《異動股》偉立控股漲逾１７％突破２０天線，報０﹒５４元

《經濟通通訊社１０日專訊》偉立控股（０２３７２）升１７﹒３９％，報０﹒５４元，升

穿２０天線（０﹒５０４元），最高價０﹒５６元，最低價０﹒４８５元；成交８４﹒４萬股，

成交金額４３﹒８８萬元；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入３１﹒８１萬元。現時最

大淨被動買入券商為盈透證券香港，金額２﹒９１萬元，加權平均成交價０﹒４８５元；現時最

大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額９﹒８１萬元，加權平均成交價０﹒５２４元。以現價計

，該股暫連升２日，累計升幅３５％。

現時，恒生指數報１９９０２，跌１００點或０﹒５％；恒生中國企業指數報６７６３，跌

３１點或０﹒４６％；恒生科技指數報４２４３，跌５２點或１﹒２２％；主板成交７５﹒７億

元。

上證綜合指數報３２４５，跌２點或０﹒０７％，成交４６２﹒５９億元人民幣。

深證成份指數報１２２９６，跌３４點或０﹒２８％，成交２６７﹒５８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒５４０ 變動 ＋１７﹒３９％

最高價 ０﹒５６０ 最低價 ０﹒４８５

成交股數 ８４﹒４萬股 成交金額 ４３﹒８８萬

１０天平均 ０﹒４４０ 歷史波幅％ ８６﹒５８６

２０天平均 ０﹒５０４ 加權平均價 ０﹒５２０

５０天平均 － ＲＳＩ１４ ５３﹒５７６

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入３１﹒８１萬元；暫連升

２日，累計升幅３５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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偉立控股（０２３７２） ０﹒５４０ ＋１７﹒３９

星光集團（００４０３） ０﹒２４７ ＋０﹒４１

紛美包裝（００４６８） １﹒３５０ 無升跌

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（ｅｄ）

