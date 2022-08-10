《中概異動》小鵬汽車（０９８６８）跌近５％，報８６﹒８５元

《經濟通通訊社１０日專訊》小鵬汽車（０９８６８）跌４﹒９８％，報８６﹒８５元，較
ＡＤＲ收市低１﹒５６％，最低價８６﹒８元，創１個月新低，最高價８９﹒８元；成交
１７１﹒９萬股，成交金額１﹒５１億元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出
３９３８﹒７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１０１０﹒７２萬元，加權
平均成交價８７﹒５８８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額３２３﹒０６
萬元，加權平均成交價８８﹒０５８元。
現時，恒生指數報１９８３３，跌１７０點或０﹒８５％；恒生中國企業指數報６７３４，
跌６０點或０﹒８８％；恒生科技指數報４２２５，跌６９點或１﹒６２％；主板成交
１６３﹒６７億元。
上證綜合指數報３２４８，升不足１點，成交１０３１﹒２９億元人民幣。
深證成份指數報１２３２０，跌１０點或０﹒０９％，成交６２５﹒４５億元人民幣。
基本資料
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現價 ８６﹒８５０ 變動 －４﹒９８％
最高價 ８９﹒８００ 最低價 ８６﹒８００
成交股數 １７１﹒９萬股 成交金額 １﹒５１億
１０天平均 ９２﹒１９５ 歷史波幅％ ５２﹒１１９
２０天平均 ９８﹒９６５ 加權平均價 ８７﹒８２１
５０天平均 １０７﹒９３２ ＲＳＩ１４ ３３﹒６４８
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出３９３８﹒７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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小鵬汽車（０９８６８） ８６﹒８５ －４﹒９８
騰訊（００７００） ２９７﹒２０ －０﹒２７
快手（０１０２４） ７５﹒２５ －２﹒０８
小米（０１８１０） １１﹒７２ －０﹒３４
理想汽車（０２０１５） １２０﹒８０ －４﹒７３
美團（０３６９０） １７２﹒８０ －１﹒８２
京東集團（０９６１８） ２２３﹒００ －２﹒４５
百度（０９８８８） １３１﹒７０ －２﹒０８
阿里（０９９８８） ８８﹒５５ －１﹒１７
網易（０９９９９） １３７﹒６０ －０﹒８６
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（ｅｄ）
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