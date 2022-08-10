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06088 FIT HON TENG
即時 按盤價 跌1.140 -0.170 (-12.977%)
大手異動

10/08/2022 09:49

《異動股》鴻騰挫近１１％失守２０天線，報１﹒１７元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》鴻騰（０６０８８）跌１０﹒６９％，報１﹒１７元，跌穿
２０天線（１﹒２３７元），最低價１﹒１７元，最高價１﹒３元；成交４４５﹒５萬股，成交
金額５４４﹒０２萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出１７１﹒８１萬元。現時最
大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額２４﹒３７萬元，加權平均成交價１﹒２０９元；現時
最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額３９萬元，加權平均成交價１﹒２３４元。以現價計，該
股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒０３％。
　　現時，恒生指數報１９９０５，跌９７點或０﹒４９％；恒生中國企業指數報６７６４，跌
３０點或０﹒４４％；恒生科技指數報４２４９，跌４５點或１﹒０６％；主板成交
１２８﹒５５億元。
　　上證綜合指數報３２５１，升４點或０﹒１４％，成交８２４﹒８１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３９，升８點或０﹒０６％，成交４９９﹒７７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１﹒１７０　變動　　　　－１０﹒６９％
　　最高價　　　　　１﹒３００　最低價　　　　　１﹒１７０
　　成交股數　　４４５﹒５萬股　成交金額　　５４４﹒０２萬
　　１０天平均　　　１﹒２６６　歷史波幅％　１１４﹒４１７
　　２０天平均　　　１﹒２３７　加權平均價　　　１﹒２２１
　　５０天平均　　　１﹒１３６　ＲＳＩ１４　　４６﹒９４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出１７１﹒８１萬元；暫連
跌２日，累計跌幅１２﹒０３％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　鴻騰（０６０８８）　　　　　　　　１﹒１７　－１０﹒６９
　　比亞迪電子（００２８５）　　　　２１﹒３０　　－２﹒７４
　　中國通信服務（００５５２）　　　　３﹒３２　　　　無升跌
　　中興（００７６３）　　　　　　　１６﹒６０　　－０﹒９５
　　中國鐵塔（００７８８）　　　　　　０﹒９９　　　　無升跌
　　成都普天電纜股份（０１２０２）　　１﹒０３　　　　無升跌
　　富智康集團（０２０３８）　　　　　１﹒０２　　－１﹒９２
　　京信通信（０２３４２）　　　　　　１﹒４１　　　　無升跌
　　電訊首科（０３９９７）　　　　　　２﹒９０　　　　無升跌
　　長飛光纖光纜（０６８６９）　　　１４﹒１６　　－１﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:08
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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