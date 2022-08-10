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09966 康寧傑瑞製藥－Ｂ
即時 按盤價 跌5.990 -0.210 (-3.387%)
大手異動

10/08/2022 09:52

《異動股》康寧傑瑞（０９９６６）跌逾２％創新低，報６﹒０５元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》康寧傑瑞（０９９６６）跌２﹒４２％，報６﹒０５元，最低
價６﹒０３元，創上市新低，最高價６﹒２元；成交１１﹒３萬股，成交金額６８﹒７１萬元；
主動買沽比率１２：８８，資金淨主動賣出５２﹒８２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創
盈市場服務，金額３４﹒０１萬元，加權平均成交價６﹒０８元；現時最大淨被動賣出券商為越
秀証券，金額２﹒４４萬元，加權平均成交價６﹒１１２元。以現價計，該股暫連跌３日，累計
跌幅７﹒６３％。
　　現時，恒生指數報１９８８２，跌１２１點或０﹒６１％；恒生中國企業指數報６７５２，
跌４１點或０﹒６２％；恒生科技指數報４２３６，跌５８點或１﹒３７％；主板成交
１４０﹒６９億元。
　　上證綜合指數報３２５２，升４點或０﹒１４％，成交９０４﹒４５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３８，升７點或０﹒０６％，成交５４７﹒５３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　６﹒０５０　變動　　　　－２﹒４２％
　　最高價　　　　６﹒２００　最低價　　　　６﹒０３０
　　成交股數　　１１﹒３萬股　成交金額　　６８﹒７１萬
　　１０天平均　　６﹒３５１　歷史波幅％　３８﹒０６３
　　２０天平均　　６﹒６６１　加權平均價　　６﹒０８０
　　５０天平均　　７﹒５５１　ＲＳＩ１４　３３﹒０９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１２：８８，資金淨主動賣出５２﹒８２萬元；暫連跌３
日，累計跌幅７﹒６３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康寧傑瑞（０９９６６）　　　　６﹒０５　－２﹒４２
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒５４　－２﹒３７
　　中國中藥（００５７０）　　　　３﹒１７　－０﹒３１
　　國藥（０１０９９）　　　　　１７﹒７０　－０﹒４５
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒４６　－１﹒５５
　　信達生物（０１８０１）　　　３４﹒４５　－２﹒５５
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２７﹒５０　　　無升跌
　　藥明生物（０２２６９）　　　７０﹒６５　－５﹒１７
　　京東健康（０６６１８）　　　５９﹒５５　－２﹒７８
　　康方生物（０９９２６）　　　２１﹒７０　－３﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:08
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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