《異動股》安踏體育（０２０２０）跌近３％，報８３﹒１５元

《經濟通通訊社１０日專訊》安踏體育（０２０２０）跌２﹒７５％，報８３﹒１５元，最

低價８２﹒８元，創１個月新低，最高價８５﹒８５元；成交５７﹒８３萬股，成交金額

４８６０﹒９５萬元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２６１﹒９６萬元。現時最大

淨被動買入券商為中國投資信息，金額２２５﹒９３萬元，加權平均成交價８３﹒８５７元；現

時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額３７７﹒０７萬元，加權平均成交價８３﹒９９９元。

現時，恒生指數報１９８７８，跌１２４點或０﹒６２％；恒生中國企業指數報６７５２，

跌４２點或０﹒６２％；恒生科技指數報４２３６，跌５８點或１﹒３６％；主板成交

１４８﹒５４億元。

上證綜合指數報３２４９，升２點或０﹒０８％，成交９５７﹒８９億元人民幣。

深證成份指數報１２３２７，跌３點或０﹒０３％，成交５８０﹒５２億元人民幣。



基本資料

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現價 ８３﹒１５０ 變動 －２﹒７５％

最高價 ８５﹒８５０ 最低價 ８２﹒８００

成交股數 ５７﹒８３萬股 成交金額 ４８６０﹒９５萬

１０天平均 ８５﹒８５０ 歷史波幅％ ２９﹒５２１

２０天平均 ８９﹒１０８ 加權平均價 ８４﹒０６３

５０天平均 ９０﹒３９７ ＲＳＩ１４ ３７﹒８１０

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２６１﹒９６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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安踏體育（０２０２０） ８３﹒１５ －２﹒７５

潤啤（００２９１） ５３﹒７０ －１﹒２０

特步國際（０１３６８） １２﹒１８ －０﹒９８

百威亞太（０１８７６） ２２﹒９５ －０﹒４３

申洲國際（０２３１３） ７７﹒９５ －１﹒３９

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒５０ －０﹒５８

李寧（０２３３１） ６３﹒８０ －１﹒３１

中國飛鶴（０６１８６） ７﹒００ －０﹒７１

海底撈（０６８６２） １５﹒５４ －０﹒１３

九毛九（０９９２２） １８﹒２８ ＋１﹒４４

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（ｅｄ）

