《異動股》阿里健康（００２４１）跌逾３％，報４﹒５１元

《經濟通通訊社１０日專訊》阿里健康（００２４１）跌３﹒０１％，報４﹒５１元，最低

價４﹒５１元，最高價４﹒６４元；成交３９４﹒１９萬股，成交金額１７９９﹒３２萬元。現

時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１１９﹒５５萬元，加權平均成交價４﹒５６１元

；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１７２﹒６４萬元，加權平均成交價４﹒５６８元。以

現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅５﹒０５％。

現時，恒生指數報１９８３０，跌１７３點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報６７３５，

跌５９點或０﹒８７％；恒生科技指數報４２２４，跌７１點或１﹒６６％；主板成交

１５８﹒８億元。

上證綜合指數報３２４７，升不足１點，成交１００７﹒８億元人民幣。

深證成份指數報１２３１７，跌１４點或０﹒１１％，成交６１０﹒０８億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒５１０ 變動 －３﹒０１％

最高價 ４﹒６４０ 最低價 ４﹒５１０

成交股數 ３９４﹒１９萬股 成交金額 １７９９﹒３２萬

１０天平均 ４﹒６８２ 歷史波幅％ ４４﹒４５２

２０天平均 ４﹒９３０ 加權平均價 ４﹒５６５

５０天平均 ４﹒９８２ ＲＳＩ１４ ３７﹒８２０

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股份狀態：暫連跌３日，累計跌幅５﹒０５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里健康（００２４１） ４﹒５１ －３﹒０１

騰訊（００７００） ２９７﹒２０ －０﹒２７

快手（０１０２４） ７５﹒０５ －２﹒３４

小米（０１８１０） １１﹒７２ －０﹒３４

美團（０３６９０） １７３﹒００ －１﹒７０

京東健康（０６６１８） ５９﹒４５ －２﹒９４

京東集團（０９６１８） ２２３﹒２０ －２﹒３６

百度（０９８８８） １３１﹒７０ －２﹒０８

阿里（０９９８８） ８８﹒６０ －１﹒１２

網易（０９９９９） １３７﹒５０ －０﹒９４

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（ｅｄ）

