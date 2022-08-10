《異動股》麗年國際挫逾１８％創新低，報０﹒０６２元

《經濟通通訊社１０日專訊》麗年國際（０９９１８）跌１８﹒４２％，報０﹒０６２元，

最低價０﹒０６１元，創上市新低，最高價０﹒０７３元；成交９２萬股，成交金額６﹒２２萬

元；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出３﹒６９萬元。現時最大淨被動買入券商為滙信

理財，金額１﹒２２萬元，加權平均成交價０﹒０６６元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金

額６９１２元，加權平均成交價０﹒０７２元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅

３１﹒１１％。

現時，恒生指數報１９８４３，跌１６０點或０﹒８％；恒生中國企業指數報６７３７，跌

５７點或０﹒８５％；恒生科技指數報４２２７，跌６７點或１﹒５７％；主板成交

１７０﹒２１億元。

上證綜合指數報３２４７，跌不足１點，成交１０７９﹒８２億元人民幣。

深證成份指數報１２３１９，跌１１點或０﹒１％，成交６５５﹒４５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０６２ 變動 －１８﹒４２％

最高價 ０﹒０７３ 最低價 ０﹒０６１

成交股數 ９２萬股 成交金額 ６﹒２２萬

１０天平均 ０﹒０８７ 歷史波幅％ ６５﹒１８２

２０天平均 ０﹒０９１ 加權平均價 ０﹒０６８

５０天平均 ０﹒０９３ ＲＳＩ１４ １３﹒３２４

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出３﹒６９萬元；暫連跌３日

，累計跌幅３１﹒１１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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麗年國際（０９９１８） ０﹒０６２ －１８﹒４２

賽晶科技（００５８０） ２﹒５６０ －１﹒１６

萬裕科技（００８９４） ０﹒７８０ ＋１﹒３０

高偉電子（０１４１５） １６﹒０００ －０﹒９９

丘鈦科技（０１４７８） ４﹒２３０ －０﹒４７

匯聚科技（０１７２９） ２﹒１４０ －０﹒４７

瑞聲科技（０２０１８） １４﹒８６０ －１﹒４６

舜宇光學科技（０２３８２） １１２﹒８００ －２﹒６７

威勝控股（０３３９３） ２﹒５６０ －１﹒９２

美佳音控股（０６９３９） １﹒０８０ 無升跌

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（ｅｄ）

