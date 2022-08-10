《異動股》麗年國際挫逾１８％創新低，報０﹒０６２元

《經濟通通訊社１０日專訊》麗年國際（０９９１８）跌１８﹒４２％，報０﹒０６２元，
最低價０﹒０６１元，創上市新低，最高價０﹒０７３元；成交９２萬股，成交金額６﹒２２萬
元；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出３﹒６９萬元。現時最大淨被動買入券商為滙信
理財，金額１﹒２２萬元，加權平均成交價０﹒０６６元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金
額６９１２元，加權平均成交價０﹒０７２元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
３１﹒１１％。
現時，恒生指數報１９８４３，跌１６０點或０﹒８％；恒生中國企業指數報６７３７，跌
５７點或０﹒８５％；恒生科技指數報４２２７，跌６７點或１﹒５７％；主板成交
１７０﹒２１億元。
上證綜合指數報３２４７，跌不足１點，成交１０７９﹒８２億元人民幣。
深證成份指數報１２３１９，跌１１點或０﹒１％，成交６５５﹒４５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０６２ 變動 －１８﹒４２％
最高價 ０﹒０７３ 最低價 ０﹒０６１
成交股數 ９２萬股 成交金額 ６﹒２２萬
１０天平均 ０﹒０８７ 歷史波幅％ ６５﹒１８２
２０天平均 ０﹒０９１ 加權平均價 ０﹒０６８
５０天平均 ０﹒０９３ ＲＳＩ１４ １３﹒３２４
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出３﹒６９萬元；暫連跌３日
，累計跌幅３１﹒１１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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麗年國際（０９９１８） ０﹒０６２ －１８﹒４２
賽晶科技（００５８０） ２﹒５６０ －１﹒１６
萬裕科技（００８９４） ０﹒７８０ ＋１﹒３０
高偉電子（０１４１５） １６﹒０００ －０﹒９９
丘鈦科技（０１４７８） ４﹒２３０ －０﹒４７
匯聚科技（０１７２９） ２﹒１４０ －０﹒４７
瑞聲科技（０２０１８） １４﹒８６０ －１﹒４６
舜宇光學科技（０２３８２） １１２﹒８００ －２﹒６７
威勝控股（０３３９３） ２﹒５６０ －１﹒９２
美佳音控股（０６９３９） １﹒０８０ 無升跌
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（ｅｄ）
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