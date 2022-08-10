《異動股》鴻騰挫近１１％失守２０天線，報１﹒１７元

《經濟通通訊社１０日專訊》鴻騰（０６０８８）跌１０﹒６９％，報１﹒１７元，跌穿

２０天線（１﹒２３７元），最低價１﹒１７元，最高價１﹒３元；成交４４５﹒５萬股，成交

金額５４４﹒０２萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出１７１﹒８１萬元。現時最

大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額２４﹒３７萬元，加權平均成交價１﹒２０９元；現時

最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額３９萬元，加權平均成交價１﹒２３４元。以現價計，該

股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒０３％。

現時，恒生指數報１９９０５，跌９７點或０﹒４９％；恒生中國企業指數報６７６４，跌

３０點或０﹒４４％；恒生科技指數報４２４９，跌４５點或１﹒０６％；主板成交

１２８﹒５５億元。

上證綜合指數報３２５１，升４點或０﹒１４％，成交８２４﹒８１億元人民幣。

深證成份指數報１２３３９，升８點或０﹒０６％，成交４９９﹒７７億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒１７０ 變動 －１０﹒６９％

最高價 １﹒３００ 最低價 １﹒１７０

成交股數 ４４５﹒５萬股 成交金額 ５４４﹒０２萬

１０天平均 １﹒２６６ 歷史波幅％ １１４﹒４１７

２０天平均 １﹒２３７ 加權平均價 １﹒２２１

５０天平均 １﹒１３６ ＲＳＩ１４ ４６﹒９４０

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出１７１﹒８１萬元；暫連

跌２日，累計跌幅１２﹒０３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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鴻騰（０６０８８） １﹒１７ －１０﹒６９

比亞迪電子（００２８５） ２１﹒３０ －２﹒７４

中國通信服務（００５５２） ３﹒３２ 無升跌

中興（００７６３） １６﹒６０ －０﹒９５

中國鐵塔（００７８８） ０﹒９９ 無升跌

成都普天電纜股份（０１２０２） １﹒０３ 無升跌

富智康集團（０２０３８） １﹒０２ －１﹒９２

京信通信（０２３４２） １﹒４１ 無升跌

電訊首科（０３９９７） ２﹒９０ 無升跌

長飛光纖光纜（０６８６９） １４﹒１６ －１﹒５３

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（ｅｄ）

