《異動股》偉立控股漲逾１７％突破２０天線，報０﹒５４元

《經濟通通訊社１０日專訊》偉立控股（０２３７２）升１７﹒３９％，報０﹒５４元，升
穿２０天線（０﹒５０４元），最高價０﹒５６元，最低價０﹒４８５元；成交８４﹒４萬股，
成交金額４３﹒８８萬元；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入３１﹒８１萬元。現時最
大淨被動買入券商為盈透證券香港，金額２﹒９１萬元，加權平均成交價０﹒４８５元；現時最
大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額９﹒８１萬元，加權平均成交價０﹒５２４元。以現價計
，該股暫連升２日，累計升幅３５％。
現時，恒生指數報１９９０２，跌１００點或０﹒５％；恒生中國企業指數報６７６３，跌
３１點或０﹒４６％；恒生科技指數報４２４３，跌５２點或１﹒２２％；主板成交７５﹒７億
元。
上證綜合指數報３２４５，跌２點或０﹒０７％，成交４６２﹒５９億元人民幣。
深證成份指數報１２２９６，跌３４點或０﹒２８％，成交２６７﹒５８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒５４０ 變動 ＋１７﹒３９％
最高價 ０﹒５６０ 最低價 ０﹒４８５
成交股數 ８４﹒４萬股 成交金額 ４３﹒８８萬
１０天平均 ０﹒４４０ 歷史波幅％ ８６﹒５８６
２０天平均 ０﹒５０４ 加權平均價 ０﹒５２０
５０天平均 － ＲＳＩ１４ ５３﹒５７６
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入３１﹒８１萬元；暫連升
２日，累計升幅３５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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偉立控股（０２３７２） ０﹒５４０ ＋１７﹒３９
星光集團（００４０３） ０﹒２４７ ＋０﹒４１
紛美包裝（００４６８） １﹒３５０ 無升跌
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（ｅｄ）
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