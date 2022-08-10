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08588 樹熊金融集團股權
即時 按盤價 升0.014 +0.001 (+7.692%)
大手異動

10/08/2022 09:51

《異動股》樹熊金融集團股權（８５８８）漲逾３８％惟曾創新低

　　《經濟通通訊社１０日專訊》樹熊金融集團股權（０８５８８）升３８﹒４６％，報
０﹒０１８元，最高價０﹒０１９元，最低價０﹒０１１元，創上市新低；成交３６４﹒９６萬
股，成交金額５﹒４９萬元；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入４﹒９１萬元。現時最大
淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額１１２０元，加權平均成交價０﹒０１４元；現時最大淨
被動賣出券商為致富證券，金額５６５５元，加權平均成交價０﹒０１３元。
　　現時，恒生指數報１９８９５，跌１０７點或０﹒５４％；恒生中國企業指數報６７５７，
跌３６點或０﹒５４％；恒生科技指數報４２４０，跌５４點或１﹒２６％；主板成交
１３６﹒９億元。
　　上證綜合指數報３２５１，升３點或０﹒１１％，成交８８１﹒４５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３３，升２點或０﹒０２％，成交５３３﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒０１８　變動　　　　＋３８﹒４６％
　　最高價　　　　　　０﹒０１９　最低價　　　　　０﹒０１１
　　成交股數　　３６４﹒９６萬股　成交金額　　　　５﹒４９萬
　　１０天平均　　　　　　　　－　歷史波幅％　　　　　　　－
　　２０天平均　　　　　　　　－　加權平均價　　　０﹒０１５
　　５０天平均　　　　　　　　－　ＲＳＩ１４　　　　　　　－
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入４﹒９１萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:08
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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