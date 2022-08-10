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09990 祖龍娛樂
即時 按盤價 跌4.060 -0.160 (-3.791%)
大手異動

10/08/2022 09:58

《異動股》祖龍娛樂（０９９９０）跌逾４％創新低，報４﹒０４元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》祖龍娛樂（０９９９０）跌４﹒２７％，報４﹒０４元，最低
價４﹒０３元，創上市新低，最高價４﹒２２元；成交１１﹒２萬股，成交金額４６萬元；主動
買沽比率１６：８４，資金淨主動賣出３０﹒３３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市
場服務，金額１２﹒８７萬元，加權平均成交價４﹒１０６元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士
信貸證券香港，金額８１２５元，加權平均成交價４﹒１４１元。以現價計，該股暫連跌３日，
累計跌幅１０﹒０２％。
　　現時，恒生指數報１９８３１，跌１７１點或０﹒８６％；恒生中國企業指數報６７３３，
跌６１點或０﹒９１％；恒生科技指數報４２２３，跌７２點或１﹒６８％；主板成交
１６６﹒９７億元。
　　上證綜合指數報３２４７，跌不足１點，成交１０５９﹒７３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１３，跌１７點或０﹒１４％，成交６４０﹒４２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　４﹒０４０　變動　　　　－４﹒２７％
　　最高價　　　　４﹒２２０　最低價　　　　４﹒０３０
　　成交股數　　１１﹒２萬股　成交金額　　　　　４６萬
　　１０天平均　　４﹒４９６　歷史波幅％　５３﹒１７１
　　２０天平均　　４﹒８１７　加權平均價　　４﹒１０７
　　５０天平均　　５﹒３９８　ＲＳＩ１４　２６﹒８８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１６：８４，資金淨主動賣出３０﹒３３萬元；暫連跌３
日，累計跌幅１０﹒０２％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　祖龍娛樂（０９９９０）　　　　　４﹒０４　－４﹒２７
　　中手游（００３０２）　　　　　　２﹒１３　－１﹒３９
　　騰訊（００７００）　　　　　２９７﹒６０　－０﹒１３
　　網龍（００７７７）　　　　　　１５﹒１２　－０﹒２６
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　　　３﹒１６　－２﹒４７
　　創夢天地（０１１１９）　　　　　４﹒７８　－０﹒４２
　　百奧家庭互動（０２１００）　　　０﹒４４　＋１﹒１５
　　心動公司（０２４００）　　　　１９﹒３８　－２﹒０２
　　金山軟件（０３８８８）　　　　２５﹒２０　－１﹒９５
　　網易（０９９９９）　　　　　１３７﹒６０　－０﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:08
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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