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02372 偉立控股
即時 按盤價 升0.530 +0.070 (+15.217%)
大手異動

10/08/2022 09:38

《異動股》偉立控股漲逾１７％突破２０天線，報０﹒５４元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》偉立控股（０２３７２）升１７﹒３９％，報０﹒５４元，升
穿２０天線（０﹒５０４元），最高價０﹒５６元，最低價０﹒４８５元；成交８４﹒４萬股，
成交金額４３﹒８８萬元；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入３１﹒８１萬元。現時最
大淨被動買入券商為盈透證券香港，金額２﹒９１萬元，加權平均成交價０﹒４８５元；現時最
大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額９﹒８１萬元，加權平均成交價０﹒５２４元。以現價計
，該股暫連升２日，累計升幅３５％。
　　現時，恒生指數報１９９０２，跌１００點或０﹒５％；恒生中國企業指數報６７６３，跌
３１點或０﹒４６％；恒生科技指數報４２４３，跌５２點或１﹒２２％；主板成交７５﹒７億
元。
　　上證綜合指數報３２４５，跌２點或０﹒０７％，成交４６２﹒５９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９６，跌３４點或０﹒２８％，成交２６７﹒５８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒５４０　變動　　　　＋１７﹒３９％
　　最高價　　　　０﹒５６０　最低價　　　　　０﹒４８５
　　成交股數　　８４﹒４萬股　成交金額　　　４３﹒８８萬
　　１０天平均　　０﹒４４０　歷史波幅％　　８６﹒５８６
　　２０天平均　　０﹒５０４　加權平均價　　　０﹒５２０
　　５０天平均　　　　　　－　ＲＳＩ１４　　５３﹒５７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入３１﹒８１萬元；暫連升
２日，累計升幅３５％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　偉立控股（０２３７２）　０﹒５４０　＋１７﹒３９
　　星光集團（００４０３）　０﹒２４７　　＋０﹒４１
　　紛美包裝（００４６８）　１﹒３５０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:07
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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