《異動股》藥明生物跌逾３％失守５０天線，報７２元

《經濟通通訊社１０日專訊》藥明生物（０２２６９）跌３﹒３６％，報７２元，跌穿５０
天線（７３﹒０２２元），最低價７１﹒８５元，最高價７３﹒３元；成交１５７﹒０９萬股，
成交金額１﹒１４億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１３４３﹒８４萬元。現時
最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額４３２﹒１７萬元，加權平均成交價７２﹒４３１元
；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１０３８﹒５１萬元，加權平均成交價
７２﹒４３１元。
現時，恒生指數報１９９１４，跌８８點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報６７６７，跌
２７點或０﹒４％；恒生科技指數報４２４９，跌４５點或１﹒０７％；主板成交６９﹒４７億
元。
上證綜合指數報３２４５，跌２點或０﹒０７％，成交４０９﹒２５億元人民幣。
深證成份指數報１２３０７，跌２３點或０﹒１９％，成交２４１﹒５３億元人民幣。
基本資料
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現價 ７２﹒０００ 變動 －３﹒３６％
最高價 ７３﹒３００ 最低價 ７１﹒８５０
成交股數 １５７﹒０９萬股 成交金額 １﹒１４億
１０天平均 ７３﹒７６０ 歷史波幅％ ４３﹒０８２
２０天平均 ７６﹒３３３ 加權平均價 ７２﹒５０２
５０天平均 ７３﹒０２２ ＲＳＩ１４ ４４﹒２９２
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１３４３﹒８４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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藥明生物（０２２６９） ７２﹒００ －３﹒３６
匯控（００００５） ５２﹒２０ ＋０﹒１９
港交所（００３８８） ３４９﹒２０ －０﹒９１
騰訊（００７００） ２９９﹒００ ＋０﹒３４
建行（００９３９） ４﹒９４ 無升跌
中移動（００９４１） ５１﹒００ －０﹒３９
友邦（０１２９９） ７６﹒５５ －０﹒７８
中國平安（０２３１８） ４４﹒５５ －０﹒６７
美團（０３６９０） １７５﹒３０ －０﹒４０
阿里（０９９８８） ８９﹒１０ －０﹒５６
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（ｅｄ）
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