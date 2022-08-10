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02382 舜宇光學科技
即時 按盤價 跌111.000 -4.900 (-4.228%)
大手異動

10/08/2022 09:42

《異動股》舜宇光學科技跌近３％穿１００天線，報１１２﹒５元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）跌２﹒９３％，報１１２﹒５元
，跌穿１００天線（１１４﹒７４３元），最低價１１２﹒１元，最高價１１５﹒９元；成交
６３﹒２萬股，成交金額７１８７﹒６７萬元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出
１４６２﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額８１０﹒４７萬元，加權平
均成交價１１３﹒９２７元；現時最大淨被動賣出券商為華泰金融控股，金額２８９﹒６１萬元
，加權平均成交價１１４﹒１６２元。
　　現時，恒生指數報１９８８２，跌１２０點或０﹒６％；恒生中國企業指數報６７５３，跌
４１點或０﹒６％；恒生科技指數報４２３４，跌６０點或１﹒４１％；主板成交９７﹒０６億
元。
　　上證綜合指數報３２４４，跌３點或０﹒１％，成交６００﹒３８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９１，跌３９點或０﹒３２％，成交３５６﹒９５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１１２﹒５００　變動　　　　　　－２﹒９３％
　　最高價　　　１１５﹒９００　最低價　　　　１１２﹒１００
　　成交股數　　　６３﹒２萬股　成交金額　　７１８７﹒６７萬
　　１０天平均　１１１﹒３７０　歷史波幅％　　　４９﹒９５３
　　２０天平均　１１０﹒２０５　加權平均價　　１１３﹒７３０
　　５０天平均　１１４﹒８７４　ＲＳＩ１４　　　５０﹒４７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１４６２﹒３２萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學科技（０２３８２）　１１２﹒５００　－２﹒９３
　　賽晶科技（００５８０）　　　　　２﹒６００　＋０﹒３９
　　萬裕科技（００８９４）　　　　　０﹒７８０　＋１﹒３０
　　高偉電子（０１４１５）　　　　１６﹒０４０　－０﹒７４
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　　　４﹒１７０　－１﹒８８
　　致豐工業電子（０１７１０）　　　０﹒１３５　　　無升跌
　　匯聚科技（０１７２９）　　　　　２﹒１４０　－０﹒４７
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　１４﹒８００　－１﹒８６
　　威勝控股（０３３９３）　　　　　２﹒５７０　－１﹒５３
　　麗年國際（０９９１８）　　　　　０﹒０７２　－５﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:07
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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