《異動股》祖龍娛樂（０９９９０）跌逾４％創新低，報４﹒０４元

《經濟通通訊社１０日專訊》祖龍娛樂（０９９９０）跌４﹒２７％，報４﹒０４元，最低
價４﹒０３元，創上市新低，最高價４﹒２２元；成交１１﹒２萬股，成交金額４６萬元；主動
買沽比率１６：８４，資金淨主動賣出３０﹒３３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市
場服務，金額１２﹒８７萬元，加權平均成交價４﹒１０６元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士
信貸證券香港，金額８１２５元，加權平均成交價４﹒１４１元。以現價計，該股暫連跌３日，
累計跌幅１０﹒０２％。
現時，恒生指數報１９８３１，跌１７１點或０﹒８６％；恒生中國企業指數報６７３３，
跌６１點或０﹒９１％；恒生科技指數報４２２３，跌７２點或１﹒６８％；主板成交
１６６﹒９７億元。
上證綜合指數報３２４７，跌不足１點，成交１０５９﹒７３億元人民幣。
深證成份指數報１２３１３，跌１７點或０﹒１４％，成交６４０﹒４２億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒０４０ 變動 －４﹒２７％
最高價 ４﹒２２０ 最低價 ４﹒０３０
成交股數 １１﹒２萬股 成交金額 ４６萬
１０天平均 ４﹒４９６ 歷史波幅％ ５３﹒１７１
２０天平均 ４﹒８１７ 加權平均價 ４﹒１０７
５０天平均 ５﹒３９８ ＲＳＩ１４ ２６﹒８８３
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１６：８４，資金淨主動賣出３０﹒３３萬元；暫連跌３
日，累計跌幅１０﹒０２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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祖龍娛樂（０９９９０） ４﹒０４ －４﹒２７
中手游（００３０２） ２﹒１３ －１﹒３９
騰訊（００７００） ２９７﹒６０ －０﹒１３
網龍（００７７７） １５﹒１２ －０﹒２６
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１６ －２﹒４７
創夢天地（０１１１９） ４﹒７８ －０﹒４２
百奧家庭互動（０２１００） ０﹒４４ ＋１﹒１５
心動公司（０２４００） １９﹒３８ －２﹒０２
金山軟件（０３８８８） ２５﹒２０ －１﹒９５
網易（０９９９９） １３７﹒６０ －０﹒８６
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（ｅｄ）
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