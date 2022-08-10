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02020 安踏體育
即時 按盤價 跌81.850 -3.650 (-4.269%)
大手異動

10/08/2022 09:54

《異動股》安踏體育（０２０２０）跌近３％，報８３﹒１５元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》安踏體育（０２０２０）跌２﹒７５％，報８３﹒１５元，最
低價８２﹒８元，創１個月新低，最高價８５﹒８５元；成交５７﹒８３萬股，成交金額
４８６０﹒９５萬元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２６１﹒９６萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額２２５﹒９３萬元，加權平均成交價８３﹒８５７元；現
時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額３７７﹒０７萬元，加權平均成交價８３﹒９９９元。
　　現時，恒生指數報１９８７８，跌１２４點或０﹒６２％；恒生中國企業指數報６７５２，
跌４２點或０﹒６２％；恒生科技指數報４２３６，跌５８點或１﹒３６％；主板成交
１４８﹒５４億元。
　　上證綜合指數報３２４９，升２點或０﹒０８％，成交９５７﹒８９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３２７，跌３點或０﹒０３％，成交５８０﹒５２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　８３﹒１５０　變動　　　　　　－２﹒７５％
　　最高價　　　　８５﹒８５０　最低價　　　　　８２﹒８００
　　成交股數　　５７﹒８３萬股　成交金額　　４８６０﹒９５萬
　　１０天平均　　８５﹒８５０　歷史波幅％　　　２９﹒５２１
　　２０天平均　　８９﹒１０８　加權平均價　　　８４﹒０６３
　　５０天平均　　９０﹒３９７　ＲＳＩ１４　　　３７﹒８１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２６１﹒９６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安踏體育（０２０２０）　８３﹒１５　－２﹒７５
　　潤啤（００２９１）　　　５３﹒７０　－１﹒２０
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒１８　－０﹒９８
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒９５　－０﹒４３
　　申洲國際（０２３１３）　７７﹒９５　－１﹒３９
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒５０　－０﹒５８
　　李寧（０２３３１）　　　６３﹒８０　－１﹒３１
　　中國飛鶴（０６１８６）　　７﹒００　－０﹒７１
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒５４　－０﹒１３
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒２８　＋１﹒４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:08
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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