《異動股》樹熊金融集團股權（８５８８）漲逾３８％惟曾創新低

《經濟通通訊社１０日專訊》樹熊金融集團股權（０８５８８）升３８﹒４６％，報
０﹒０１８元，最高價０﹒０１９元，最低價０﹒０１１元，創上市新低；成交３６４﹒９６萬
股，成交金額５﹒４９萬元；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入４﹒９１萬元。現時最大
淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額１１２０元，加權平均成交價０﹒０１４元；現時最大淨
被動賣出券商為致富證券，金額５６５５元，加權平均成交價０﹒０１３元。
現時，恒生指數報１９８９５，跌１０７點或０﹒５４％；恒生中國企業指數報６７５７，
跌３６點或０﹒５４％；恒生科技指數報４２４０，跌５４點或１﹒２６％；主板成交
１３６﹒９億元。
上證綜合指數報３２５１，升３點或０﹒１１％，成交８８１﹒４５億元人民幣。
深證成份指數報１２３３３，升２點或０﹒０２％，成交５３３﹒０２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０１８ 變動 ＋３８﹒４６％
最高價 ０﹒０１９ 最低價 ０﹒０１１
成交股數 ３６４﹒９６萬股 成交金額 ５﹒４９萬
１０天平均 － 歷史波幅％ －
２０天平均 － 加權平均價 ０﹒０１５
５０天平均 － ＲＳＩ１４ －
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入４﹒９１萬元
（ｅｄ）
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