《異動股》藥明生物跌逾５％失守５０天線，報７０﹒７元

《經濟通通訊社１０日專訊》藥明生物（０２２６９）跌５﹒１％，報７０﹒７元，跌穿

５０天線（７２﹒９９６元），最低價７０﹒６元，最高價７３﹒３元；成交２５６﹒１９萬股

，成交金額１﹒８４億元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出２６０８﹒６７萬元。現

時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額７６５﹒７１萬元，加權平均成交價７１﹒７８２

元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１５３４﹒３９萬元，加權平均成交價

７１﹒９８元。

現時，恒生指數報１９８８２，跌１２１點或０﹒６１％；恒生中國企業指數報６７５５，

跌３９點或０﹒５８％；恒生科技指數報４２３４，跌６０點或１﹒４１％；主板成交

９３﹒０１億元。

上證綜合指數報３２４４，跌２點或０﹒０９％，成交５６４﹒２４億元人民幣。

深證成份指數報１２２８８，跌４３點或０﹒３５％，成交３３６﹒５億元人民幣。



基本資料

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現價 ７０﹒７００ 變動 －５﹒１０％

最高價 ７３﹒３００ 最低價 ７０﹒６００

成交股數 ２５６﹒１９萬股 成交金額 １﹒８４億

１０天平均 ７３﹒６３０ 歷史波幅％ ４３﹒０８２

２０天平均 ７６﹒２６８ 加權平均價 ７１﹒９７２

５０天平均 ７２﹒９９６ ＲＳＩ１４ ４２﹒１３２

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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出２６０８﹒６７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ７０﹒７０ －５﹒１０

匯控（００００５） ５２﹒１５ ＋０﹒１０

港交所（００３８８） ３４９﹒８０ －０﹒７４

騰訊（００７００） ２９８﹒４０ ＋０﹒１３

建行（００９３９） ４﹒９４ 無升跌

中移動（００９４１） ５１﹒１０ －０﹒２０

友邦（０１２９９） ７６﹒４５ －０﹒９１

中國平安（０２３１８） ４４﹒６０ －０﹒５６

美團（０３６９０） １７４﹒５０ －０﹒８５

阿里（０９９８８） ８８﹒９５ －０﹒７３

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（ｅｄ）

