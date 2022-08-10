《異動股》安踏體育（０２０２０）跌近３％，報８３﹒１５元

《經濟通通訊社１０日專訊》安踏體育（０２０２０）跌２﹒７５％，報８３﹒１５元，最
低價８２﹒８元，創１個月新低，最高價８５﹒８５元；成交５７﹒８３萬股，成交金額
４８６０﹒９５萬元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２６１﹒９６萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額２２５﹒９３萬元，加權平均成交價８３﹒８５７元；現
時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額３７７﹒０７萬元，加權平均成交價８３﹒９９９元。
現時，恒生指數報１９８７８，跌１２４點或０﹒６２％；恒生中國企業指數報６７５２，
跌４２點或０﹒６２％；恒生科技指數報４２３６，跌５８點或１﹒３６％；主板成交
１４８﹒５４億元。
上證綜合指數報３２４９，升２點或０﹒０８％，成交９５７﹒８９億元人民幣。
深證成份指數報１２３２７，跌３點或０﹒０３％，成交５８０﹒５２億元人民幣。
基本資料
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現價 ８３﹒１５０ 變動 －２﹒７５％
最高價 ８５﹒８５０ 最低價 ８２﹒８００
成交股數 ５７﹒８３萬股 成交金額 ４８６０﹒９５萬
１０天平均 ８５﹒８５０ 歷史波幅％ ２９﹒５２１
２０天平均 ８９﹒１０８ 加權平均價 ８４﹒０６３
５０天平均 ９０﹒３９７ ＲＳＩ１４ ３７﹒８１０
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２６１﹒９６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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安踏體育（０２０２０） ８３﹒１５ －２﹒７５
潤啤（００２９１） ５３﹒７０ －１﹒２０
特步國際（０１３６８） １２﹒１８ －０﹒９８
百威亞太（０１８７６） ２２﹒９５ －０﹒４３
申洲國際（０２３１３） ７７﹒９５ －１﹒３９
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒５０ －０﹒５８
李寧（０２３３１） ６３﹒８０ －１﹒３１
中國飛鶴（０６１８６） ７﹒００ －０﹒７１
海底撈（０６８６２） １５﹒５４ －０﹒１３
九毛九（０９９２２） １８﹒２８ ＋１﹒４４
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（ｅｄ）
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