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09918 麗年國際
即時 按盤價 跌0.064 -0.012 (-15.789%)
大手異動

10/08/2022 09:59

《異動股》麗年國際挫逾１８％創新低，報０﹒０６２元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》麗年國際（０９９１８）跌１８﹒４２％，報０﹒０６２元，
最低價０﹒０６１元，創上市新低，最高價０﹒０７３元；成交９２萬股，成交金額６﹒２２萬
元；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出３﹒６９萬元。現時最大淨被動買入券商為滙信
理財，金額１﹒２２萬元，加權平均成交價０﹒０６６元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金
額６９１２元，加權平均成交價０﹒０７２元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
３１﹒１１％。
　　現時，恒生指數報１９８４３，跌１６０點或０﹒８％；恒生中國企業指數報６７３７，跌
５７點或０﹒８５％；恒生科技指數報４２２７，跌６７點或１﹒５７％；主板成交
１７０﹒２１億元。
　　上證綜合指數報３２４７，跌不足１點，成交１０７９﹒８２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１９，跌１１點或０﹒１％，成交６５５﹒４５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒０６２　變動　　　　－１８﹒４２％
　　最高價　　　０﹒０７３　最低價　　　　　０﹒０６１
　　成交股數　　　９２萬股　成交金額　　　　６﹒２２萬
　　１０天平均　０﹒０８７　歷史波幅％　　６５﹒１８２
　　２０天平均　０﹒０９１　加權平均價　　　０﹒０６８
　　５０天平均　０﹒０９３　ＲＳＩ１４　　１３﹒３２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出３﹒６９萬元；暫連跌３日
，累計跌幅３１﹒１１％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　麗年國際（０９９１８）　　　　　０﹒０６２　－１８﹒４２
　　賽晶科技（００５８０）　　　　　２﹒５６０　　－１﹒１６
　　萬裕科技（００８９４）　　　　　０﹒７８０　　＋１﹒３０
　　高偉電子（０１４１５）　　　　１６﹒０００　　－０﹒９９
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　　　４﹒２３０　　－０﹒４７
　　匯聚科技（０１７２９）　　　　　２﹒１４０　　－０﹒４７
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　１４﹒８６０　　－１﹒４６
　　舜宇光學科技（０２３８２）　１１２﹒８００　　－２﹒６７
　　威勝控股（０３３９３）　　　　　２﹒５６０　　－１﹒９２
　　美佳音控股（０６９３９）　　　　１﹒０８０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:09
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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