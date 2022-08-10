《異動股》舜宇光學科技跌近３％穿１００天線，報１１２﹒５元

《經濟通通訊社１０日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）跌２﹒９３％，報１１２﹒５元

，跌穿１００天線（１１４﹒７４３元），最低價１１２﹒１元，最高價１１５﹒９元；成交

６３﹒２萬股，成交金額７１８７﹒６７萬元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出

１４６２﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額８１０﹒４７萬元，加權平

均成交價１１３﹒９２７元；現時最大淨被動賣出券商為華泰金融控股，金額２８９﹒６１萬元

，加權平均成交價１１４﹒１６２元。

現時，恒生指數報１９８８２，跌１２０點或０﹒６％；恒生中國企業指數報６７５３，跌

４１點或０﹒６％；恒生科技指數報４２３４，跌６０點或１﹒４１％；主板成交９７﹒０６億

元。

上證綜合指數報３２４４，跌３點或０﹒１％，成交６００﹒３８億元人民幣。

深證成份指數報１２２９１，跌３９點或０﹒３２％，成交３５６﹒９５億元人民幣。



基本資料

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現價 １１２﹒５００ 變動 －２﹒９３％

最高價 １１５﹒９００ 最低價 １１２﹒１００

成交股數 ６３﹒２萬股 成交金額 ７１８７﹒６７萬

１０天平均 １１１﹒３７０ 歷史波幅％ ４９﹒９５３

２０天平均 １１０﹒２０５ 加權平均價 １１３﹒７３０

５０天平均 １１４﹒８７４ ＲＳＩ１４ ５０﹒４７０

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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出１４６２﹒３２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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舜宇光學科技（０２３８２） １１２﹒５００ －２﹒９３

賽晶科技（００５８０） ２﹒６００ ＋０﹒３９

萬裕科技（００８９４） ０﹒７８０ ＋１﹒３０

高偉電子（０１４１５） １６﹒０４０ －０﹒７４

丘鈦科技（０１４７８） ４﹒１７０ －１﹒８８

致豐工業電子（０１７１０） ０﹒１３５ 無升跌

匯聚科技（０１７２９） ２﹒１４０ －０﹒４７

瑞聲科技（０２０１８） １４﹒８００ －１﹒８６

威勝控股（０３３９３） ２﹒５７０ －１﹒５３

麗年國際（０９９１８） ０﹒０７２ －５﹒２６

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（ｅｄ）

