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00241 阿里健康
即時 按盤價 跌4.450 -0.200 (-4.301%)
大手異動

10/08/2022 09:56

《異動股》阿里健康（００２４１）跌逾３％，報４﹒５１元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》阿里健康（００２４１）跌３﹒０１％，報４﹒５１元，最低
價４﹒５１元，最高價４﹒６４元；成交３９４﹒１９萬股，成交金額１７９９﹒３２萬元。現
時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１１９﹒５５萬元，加權平均成交價４﹒５６１元
；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１７２﹒６４萬元，加權平均成交價４﹒５６８元。以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅５﹒０５％。
　　現時，恒生指數報１９８３０，跌１７３點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報６７３５，
跌５９點或０﹒８７％；恒生科技指數報４２２４，跌７１點或１﹒６６％；主板成交
１５８﹒８億元。
　　上證綜合指數報３２４７，升不足１點，成交１００７﹒８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１７，跌１４點或０﹒１１％，成交６１０﹒０８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４﹒５１０　變動　　　　　　－３﹒０１％
　　最高價　　　　　　４﹒６４０　最低價　　　　　　４﹒５１０
　　成交股數　　３９４﹒１９萬股　成交金額　　１７９９﹒３２萬
　　１０天平均　　　　４﹒６８２　歷史波幅％　　　４４﹒４５２
　　２０天平均　　　　４﹒９３０　加權平均價　　　　４﹒５６５
　　５０天平均　　　　４﹒９８２　ＲＳＩ１４　　　３７﹒８２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：暫連跌３日，累計跌幅５﹒０５％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康（００２４１）　　　４﹒５１　－３﹒０１
　　騰訊（００７００）　　　２９７﹒２０　－０﹒２７
　　快手（０１０２４）　　　　７５﹒０５　－２﹒３４
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒７２　－０﹒３４
　　美團（０３６９０）　　　１７３﹒００　－１﹒７０
　　京東健康（０６６１８）　　５９﹒４５　－２﹒９４
　　京東集團（０９６１８）　２２３﹒２０　－２﹒３６
　　百度（０９８８８）　　　１３１﹒７０　－２﹒０８
　　阿里（０９９８８）　　　　８８﹒６０　－１﹒１２
　　網易（０９９９９）　　　１３７﹒５０　－０﹒９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:08
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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