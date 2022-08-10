《異動股》嘉進投資國際升近４２％破２５０天線報０﹒０３４元

《經濟通通訊社１０日專訊》嘉進投資國際（００３１０）升４１﹒６７％，報０﹒０３４
元，升穿２５０天線（０﹒０３２元），最高價０﹒０３４元，創１個月新高，最低價
０﹒０２６元；成交１１４萬股，成交金額３﹒６１萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主
動買入３﹒６１萬元。現時最大淨被動賣出券商為元宇證券，金額２﹒０４萬元，加權平均成交
價０﹒０３４元。
現時，恒生指數報１９８８７，跌１１５點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報６７５８，
跌３６點或０﹒５４％；恒生科技指數報４２４０，跌５４點或１﹒２７％；主板成交
１０１﹒９２億元。
上證綜合指數報３２４４，跌３點或０﹒１％，成交６３８﹒５２億元人民幣。
深證成份指數報１２２９２，跌３８點或０﹒３１％，成交３８０﹒４８億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒０３４ 變動 ＋４１﹒６７％
最高價 ０﹒０３４ 最低價 ０﹒０２６
成交股數 １１４萬股 成交金額 ３﹒６１萬
１０天平均 ０﹒０２６ 歷史波幅％ ８３﹒６６２
２０天平均 ０﹒０２６ 加權平均價 ０﹒０３２
５０天平均 ０﹒０２６ ＲＳＩ１４ ８３﹒６５８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入
３﹒６１萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
嘉進投資國際（００３１０） ０﹒０３４ ＋４１﹒６７
中達集團控股（００１３９） ０﹒０３４ 無升跌
光控（００１６５） ５﹒８２０ 無升跌
中國投資開發（００２０４） ０﹒０４４ ＋１０﹒００
中投基金（００６１２） ４﹒６７０ ＋０﹒２１
首程控股（００６９７） １﹒３３０ ＋０﹒７６
惠理集團（００８０６） ２﹒４２０ －２﹒８１
中譽集團（００９８５） ２﹒２６０ 無升跌
中國信達（０１３５９） １﹒０７０ －０﹒９３
中國華融（０２７９９） ０﹒３３０ －１﹒４９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動