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00310 嘉進投資國際
即時 按盤價 不變0.024 0.000 (0.000%)
大手異動

10/08/2022 09:43

《異動股》嘉進投資國際升近４２％破２５０天線報０﹒０３４元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》嘉進投資國際（００３１０）升４１﹒６７％，報０﹒０３４
元，升穿２５０天線（０﹒０３２元），最高價０﹒０３４元，創１個月新高，最低價
０﹒０２６元；成交１１４萬股，成交金額３﹒６１萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主
動買入３﹒６１萬元。現時最大淨被動賣出券商為元宇證券，金額２﹒０４萬元，加權平均成交
價０﹒０３４元。
　　現時，恒生指數報１９８８７，跌１１５點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報６７５８，
跌３６點或０﹒５４％；恒生科技指數報４２４０，跌５４點或１﹒２７％；主板成交
１０１﹒９２億元。
　　上證綜合指數報３２４４，跌３點或０﹒１％，成交６３８﹒５２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９２，跌３８點或０﹒３１％，成交３８０﹒４８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒０３４　變動　　　　＋４１﹒６７％
　　最高價　　　０﹒０３４　最低價　　　　　０﹒０２６
　　成交股數　　１１４萬股　成交金額　　　　３﹒６１萬
　　１０天平均　０﹒０２６　歷史波幅％　　８３﹒６６２
　　２０天平均　０﹒０２６　加權平均價　　　０﹒０３２
　　５０天平均　０﹒０２６　ＲＳＩ１４　　８３﹒６５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入
３﹒６１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　嘉進投資國際（００３１０）　０﹒０３４　＋４１﹒６７
　　中達集團控股（００１３９）　０﹒０３４　　　　無升跌
　　光控（００１６５）　　　　　５﹒８２０　　　　無升跌
　　中國投資開發（００２０４）　０﹒０４４　＋１０﹒００
　　中投基金（００６１２）　　　４﹒６７０　　＋０﹒２１
　　首程控股（００６９７）　　　１﹒３３０　　＋０﹒７６
　　惠理集團（００８０６）　　　２﹒４２０　　－２﹒８１
　　中譽集團（００９８５）　　　２﹒２６０　　　　無升跌
　　中國信達（０１３５９）　　　１﹒０７０　　－０﹒９３
　　中國華融（０２７９９）　　　０﹒３３０　　－１﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:08
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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