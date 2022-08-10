《異動股》康寧傑瑞（０９９６６）跌逾２％創新低，報６﹒０５元

《經濟通通訊社１０日專訊》康寧傑瑞（０９９６６）跌２﹒４２％，報６﹒０５元，最低
價６﹒０３元，創上市新低，最高價６﹒２元；成交１１﹒３萬股，成交金額６８﹒７１萬元；
主動買沽比率１２：８８，資金淨主動賣出５２﹒８２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創
盈市場服務，金額３４﹒０１萬元，加權平均成交價６﹒０８元；現時最大淨被動賣出券商為越
秀証券，金額２﹒４４萬元，加權平均成交價６﹒１１２元。以現價計，該股暫連跌３日，累計
跌幅７﹒６３％。
現時，恒生指數報１９８８２，跌１２１點或０﹒６１％；恒生中國企業指數報６７５２，
跌４１點或０﹒６２％；恒生科技指數報４２３６，跌５８點或１﹒３７％；主板成交
１４０﹒６９億元。
上證綜合指數報３２５２，升４點或０﹒１４％，成交９０４﹒４５億元人民幣。
深證成份指數報１２３３８，升７點或０﹒０６％，成交５４７﹒５３億元人民幣。
基本資料
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現價 ６﹒０５０ 變動 －２﹒４２％
最高價 ６﹒２００ 最低價 ６﹒０３０
成交股數 １１﹒３萬股 成交金額 ６８﹒７１萬
１０天平均 ６﹒３５１ 歷史波幅％ ３８﹒０６３
２０天平均 ６﹒６６１ 加權平均價 ６﹒０８０
５０天平均 ７﹒５５１ ＲＳＩ１４ ３３﹒０９６
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１２：８８，資金淨主動賣出５２﹒８２萬元；暫連跌３
日，累計跌幅７﹒６３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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康寧傑瑞（０９９６６） ６﹒０５ －２﹒４２
阿里健康（００２４１） ４﹒５４ －２﹒３７
中國中藥（００５７０） ３﹒１７ －０﹒３１
國藥（０１０９９） １７﹒７０ －０﹒４５
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒４６ －１﹒５５
信達生物（０１８０１） ３４﹒４５ －２﹒５５
復星醫藥（０２１９６） ２７﹒５０ 無升跌
藥明生物（０２２６９） ７０﹒６５ －５﹒１７
京東健康（０６６１８） ５９﹒５５ －２﹒７８
康方生物（０９９２６） ２１﹒７０ －３﹒５６
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（ｅｄ）
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