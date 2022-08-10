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08283 正力控股
即時 按盤價 跌0.211 -0.009 (-4.091%)
大手異動

10/08/2022 10:02

《異動股》正力控股漲逾５９％突破１０天線，報０﹒３５元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》正力控股（０８２８３）升５９﹒０９％，報０﹒３５元，升
穿１０天線（０﹒２４１元），最高價０﹒３５元，創５２周新高，最低價０﹒２４２元；成交
１６３萬股，成交金額４０﹒４６萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入４０﹒４６
萬元。現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額３５﹒８９萬元，加權平均成交價
０﹒２４８元。
　　現時，恒生指數報１９８３０，跌１７２點或０﹒８６％；恒生中國企業指數報６７３４，
跌６０點或０﹒８９％；恒生科技指數報４２２７，跌６７點或１﹒５７％；主板成交
１７９﹒６２億元。
　　上證綜合指數報３２４８，升１點或０﹒０４％，成交１１５２﹒０３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１９，跌１１點或０﹒０９％，成交６９４﹒８７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒３５０　變動　　　　＋５９﹒０９％
　　最高價　　　０﹒３５０　最低價　　　　　０﹒２４２
　　成交股數　　１６３萬股　成交金額　　　４０﹒４６萬
　　１０天平均　０﹒２４１　歷史波幅％　１２３﹒１２３
　　２０天平均　０﹒２２５　加權平均價　　　０﹒２４８
　　５０天平均　０﹒１７０　ＲＳＩ１４　　８０﹒９３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線，創５２周新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入
４０﹒４６萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 13:09
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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