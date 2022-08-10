《異動股》鴻騰挫近１１％失守２０天線，報１﹒１７元

《經濟通通訊社１０日專訊》鴻騰（０６０８８）跌１０﹒６９％，報１﹒１７元，跌穿
２０天線（１﹒２３７元），最低價１﹒１７元，最高價１﹒３元；成交４４５﹒５萬股，成交
金額５４４﹒０２萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出１７１﹒８１萬元。現時最
大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額２４﹒３７萬元，加權平均成交價１﹒２０９元；現時
最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額３９萬元，加權平均成交價１﹒２３４元。以現價計，該
股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒０３％。
現時，恒生指數報１９９０５，跌９７點或０﹒４９％；恒生中國企業指數報６７６４，跌
３０點或０﹒４４％；恒生科技指數報４２４９，跌４５點或１﹒０６％；主板成交
１２８﹒５５億元。
上證綜合指數報３２５１，升４點或０﹒１４％，成交８２４﹒８１億元人民幣。
深證成份指數報１２３３９，升８點或０﹒０６％，成交４９９﹒７７億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １﹒１７０ 變動 －１０﹒６９％
最高價 １﹒３００ 最低價 １﹒１７０
成交股數 ４４５﹒５萬股 成交金額 ５４４﹒０２萬
１０天平均 １﹒２６６ 歷史波幅％ １１４﹒４１７
２０天平均 １﹒２３７ 加權平均價 １﹒２２１
５０天平均 １﹒１３６ ＲＳＩ１４ ４６﹒９４０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出１７１﹒８１萬元；暫連
跌２日，累計跌幅１２﹒０３％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
鴻騰（０６０８８） １﹒１７ －１０﹒６９
比亞迪電子（００２８５） ２１﹒３０ －２﹒７４
中國通信服務（００５５２） ３﹒３２ 無升跌
中興（００７６３） １６﹒６０ －０﹒９５
中國鐵塔（００７８８） ０﹒９９ 無升跌
成都普天電纜股份（０１２０２） １﹒０３ 無升跌
富智康集團（０２０３８） １﹒０２ －１﹒９２
京信通信（０２３４２） １﹒４１ 無升跌
電訊首科（０３９９７） ２﹒９０ 無升跌
長飛光纖光纜（０６８６９） １４﹒１６ －１﹒５３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動