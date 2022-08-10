《異動股》藥明生物跌逾５％失守５０天線，報７０﹒７元

《經濟通通訊社１０日專訊》藥明生物（０２２６９）跌５﹒１％，報７０﹒７元，跌穿
５０天線（７２﹒９９６元），最低價７０﹒６元，最高價７３﹒３元；成交２５６﹒１９萬股
，成交金額１﹒８４億元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出２６０８﹒６７萬元。現
時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額７６５﹒７１萬元，加權平均成交價７１﹒７８２
元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１５３４﹒３９萬元，加權平均成交價
７１﹒９８元。
現時，恒生指數報１９８８２，跌１２１點或０﹒６１％；恒生中國企業指數報６７５５，
跌３９點或０﹒５８％；恒生科技指數報４２３４，跌６０點或１﹒４１％；主板成交
９３﹒０１億元。
上證綜合指數報３２４４，跌２點或０﹒０９％，成交５６４﹒２４億元人民幣。
深證成份指數報１２２８８，跌４３點或０﹒３５％，成交３３６﹒５億元人民幣。
基本資料
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現價 ７０﹒７００ 變動 －５﹒１０％
最高價 ７３﹒３００ 最低價 ７０﹒６００
成交股數 ２５６﹒１９萬股 成交金額 １﹒８４億
１０天平均 ７３﹒６３０ 歷史波幅％ ４３﹒０８２
２０天平均 ７６﹒２６８ 加權平均價 ７１﹒９７２
５０天平均 ７２﹒９９６ ＲＳＩ１４ ４２﹒１３２
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出２６０８﹒６７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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藥明生物（０２２６９） ７０﹒７０ －５﹒１０
匯控（００００５） ５２﹒１５ ＋０﹒１０
港交所（００３８８） ３４９﹒８０ －０﹒７４
騰訊（００７００） ２９８﹒４０ ＋０﹒１３
建行（００９３９） ４﹒９４ 無升跌
中移動（００９４１） ５１﹒１０ －０﹒２０
友邦（０１２９９） ７６﹒４５ －０﹒９１
中國平安（０２３１８） ４４﹒６０ －０﹒５６
美團（０３６９０） １７４﹒５０ －０﹒８５
阿里（０９９８８） ８８﹒９５ －０﹒７３
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（ｅｄ）
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