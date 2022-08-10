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02269 藥明生物
即時 按盤價 跌68.500 -6.000 (-8.054%)
大手異動

10/08/2022 09:41

《異動股》藥明生物跌逾５％失守５０天線，報７０﹒７元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》藥明生物（０２２６９）跌５﹒１％，報７０﹒７元，跌穿
５０天線（７２﹒９９６元），最低價７０﹒６元，最高價７３﹒３元；成交２５６﹒１９萬股
，成交金額１﹒８４億元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出２６０８﹒６７萬元。現
時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額７６５﹒７１萬元，加權平均成交價７１﹒７８２
元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１５３４﹒３９萬元，加權平均成交價
７１﹒９８元。
　　現時，恒生指數報１９８８２，跌１２１點或０﹒６１％；恒生中國企業指數報６７５５，
跌３９點或０﹒５８％；恒生科技指數報４２３４，跌６０點或１﹒４１％；主板成交
９３﹒０１億元。
　　上證綜合指數報３２４４，跌２點或０﹒０９％，成交５６４﹒２４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２８８，跌４３點或０﹒３５％，成交３３６﹒５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　７０﹒７００　變動　　　　－５﹒１０％
　　最高價　　　　　７３﹒３００　最低價　　　７０﹒６００
　　成交股數　　２５６﹒１９萬股　成交金額　　　１﹒８４億
　　１０天平均　　　７３﹒６３０　歷史波幅％　４３﹒０８２
　　２０天平均　　　７６﹒２６８　加權平均價　７１﹒９７２
　　５０天平均　　　７２﹒９９６　ＲＳＩ１４　４２﹒１３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出２６０８﹒６７萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　７０﹒７０　－５﹒１０
　　匯控（００００５）　　　　５２﹒１５　＋０﹒１０
　　港交所（００３８８）　　３４９﹒８０　－０﹒７４
　　騰訊（００７００）　　　２９８﹒４０　＋０﹒１３
　　建行（００９３９）　　　　　４﹒９４　　　無升跌
　　中移動（００９４１）　　　５１﹒１０　－０﹒２０
　　友邦（０１２９９）　　　　７６﹒４５　－０﹒９１
　　中國平安（０２３１８）　　４４﹒６０　－０﹒５６
　　美團（０３６９０）　　　１７４﹒５０　－０﹒８５
　　阿里（０９９８８）　　　　８８﹒９５　－０﹒７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:07
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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