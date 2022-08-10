《異動股》阿里健康（００２４１）跌逾３％，報４﹒５１元

《經濟通通訊社１０日專訊》阿里健康（００２４１）跌３﹒０１％，報４﹒５１元，最低
價４﹒５１元，最高價４﹒６４元；成交３９４﹒１９萬股，成交金額１７９９﹒３２萬元。現
時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１１９﹒５５萬元，加權平均成交價４﹒５６１元
；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１７２﹒６４萬元，加權平均成交價４﹒５６８元。以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅５﹒０５％。
現時，恒生指數報１９８３０，跌１７３點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報６７３５，
跌５９點或０﹒８７％；恒生科技指數報４２２４，跌７１點或１﹒６６％；主板成交
１５８﹒８億元。
上證綜合指數報３２４７，升不足１點，成交１００７﹒８億元人民幣。
深證成份指數報１２３１７，跌１４點或０﹒１１％，成交６１０﹒０８億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒５１０ 變動 －３﹒０１％
最高價 ４﹒６４０ 最低價 ４﹒５１０
成交股數 ３９４﹒１９萬股 成交金額 １７９９﹒３２萬
１０天平均 ４﹒６８２ 歷史波幅％ ４４﹒４５２
２０天平均 ４﹒９３０ 加權平均價 ４﹒５６５
５０天平均 ４﹒９８２ ＲＳＩ１４ ３７﹒８２０
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股份狀態：暫連跌３日，累計跌幅５﹒０５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里健康（００２４１） ４﹒５１ －３﹒０１
騰訊（００７００） ２９７﹒２０ －０﹒２７
快手（０１０２４） ７５﹒０５ －２﹒３４
小米（０１８１０） １１﹒７２ －０﹒３４
美團（０３６９０） １７３﹒００ －１﹒７０
京東健康（０６６１８） ５９﹒４５ －２﹒９４
京東集團（０９６１８） ２２３﹒２０ －２﹒３６
百度（０９８８８） １３１﹒７０ －２﹒０８
阿里（０９９８８） ８８﹒６０ －１﹒１２
網易（０９９９９） １３７﹒５０ －０﹒９４
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（ｅｄ）
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