《異動股》正力控股漲逾５９％突破１０天線，報０﹒３５元

《經濟通通訊社１０日專訊》正力控股（０８２８３）升５９﹒０９％，報０﹒３５元，升
穿１０天線（０﹒２４１元），最高價０﹒３５元，創５２周新高，最低價０﹒２４２元；成交
１６３萬股，成交金額４０﹒４６萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入４０﹒４６
萬元。現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額３５﹒８９萬元，加權平均成交價
０﹒２４８元。
現時，恒生指數報１９８３０，跌１７２點或０﹒８６％；恒生中國企業指數報６７３４，
跌６０點或０﹒８９％；恒生科技指數報４２２７，跌６７點或１﹒５７％；主板成交
１７９﹒６２億元。
上證綜合指數報３２４８，升１點或０﹒０４％，成交１１５２﹒０３億元人民幣。
深證成份指數報１２３１９，跌１１點或０﹒０９％，成交６９４﹒８７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３５０ 變動 ＋５９﹒０９％
最高價 ０﹒３５０ 最低價 ０﹒２４２
成交股數 １６３萬股 成交金額 ４０﹒４６萬
１０天平均 ０﹒２４１ 歷史波幅％ １２３﹒１２３
２０天平均 ０﹒２２５ 加權平均價 ０﹒２４８
５０天平均 ０﹒１７０ ＲＳＩ１４ ８０﹒９３９
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股份狀態：升穿１０天線，創５２周新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入
４０﹒４６萬元
（ｅｄ）
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