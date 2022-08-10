《異動股》嘉進投資國際升近４２％破２５０天線報０﹒０３４元

《經濟通通訊社１０日專訊》嘉進投資國際（００３１０）升４１﹒６７％，報０﹒０３４

元，升穿２５０天線（０﹒０３２元），最高價０﹒０３４元，創１個月新高，最低價

０﹒０２６元；成交１１４萬股，成交金額３﹒６１萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主

動買入３﹒６１萬元。現時最大淨被動賣出券商為元宇證券，金額２﹒０４萬元，加權平均成交

價０﹒０３４元。

現時，恒生指數報１９８８７，跌１１５點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報６７５８，

跌３６點或０﹒５４％；恒生科技指數報４２４０，跌５４點或１﹒２７％；主板成交

１０１﹒９２億元。

上證綜合指數報３２４４，跌３點或０﹒１％，成交６３８﹒５２億元人民幣。

深證成份指數報１２２９２，跌３８點或０﹒３１％，成交３８０﹒４８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０３４ 變動 ＋４１﹒６７％

最高價 ０﹒０３４ 最低價 ０﹒０２６

成交股數 １１４萬股 成交金額 ３﹒６１萬

１０天平均 ０﹒０２６ 歷史波幅％ ８３﹒６６２

２０天平均 ０﹒０２６ 加權平均價 ０﹒０３２

５０天平均 ０﹒０２６ ＲＳＩ１４ ８３﹒６５８

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入

３﹒６１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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嘉進投資國際（００３１０） ０﹒０３４ ＋４１﹒６７

中達集團控股（００１３９） ０﹒０３４ 無升跌

光控（００１６５） ５﹒８２０ 無升跌

中國投資開發（００２０４） ０﹒０４４ ＋１０﹒００

中投基金（００６１２） ４﹒６７０ ＋０﹒２１

首程控股（００６９７） １﹒３３０ ＋０﹒７６

惠理集團（００８０６） ２﹒４２０ －２﹒８１

中譽集團（００９８５） ２﹒２６０ 無升跌

中國信達（０１３５９） １﹒０７０ －０﹒９３

中國華融（０２７９９） ０﹒３３０ －１﹒４９

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（ｅｄ）

