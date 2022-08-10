《異動股》正力控股漲逾５９％突破１０天線，報０﹒３５元

《經濟通通訊社１０日專訊》正力控股（０８２８３）升５９﹒０９％，報０﹒３５元，升

穿１０天線（０﹒２４１元），最高價０﹒３５元，創５２周新高，最低價０﹒２４２元；成交

１６３萬股，成交金額４０﹒４６萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入４０﹒４６

萬元。現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額３５﹒８９萬元，加權平均成交價

０﹒２４８元。

現時，恒生指數報１９８３０，跌１７２點或０﹒８６％；恒生中國企業指數報６７３４，

跌６０點或０﹒８９％；恒生科技指數報４２２７，跌６７點或１﹒５７％；主板成交

１７９﹒６２億元。

上證綜合指數報３２４８，升１點或０﹒０４％，成交１１５２﹒０３億元人民幣。

深證成份指數報１２３１９，跌１１點或０﹒０９％，成交６９４﹒８７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３５０ 變動 ＋５９﹒０９％

最高價 ０﹒３５０ 最低價 ０﹒２４２

成交股數 １６３萬股 成交金額 ４０﹒４６萬

１０天平均 ０﹒２４１ 歷史波幅％ １２３﹒１２３

２０天平均 ０﹒２２５ 加權平均價 ０﹒２４８

５０天平均 ０﹒１７０ ＲＳＩ１４ ８０﹒９３９

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股份狀態：升穿１０天線，創５２周新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入

４０﹒４６萬元



（ｅｄ）

