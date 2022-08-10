《中概異動》小鵬汽車（０９８６８）跌近５％，報８６﹒８５元

《經濟通通訊社１０日專訊》小鵬汽車（０９８６８）跌４﹒９８％，報８６﹒８５元，較

ＡＤＲ收市低１﹒５６％，最低價８６﹒８元，創１個月新低，最高價８９﹒８元；成交

１７１﹒９萬股，成交金額１﹒５１億元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出

３９３８﹒７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１０１０﹒７２萬元，加權

平均成交價８７﹒５８８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額３２３﹒０６

萬元，加權平均成交價８８﹒０５８元。

現時，恒生指數報１９８３３，跌１７０點或０﹒８５％；恒生中國企業指數報６７３４，

跌６０點或０﹒８８％；恒生科技指數報４２２５，跌６９點或１﹒６２％；主板成交

１６３﹒６７億元。

上證綜合指數報３２４８，升不足１點，成交１０３１﹒２９億元人民幣。

深證成份指數報１２３２０，跌１０點或０﹒０９％，成交６２５﹒４５億元人民幣。



基本資料

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現價 ８６﹒８５０ 變動 －４﹒９８％

最高價 ８９﹒８００ 最低價 ８６﹒８００

成交股數 １７１﹒９萬股 成交金額 １﹒５１億

１０天平均 ９２﹒１９５ 歷史波幅％ ５２﹒１１９

２０天平均 ９８﹒９６５ 加權平均價 ８７﹒８２１

５０天平均 １０７﹒９３２ ＲＳＩ１４ ３３﹒６４８

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出３９３８﹒７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小鵬汽車（０９８６８） ８６﹒８５ －４﹒９８

騰訊（００７００） ２９７﹒２０ －０﹒２７

快手（０１０２４） ７５﹒２５ －２﹒０８

小米（０１８１０） １１﹒７２ －０﹒３４

理想汽車（０２０１５） １２０﹒８０ －４﹒７３

美團（０３６９０） １７２﹒８０ －１﹒８２

京東集團（０９６１８） ２２３﹒００ －２﹒４５

百度（０９８８８） １３１﹒７０ －２﹒０８

阿里（０９９８８） ８８﹒５５ －１﹒１７

網易（０９９９９） １３７﹒６０ －０﹒８６

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（ｅｄ）

