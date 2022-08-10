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09868 小鵬汽車－Ｗ
即時 按盤價 跌84.450 -6.950 (-7.604%)
大手異動

10/08/2022 09:57

《中概異動》小鵬汽車（０９８６８）跌近５％，報８６﹒８５元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》小鵬汽車（０９８６８）跌４﹒９８％，報８６﹒８５元，較
ＡＤＲ收市低１﹒５６％，最低價８６﹒８元，創１個月新低，最高價８９﹒８元；成交
１７１﹒９萬股，成交金額１﹒５１億元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出
３９３８﹒７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１０１０﹒７２萬元，加權
平均成交價８７﹒５８８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額３２３﹒０６
萬元，加權平均成交價８８﹒０５８元。
　　現時，恒生指數報１９８３３，跌１７０點或０﹒８５％；恒生中國企業指數報６７３４，
跌６０點或０﹒８８％；恒生科技指數報４２２５，跌６９點或１﹒６２％；主板成交
１６３﹒６７億元。
　　上證綜合指數報３２４８，升不足１點，成交１０３１﹒２９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３２０，跌１０點或０﹒０９％，成交６２５﹒４５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　８６﹒８５０　變動　　　　－４﹒９８％
　　最高價　　　　８９﹒８００　最低價　　　８６﹒８００
　　成交股數　　１７１﹒９萬股　成交金額　　　１﹒５１億
　　１０天平均　　９２﹒１９５　歷史波幅％　５２﹒１１９
　　２０天平均　　９８﹒９６５　加權平均價　８７﹒８２１
　　５０天平均　１０７﹒９３２　ＲＳＩ１４　３３﹒６４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出３９３８﹒７萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８６﹒８５　－４﹒９８
　　騰訊（００７００）　　　２９７﹒２０　－０﹒２７
　　快手（０１０２４）　　　　７５﹒２５　－２﹒０８
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒７２　－０﹒３４
　　理想汽車（０２０１５）　１２０﹒８０　－４﹒７３
　　美團（０３６９０）　　　１７２﹒８０　－１﹒８２
　　京東集團（０９６１８）　２２３﹒００　－２﹒４５
　　百度（０９８８８）　　　１３１﹒７０　－２﹒０８
　　阿里（０９９８８）　　　　８８﹒５５　－１﹒１７
　　網易（０９９９９）　　　１３７﹒６０　－０﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:08
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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