１萬元，加權平均成交價

７２﹒４３１元。

現時，恒生指數報１９９１４，跌８８點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報６７６７，跌

２７點或０﹒４％；恒生科技指數報４２４９，跌４５點或１﹒０７％；主板成交６９﹒４７億

元。

上證綜合指數報３２４５，跌２點或０﹒０７％，成交４０９﹒２５億元人民幣。

深證成份指數報１２３０７，跌２３點或０﹒１９％，成交２４１﹒５３億元人民幣。



基本資料

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現價 ７２﹒０００ 變動 －３﹒３６％

最高價 ７３﹒３００ 最低價 ７１﹒８５０

成交股數 １５７﹒０９萬股 成交金額 １﹒１４億

１０天平均 ７３﹒７６０ 歷史波幅％ ４３﹒０８２

２０天平均 ７６﹒３３３ 加權平均價 ７２﹒５０２

５０天平均 ７３﹒０２２ ＲＳＩ１４ ４４﹒２９２

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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１３４３﹒８４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ７２﹒００ －３﹒３６

匯控（００００５） ５２﹒２０ ＋０﹒１９

港交所（００３８８） ３４９﹒２０ －０﹒９１

騰訊（００７００） ２９９﹒００ ＋０﹒３４

建行（００９３９） ４﹒９４ 無升跌

中移動（００９４１） ５１﹒００ －０﹒３９

友邦（０１２９９） ７６﹒５５ －０﹒７８

中國平安（０２３１８） ４４﹒５５ －０﹒６７

美團（０３６９０） １７５﹒３０ －０﹒４０

阿里（０９９８８） ８９﹒１０ －０﹒５６

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（ｅｄ）

