《異動股》舜宇光學科技跌近３％穿１００天線，報１１２﹒５元

《經濟通通訊社１０日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）跌２﹒９３％，報１１２﹒５元
，跌穿１００天線（１１４﹒７４３元），最低價１１２﹒１元，最高價１１５﹒９元；成交
６３﹒２萬股，成交金額７１８７﹒６７萬元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出
１４６２﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額８１０﹒４７萬元，加權平
均成交價１１３﹒９２７元；現時最大淨被動賣出券商為華泰金融控股，金額２８９﹒６１萬元
，加權平均成交價１１４﹒１６２元。
現時，恒生指數報１９８８２，跌１２０點或０﹒６％；恒生中國企業指數報６７５３，跌
４１點或０﹒６％；恒生科技指數報４２３４，跌６０點或１﹒４１％；主板成交９７﹒０６億
元。
上證綜合指數報３２４４，跌３點或０﹒１％，成交６００﹒３８億元人民幣。
深證成份指數報１２２９１，跌３９點或０﹒３２％，成交３５６﹒９５億元人民幣。
基本資料
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現價 １１２﹒５００ 變動 －２﹒９３％
最高價 １１５﹒９００ 最低價 １１２﹒１００
成交股數 ６３﹒２萬股 成交金額 ７１８７﹒６７萬
１０天平均 １１１﹒３７０ 歷史波幅％ ４９﹒９５３
２０天平均 １１０﹒２０５ 加權平均價 １１３﹒７３０
５０天平均 １１４﹒８７４ ＲＳＩ１４ ５０﹒４７０
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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１４６２﹒３２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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舜宇光學科技（０２３８２） １１２﹒５００ －２﹒９３
賽晶科技（００５８０） ２﹒６００ ＋０﹒３９
萬裕科技（００８９４） ０﹒７８０ ＋１﹒３０
高偉電子（０１４１５） １６﹒０４０ －０﹒７４
丘鈦科技（０１４７８） ４﹒１７０ －１﹒８８
致豐工業電子（０１７１０） ０﹒１３５ 無升跌
匯聚科技（０１７２９） ２﹒１４０ －０﹒４７
瑞聲科技（０２０１８） １４﹒８００ －１﹒８６
威勝控股（０３３９３） ２﹒５７０ －１﹒５３
麗年國際（０９９１８） ０﹒０７２ －５﹒２６
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（ｅｄ）
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